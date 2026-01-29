Ανατριχιαστικές στιγμές στη Θεσσαλονίκη και έξω από την Τούμπα, καθώς έφτασαν στην Ελλάδα οι σοροί των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Όλη η Ελλάδα έχει συγκλονιστεί τις τελευταίες ώρες, μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Δέκα φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν οδικώς στη Γαλλία, για να δουν από κοντά την ομάδα τους απέναντι στη Λυών (29/01, 22:00), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ωστόσο, το βανάκι τους συγκρούστηκε με μία νταλίκα, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν πάρα πολύ άδικα τη ζωή τους. Την ίδια ώρα, ακόμα τρεις τραυματίστηκαν, αλλά όλα δείχνουν, ότι δεν διατρέχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, οι σοροί τους έφτασαν στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν οι δικοί τους άνθρωποι να τους «οδηγήσουν» στην τελευταία τους κατοικία.

Από το απόγευμα της Πέμπτης (29/01), πολύς κόσμος μαζεύτηκε έξω από την Τούμπα, αλλά και το αεροδρόμιο φώναζαν «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», ενώ άναψαν και πυρσούς.

Χιλιάδος οπαδοί, πολλά μηχανάκια, όπως και αρκετά αυτοκίνητα πήγαν τα επτά αδικοχαμένα παιδιά στη Θ4, όπου σύχναζαν να βρίσκονται, με τις εικόνας να «ραγίζουν» καρδιές.

Στη συνέχεια, αρκετοί άνθρωποι μπήκαν και μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, ώστε να πουν το τελευταίο τους «αντίο» στα επτά «αετόπουλα».

Σκηνές και εικόνες, που συγκινούν και μακάρι, ποτέ ξανά να μην χρειαστεί να ξαναδούμε στον αθλητισμό…