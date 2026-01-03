Όταν ο Ολυμπιακός βρίσκεται στον τελικό του Betsson Super Cup το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, με τους «ερυθρόλευκους» να χαμογελούν ξανά.

Το Σούπερ Καπ Ελλάδας επέστρεψε μετά από 19 ολόκληρα χρόνια και είχε για νικητή τον Ολυμπιακό!

Μπορεί το ματς απέναντι στον ΟΦΗ (03/01, 3-0 παρ.) να έμεινε στο 0-0 στην κανονική διάρκεια, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί στην παράταση.

Με τρία γκολ σε μικρό χρονικό διάστημα «κλείδωσαν» τη νίκη και πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Οι Μεχντί Ταρέμι, Αλέξιος Καλογερόπουλος και Γιουσούφ Γιαζίτσι ήταν οι σκόρερ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έχει μπροστά της ένα πρόγραμμα-βουνό.

Ωστόσο, για λίγες ώρες μπορεί να «χαμογελάει», με την παράδοση να κάνει τη… δουλειά της για ακόμα μία φορά.

Το «απόλυτο» του Ολυμπιακού στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός όποτε είναι στον τελικό του Σούπερ Καπ, το τρόπαιο δεν του… ξεφεύγει ποτέ! Κι όμως, αυτή ήταν η 5η φορά, που οι Πειραιώτες κερδίζουν, ενώ έχουν παίξει σε ισάριθμους τελικούς.

Η αρχή έλαβε χώρα το 1980 σε μία αναμέτρηση που έγινε από τον ΠΣΑΤ, με τους «ερυθρολεύκους» να κερδίζουν την Καστοριά με 4-3! Στον πρώτο χρονικά τελικό της ιστορίας του θεσμού.

Η ιδέα ενός τέτοιου παιχνιδιού έγινε ξανά το 1987. Αυτή τη φορά την αιγίδα της ΕΠΟ με την ονομασία Κύπελλο Φιλίας και Αλληλεγγύης. Στον τελικό ήταν ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΟΦΗ, με τους Πειραιώτες να παίρνουν τη νίκη χάρη στο γκολ του Πέτρου Ξανθόπουλου.

Το 1992 οι Πειραιώτες ήταν ξανά στο «μεγάλο ραντεβού», με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο τελικός νικητής ο ίδιος, με τους «ερυθρολεύκους» να κερδίζουν με 3-1!

Για να ξαναδούμε τον Ολυμπιακό σε έναν τελικό Σούπερ Καπ έπρεπε να περάσουν 25 χρόνια, αφού το 1996 μπήκε μία… παύση στη διοργάνωση.

Στην επανέναρξή της το 2007, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 4/4, αφού το νέο τους «θύμα» ήταν η Λάρισα! Σχεδόν μία 20ετία αργότερα, σαν να μην… άλλαξε τίποτα, αφού η «παράδοση» συνεχίστηκε για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Όλοι οι τελικοί του Ολυμπιακού: