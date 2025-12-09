Ο Ολυμπιακός στο ματς-τελικό με την Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 17:30) θα βρει αντιμέτωπό του και έναν πρώην «Έλληνα», που είχε πέρασμα από τον ΟΦΗ!

Όλα είναι έτοιμα για τον «τελικό» του Ολυμπιακού στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους την «αποστολή» στο Καζακστάν και το ματς με την Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 17:30), για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σε ένα ματς, που χρειάζεται μόνο νίκη, αν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση στην επόμενη φάση. Στην προσπάθεια που θα κάνει θα βρει απέναντί του και έναν πρώην «Έλληνα»!

Κι όμως, στο μακρινό Καζακστάν ένας ποδοσφαιριστής, που είχε περάσει από τη Stoiximan Super League έζησε το δικό του «όνειρο». Και όχι μόνο αυτό, καθώς ήταν βασικότατο μέλος στο «ταξίδι» της Καϊράτ Αλμάτι προς στα «αστέρια»!

Ο Μεντιλίμπαρ για την ετοιμότητα του Ποντένσε και τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου εν όψει του Καϊράτ-Ολυμπιακός, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ντανιέλ Ποντένσε, αλλά και στο στοιχείο που πρέπει να προσέξει η ομάδα του.

Από τον ΟΦΗ, ξανά αντίπαλος του Ολυμπιακού, αλλά στο Champions League

Το καλοκαίρι του 2023 ο ΟΦΗ απέκτησε ως ελεύθερο τον Νταν Γκλάζερ, μετά από μία πολυετή καριέρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στην Ελλάδα έμεινε για έναν χρόνο και πρόλαβε να «γεμίσει» τις… αποσκευές του, με 27 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως, μετά από μια σεζόν στους Κρητικούς πουλήθηκε έναντι 100 χιλιάδων ευρώ στην Παρί Νίζνι Νόβγκοραντ.

Μετά από έξι μήνες άλλαξε ξανά «στέγη» και πήγε στο Καζακστάν. Πλέον, ζει το δικό του όνειρο, με τη φανέλα της Καϊράτ Αλμάτι, καταγράφοντας τις πρώτες του συμμετοχές στο Champions League.

Στα προκριματικά έπαιξε στα 7/8 ματς της ομάδας του, είτε ως βασικός, είτε και ως αλλαγή.



Για να έρθουν οι τελευταίοι τελευταίους μήνες, όπου ζει και την εμπειρία της League Phase. Ο προπονητής του μπορεί να τον άφησε εκτός αποστολής στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (30/09, 0-5) και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (18/09, 4-1) και να μην τον χρησιμοποίησε με την Ίντερ (05/11, 2-1).

Παρ’ όλα αυτά, απέναντι σε Κοπεγχάγη (26/11, 2-3) και Πάφο (21/10, 0-0) ξεκίνησε την αναμέτρηση ως βασικός.

Πλέον, σε λίγες ώρες θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, όπως έγινε και τη σεζόν 2023-24.



Όμως, αυτή τη φορά, όχι στη Stoiximan Super League και ούτε με τη φανέλα του ΟΦΗ, αλλά με την ομάδα της Καϊράτ Αλμάτι στο Champions League.