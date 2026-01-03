Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθέωσε τα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού, λίγες μόνο στιγμές, μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup.

Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει τον πρώτο του τίτλο στη φετινή σεζόν, καθώς κατάφερε να κερδίσει τον ΟΦΗ (03/01, 3-0 παρ.) στον τελικό του Betsson Super Cup.

Σε μία αναμέτρηση, που δεν έβγαλε νικητή στα πρώτα 90’, αλλά στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί.

MVP του ματς ήταν ένας «αναπάντεχος ήρωας» για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Αλέξης Καλογερόπουλος αν και ήρθε από τον πάγκο, κατάφερε να κερδίσει πέναλτι να σκοράρει και να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του.

Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δέχτηκε ερώτηση για το γεγονός, πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι από τις ακαδημίες του κλαμπ.

Ο Ισπανός τεχνικός στις δηλώσεις του στο ΜΕGΑ τόνισε πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό το γεγονός. Μάλιστα, υπογράμμισε πως πολλές φορές οι περισσότεροι «βλέπουν» τις μεταγραφές από το εξωτερικό.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες έχουν αναδείξει ποδοσφαιριστές όπως οι Μπάμπης Κωστούλας, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντής Τζολάκης, λέγοντας πως η ομάδα του είναι περήφανη που έχει συμβεί αυτό.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το ματς:

«Ήταν ο στόχος μας. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο που μας δυσκόλεψε αρκετά. Μακάρι να είχαμε κερδίσει στην κανονική διάρκεια. Ωστόσο, είχαμε υπομονή και το καταφέραμε στην παράταση. Κάναμε αυτό για το οποίο ήρθαμε».

Για το εάν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο το 2026, εάν αυτό είναι έναυσμα για τη συνέχεια και τι έχει να πει που ένα παιδί από την Ακαδημία, Καλογερόπουλος, πήρε το βραβείο του MVP:

«Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όπως τους αξίζει όλους τους παίκτες που έχουμε στις ακαδημίες, αλλά και στην πρώτη ομάδα.

Συνήθως κοιτάμε τις μεγάλες μεταγραφές που έρχονται από εξωτερικό, αλλά πρέπει να δούμε και αυτούς που έχουμε αλλά και όσους έφυγαν όπως οι: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Κωστούλας, Μουζακίτης. Έχουμε πολλά παιδία στον πάγκο και αυτοί έχουν πολύ μεγάλη αξία για εμάς. Είμαστε περήφανοι που είναι στην ομάδα μας»

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: