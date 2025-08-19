Ο Ολυμπιακός «κοιτάζει» τα Play Offs του Champions League, καθώς μπορεί να έχουμε εξελίξεις που θα «επηρεάσουν» το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στη League Phase του Champions League, ωστόσο, «βλέπει» και τα Play Offs.

Γιατί το κάνει αυτό; Επειδή τον «ενδιαφέρουν» τα αποτελέσματα των Μπόντο/Γκλιμτ και Ρέιντζερς. Μπορεί να μην παίξουν σημαντικό ρόλο, σε αυτό το διάστημα της σεζόν, όμως, στην πορεία μπορεί να υπάρξει μεγάλη «μάχη».

Αυτό αφορά τους βαθμούς που έχει η κάθε ομάδα στο club coefficient της UEFA. Τη -δεδομένη στιγμή- η Ελλάδα είναι στη θέση Νο.11, πίσω από την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA. Επομένως, δεν έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Champions League.

Η Ρέιντζερς και η «απειλή» της Μπόντο/Γκλιμτ

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός μπόρεσε να κερδίσει ένα εισιτήριο, χάρις το club coefficient του, μιας και μετά τη Ρέιντζερς ήταν η ομάδα, που είχε το υψηλότερο ranking, από αυτές που δεν είχαν «κλειδώσει» θέση για τον όμιλο της διοργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή, οι Σκωτσέζοι συνεχίζουν να έχουν τον «πρώτο λόγο». Οι βαθμοί τους είναι 59.250 και αν «μπουν» στα «αστέρια» θα έχουν στο… τσεπάκι τους 62.250 βαθμούς.

Κι όλα αυτά, ενώ ο Ολυμπιακός έχει στο «σακούλι» του 52.500. Μία διαφορά, που σίγουρα μπορεί να αλλάξει μέσα στη σεζόν, αλλά είναι αρκετά μεγάλη.

Όμως, υπάρχει ακόμα μία ομάδα που «απειλεί» τους Πειραιώτες. Η Μπόντο/Γκλιμτ αν καταφέρει να «ξεπεράσει» το εμπόδιο της Στουρμ Γκρατς θα «προσπεράσει» τον Ολυμπιακό!

Αυτή τη στιγμή έχει 50.000 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ 52.500. Αν πάρει την πρόκριση θα αφήσει πίσω τους Πειραιώτες, που θα πρέπει να κάνουν μία καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία από τους Νορβηγούς σε αυτό το σενάριο.

Επομένως, ο Ολυμπιακός θα ήθελε ιδανικά τον αποκλεισμό και των δύο ομάδων, ώστε να μπορέσει να τις «ξεπεράσει» πιο εύκολα μέσα στη σεζόν.

Και αυτό, για να «ελέγχει» ο ίδιος τη «μοίρα» του, καθώς αν περάσει στη θέση Νο.1 και πάρει το πρωτάθλημα, τότε θα είναι αυτόματα στη League Phase, ακόμα και αν η Ελλάδα μείνει στην 11η θέση της UEFA.

Oι προϋποθέσεις, που μπορούν να δώσουν στον Ολυμπιακό, μία θέση στη League Phase του επόμενου Champions League:

Η ομάδα που θα κατακτήσει το Champions League να έχει εισιτήριο για την επόμενη διοργάνωση μέσα από το πρωτάθλημά της

Να κατακτήσει ο Ολυμπιακός τη Stoiximan Super League

Να είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα με τη μεγαλύτερη συγκομιδή στο club coefficient

