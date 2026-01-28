Η Μπενφίκα έχει κρατήσει «ζωντανή» την ελπίδα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να έχει γκολ και ασίστ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης σε 45’!

Το όνειρο της Μπενφίκα για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League παραμένει «ζωντανό»!

Μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μπόρεσε να γυρίσει «τούμπα» το ματς, πριν καλά-καλά πάμε στα αποδυτήρια, για το πρώτο ημίχρονο.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ο «συνήθης ύποπτος» για τη «βασίλισσα», με τον Γάλλο επιθετικό να σκοράρει στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ωστόσο, η αντεπίθεση των Πορτογάλων ξεκίνησε στο 36’. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφυγε στην κόντρα και «μάγεψε».

Με μία όμορφη ενέργεια προσπέρασε τον Ραούλ Ασένθιο, έκανε μία τρομερή σέντρα και βρήκε τον Αντρέας Σάλντερουπ, που από κοντά έφερε την ισοφάριση.

Η ανατροπή ήρθε στα… χασομέρια πριν την ανάπαυλα του ματς. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο κέρδισε πέναλτι.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης από την πρώτη στιγμή πήρε την μπάλα και περίμενε να πάρει ο διαιτητής το «οκ» από το VAR. O Έλληνας επιθετικός δεν λάθεψε, κέρδισε τον Τιμπό Κουρτουά και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Και πλέον, οι «Αετοί της Λισαβόνας» ελπίζουν σε πρόκριση στην επόμενη φάση.

Δείτε στα παρακάτω βίντεο τα γκολ της Μπενφίκα:

Beautiful goal for Benfica

Real Madrid is in trouble #UCLkickoffs pic.twitter.com/mpttqwIcDb — MESSI (@TumishaneM) January 28, 2026