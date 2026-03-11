Τι και αν σκόραρε και «γλύτωσε» την ήττα για την Μπαρτσελόνα; Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν μπόρεσε ποτέ να «νιώσει» άνετα απέναντι στη Νιούκαστλ (10/03, 1-1)!

Πολλές φάσεις, λίγα τέρματα και ένα ζευγάρι που παραμένει «ορθάνοιχτο». Η Νιούκαστλ έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα (10/03, 1-1), αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ μπόρεσε με γκολ στα… χασομέρια να φέρει τα πάντα στην απόλυτη ισορροπία.

Πλέον, οι δύο ομάδες θα τα «πουν» ξανά στην Ισπανία με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Μπορεί για τους Καταλανούς ο «σωτήρας» να είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, αλλά ο 18χρονος ποδοσφαιριστής είχε ένα «ζόρικο» βράδυ.

Ποτέ δεν μπόρεσε να «νιώσει» άνετα και ο Λιούις Χολ τού πρόσθεσε πάρα πολλούς «πονοκεφάλους», με τη Νιούκαστλ να «σβήνει» το δυνατό του «χαρτί».

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα του είδε ένα… μηδενικό σε μία συγκεκριμένη κατηγορία!

Το «μηδενικό» του Λαμίν Γιαμάλ

Όλοι γνωρίζουμε, πως ο Λαμίν Γιαμάλ αν βρει έστω και ελάχιστο χώρο μπορεί να κάνει τη «ζημιά». Μόνο λίγες δεν είναι οι φορές, που μας έχει αφήσει με το «στόμα ανοιχτό» να απορούμε για τα όσα κάνει.

Φυσικά, ένα από τα μεγαλύτερά του «ατού», αν όχι το μεγαλύτερο είναι η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός!

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής μπορεί από το… πουθενά να δημιουργήσει ευκαιρίες και πολλές φορές επιδιώκει να πάρει την μπάλα και να ντριμπλάρει.

Lewis Hall wasn't dribbled past once in 90 minutes up against Lamine Yamal. The left-back also created the most chances on the pitch (5) ⭐️ pic.twitter.com/Y6IdIQdoZR — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 11, 2026

Ωστόσο, απέναντι στη Νιούκαστλ (10/03, 1-1) δεν το έκανε ούτε μία φορά! Κι όμως, το «διαμαντάκι» των Καταλανών, δεν επιχείρησε ούτε μία φορά να ντριμπλάρει τους αντιπάλους του!

Και αν πολλοί νομίζουν ότι μιλάμε για ένα γεγονός που έχει ξανασυμβεί θα κάνουν σοβαρό λάθος! Σύμφωνα με το Sofascore σε όλα τα ματς που έχει παίξει ο Λαμίν Γιαμάλ, έχει επιχειρήσει τουλάχιστον μία ντρίμπλα.

Ωστόσο, μετά από 135 παιχνίδια μπήκε και ένα… μηδενικό, που θα θέλει σίγουρα να ξεχάσει!