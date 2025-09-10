Το Football Manager 2026 απέκτησε μέρα κυκλοφορίας! Παράλληλα, ένα ακόμα βίντεο ήρθε στο «φως», όπου φαίνονται περισσότερες αλλαγές!

Το Football Manager 2026, που έχει υποστεί ολικό… λίφτινγκ, απέκτησε ημερομηνία κυκλοφορίας! H Sports Interactive, μετά από απουσία ενός έτους, δίνει στο κοινό όλο και περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με τις αλλαγές που έρχονται.

Ωστόσο, μετά από πραγματικά… πολύ καιρό, έγινε γνωστή και η «μαγική» ημέρα! Συγκεκριμένα, το FM26 θα γίνει διαθέσιμο από τις 4 Νοεμβρίου, ενώ ήδη όποιος θέλει έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε προ-παραγγελία!

Legacy, redefined.#FM26 – out from Nov 4. Pre-purchase NOW on PC/Mac.



Experience the future of football management. — Football Manager (@FootballManager) September 10, 2025

Ήταν γνωστό πως με τη νέα κυκλοφορία θα έρθουν μαζί και πολυάριθμες καινοτομίες.

Πέρα από την αποκλειστική συνεργασία με την Premier League, σίγουρα το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά, είναι η ολοκαίνουργια engine, που θα διαθέτει.

Έτσι, το Football Manager θέλησε να δώσει στο κοινό του μια πρώτη… ματιά, από τη νέα εμπειρία αγώνων και το αποτέλεσμα, πραγματικά, εντυπωσιάζει!

Πέραν αυτού, όμως, το Football Manager 2026 θα έχει ένα εξολοκλήρου διαφορετικό interface, συγκριτικά με όσα είχαμε συνηθίσει μέχρι στιγμής.

Η εταιρεία, λοιπόν, θέλησε να παρουσιάσει ακόμα ένα καινούργιο κομμάτι στο κοινό της. Για τον λόγο αυτόν, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο, διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών, που εξερευνά διάφορες πτυχές του παιχνιδιού.

Δείτε το βίντεο με το Football Manager 2026:

Our biggest UI upgrade in a generation 🤩



A new, intuitive way to explore. Tailor-made for the modern manager.



Discover how #FM26 changes the game 🎥 pic.twitter.com/3O9UqZ3X4d — Football Manager (@FootballManager) September 10, 2025

Τι άλλο νέο έρχεται;

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, εδώ και αρκετούς μήνες, για πρώτη φορά στην ιστορία του δημοφιλούς παιχνιδιού θα συμπεριληφθεί κανονικά και το ποδόσφαιρο γυναικών.

Ακόμα, θα προστεθούν κάποιοι νέοι ρόλοι στη δημιουργία των τακτικών, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της στρατηγικής του εκάστοτε προπονητή.

Τέλος, σημαντική διαφορά λέγεται πως θα παρατηρείται και στην απεικόνιση των σταδίων, όπου θα υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες.