Ποια χαρακτηριστικά θα απουσιάζουν από το Football Manager 2026;

Το Football Manager 2026 αναμένεται να έχει κάποιες… ελλείψεις. Άλλες είχαν γίνει ήδη γνωστές, άλλες προέκυψαν στην πορεία.

Όπως και να έχει, το «πλήρωμα» του χρόνου, σιγά-σιγά, πλησιάζει. Η 4η Νοεμβρίου, που θα φέρει και την επίσημη κυκλοφορία του δημοφιλούς παιχνιδιού, απέχει πια λιγότερο από έναν μήνα.

Μαζί θα έρθουν και η νέα, ανανεωμένη και εντυπωσιακή match engine, όπως και η γενικότερη ανανέωση της εμπειρίας του παιχνιδιού.

Φυσικά, πρέπει να τονίσουμε πως το Football Manager 2026 θα μπορεί να είναι διαθέσιμο νωρίτερα, λόγω της Beta έκδοσης που αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Τα τελευταία χρόνια, η Sports Interactive συνηθίζει να κάνει διαθέσιμη μία Beta έκδοση του παιχνιδιού, για όσους έχουν προχωρήσει σε προ-παραγγελία.

Αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει ούτε στο FM26. Συνήθως, αυτό γίνεται περίπου δύο εβδομάδες, πριν την κυκλοφορία της τελικής έκδοσης. Όπως τονίζεται, το πιθανότερο είναι η Beta να γίνει διαθέσιμη πριν τις 21 Οκτωβρίου.

Επομένως, όλες οι καινοτομίες που θα φέρει το νέο παιχνίδι, θα γίνουν γνωστές αρκετά σύντομα.

Ποιες θα είναι, λοιπόν, οι… απουσίες; Σίγουρα, η σημαντικότερη αφορά την αφαίρεση της διαθεσιμότητας των πάγκων των Εθνικών Ομάδων, για κάποιον προπονητή.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά, που έχουν αφαιρεθεί από το Football Manager 2026: