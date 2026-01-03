Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του τελικού του Betsson Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ (03/01, 17:00).

Όλα είναι έτοιμα για το ματς που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ελλάδα. ΟΦΗ και Ολυμπιακός (03/01, 17:00) θα αναμετρηθούν στο Παγκρήτιο, με στόχο να κατακτήσουν το Betsson Super Cup. Μία διοργάνωση που «επέστρεψε», μετά από 18 ολόκληρα χρόνια στη χώρα μας.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ροντινέι, Παναγιώτης Ρέτσος, Ζουλιάν Μπιανκόν και Φρανσίσκο Ορτέγκα θα είναι από δεξιά προς τα αριστερά.

Στα χαφ θα παίξουν οι Σαντιάγο Έσε, Χρήστος Μουζακίτης και μπροστά τους ο Τσικίνιο. Στη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, στην άλλη ο Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ ο μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Μεχντί Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσι, Μαρτίνς, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYOFI #SuperCup pic.twitter.com/h11enWdKSU — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026

Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ ξεκινάει με τον Νίκο Χριστογεώργο. Κρέζιμιρ Κρίζμανιτς, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μπόρχα Γκονζάλεθ και Γιάννη Αποστολάκη θα είναι στην άμυνα.

Στα χαφ θα είναι οι Θανάσης Ανδρούτσος, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης και Λεβάν Σενγκέλια, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Έντι Σαλσέδο και Τιάγκο Νους.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσέδο.