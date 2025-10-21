Ο Βιθέντε Ιμπόρα είναι στο πλευρό του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και έστειλε το δικό του μήνυμα, εν όψει του παιχνιδιού με την Μπαρτσελόνα.

Ο Βιθέντε Ιμπόρα δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη! Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μονζουίκ, απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, και ο πρώην ποδοσφαιριστής των «ερυθρολεύκων» αναμένεται παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση!

Μάλιστα, ο Ισπανός βρέθηκε και στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η αποστολή των Πειραιωτών, προκειμένου να συναντηθεί με τους πρώην συμπαίκτες του.

Υπενθυμίζουμε πως ο Βιθέντε Ιμπόρα αποτέλεσε μέλος της «χρυσής» ομάδας του Ολυμπιακού, όταν έφτασε μέχρι την ιστορική κατάκτηση του Conference League, τον Μάιο του 2024.

Αμέσως μετά από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό, επέστεψε στην αγαπημένη του Λεβάντε, ώστε να την βοηθήσει να επιστρέψει στη La Liga, όπως και έγινε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ιμπόρα, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει κατακτήσει 4 φορές το Europa League, με Σεβίλλη (3) και Βιγιαρεάλ (1), πέρα από το τρόπαιο του Conference League, που πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του, φορώντας τα «ερυθρόλευκα».

Λίγες ώρες πριν τη «μάχη» της πρώην ομάδας του στη Βαρκελώνη, ο Ιμπόρα έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσα από τα social media του Ολυμπιακού.

Δείτε το βίντεο με το μήνυμα του Ιμπόρα: