Το Football Manager 2026 ανεβάζει τον πήχη στα… ύψη, μετά το πρώτο teaser για τη νέα εμπειρία αγώνων!

Το Football Manager 2026 όλο και πλησιάζει και η Sports Interactive θέλει να… τρελάνει τους λάτρεις του παιχνιδιού.

Μετά από έναν χρόνο αναμονής, αφού η έκδοση του 2025 δεν τέθηκε ποτέ σε κυκλοφορία, το FM μοιάζει να επιστρέφει έτοιμο, για να ανατρέψει τα… πάντα.

Ήταν γνωστό πως με τη νέα κυκλοφορία θα έρθουν μαζί και πολυάριθμες καινοτομίες.

Πέρα από την αποκλειστική συνεργασία με την Premier League, σίγουρα το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά, είναι η ολοκαίνουργια engine, που θα διαθέτει.

Έτσι, το Football Manager θέλει να δώσει στο κοινό του μια πρώτη… ματιά, από τη νέα εμπειρία αγώνων και το αποτέλεσμα, πραγματικά, εντυπωσιάζει!

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αυτή θα είναι η νεά match engine των αγώνων, ενώ το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται, δεν είναι το τελικό που θα υπάρχει με την κυκλοφορία του FM26.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Built on new foundations.

Where storytelling evolves.



Your #FM26 Match Day First Look 🎬 pic.twitter.com/HaPpD1qXcP — Football Manager (@FootballManager) September 4, 2025

Τι άλλο νέο έρχεται;

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, εδώ και αρκετούς μήνες, για πρώτη φορά στην ιστορία του δημοφιλούς παιχνιδιού θα συμπεριληφθεί κανονικά και το ποδόσφαιρο γυναικών.

Παράλληλα, μία ακόμα αλλαγή που ξεχωρίζει, αφορά το περιβάλλον χρήστη, το οποίο θα είναι επίσης αναβαθμισμένο.

Ακόμα, θα προστεθούν κάποιοι νέοι ρόλοι στη δημιουργία των τακτικών, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της στρατηγικής του εκάστοτε προπονητή.

Τέλος, σημαντική διαφορά λέγεται πως θα παρατηρείται και στην απεικόνιση των σταδίων, όπου θα υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες.