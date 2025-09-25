Μία μεταγραφή που «έσκασε» από το… πουθενά και κανείς δεν περίμενε. Ο Α.Ο Γλυφάδας ανακοίνωσε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ με συμμετοχές στο Champions League και κατάκτηση πρωταθλήματος!

Από το Champions League, στα τοπικά της Αθήνας!

Κι όμως, πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ στα 32 του αποφάσισε να κάνει την «έκπληξη» και να πάει στον Α.Ο Γλυφάδας.

Ο Ούρος Τσόσιτς τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην ομάδα της Γ’ τοπικού της Αθήνας! Μάλιστα, θα έχει «διπλό ρόλο», καθώς θα βοηθήσει ενεργά και στην εξέλιξη νέων ταλέντων.

Για την ιστορία, ο Σέρβος αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα. Μετά από τις «περιπέτειές» του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Ιταλία, η ΑΕΚ δαπάνησε 500.000 ευρώ, για να τον κάνει δικό της, το καλοκαίρι του 2017.

Στην «Ένωση» έμεινε για περίπου δύο χρόνια, ζώντας την εμπειρία του Champions League, αλλά και το πρωτάθλημα του 2018, πριν αποχωρήσει τον Αύγουστο του 2019. Μάλιστα, το 2021 ξαναήρθε στην Ελλάδα, έχοντας ένα μικρό πέρασμα από την ΑΕΛ!

Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, όμως, ο -πλέον- 32χρονος ποδοσφαιριστής είναι ξανά στη χώρα μας! Όμως, αυτή τη φορά, για μία μεταγραφή-έκπληξη!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Α.Ο Γλυφάδας:

«Ο Ούρος Τσόσιτς στη Γλυφάδα! Ο Α.Ο. Γλυφάδας ανακοινώνει την απόκτηση του κορυφαίου Σέρβου αμυντικού Uros Cosic, με πλούσιο βιογραφικό σε Serie A, Superleague, Σερβία και Ρωσία.

Ένας παίκτης επιπέδου Α’ Εθνικής, με θητεία σε Ερυθρό Αστέρα, Έμπολι, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ΑΕΚ και Ρούμπιν Καζάν, έρχεται για να ανεβάσει την ομάδα μας σε άλλο επίπεδο.

Ο Ούρος δεν έρχεται απλά να αγωνιστεί.

Θα αναλάβει ενεργό ρόλο και στα τμήματα υποδομής, προσφέροντας γνώση, εμπειρία και έμπνευση στα παιδιά μας.

Η μεταγραφή έγινε. Το επίπεδο αλλάζει».

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση την ανακοίνωση του Α.Ο Γλυφάδας: