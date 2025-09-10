Το Football Manager 2026, που έχει υποστεί ολικό… λίφτινγκ, απέκτησε ημερομηνία κυκλοφορίας! H Sports Interactive, μετά από απουσία ενός έτους, δίνει στο κοινό όλο και περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με τις αλλαγές που έρχονται.
Ωστόσο, μετά από πραγματικά… πολύ καιρό, έγινε γνωστή και η «μαγική» ημέρα! Συγκεκριμένα, το FM26 θα γίνει διαθέσιμο από τις 4 Νοεμβρίου, ενώ ήδη όποιος θέλει έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε προ-παραγγελία!
Ήταν γνωστό πως με τη νέα κυκλοφορία θα έρθουν μαζί και πολυάριθμες καινοτομίες.
Πέρα από την αποκλειστική συνεργασία με την Premier League, σίγουρα το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά, είναι η ολοκαίνουργια engine, που θα διαθέτει.
Έτσι, το Football Manager θέλησε να δώσει στο κοινό του μια πρώτη… ματιά, από τη νέα εμπειρία αγώνων και το αποτέλεσμα, πραγματικά, εντυπωσιάζει!
Πέραν αυτού, όμως, το Football Manager 2026 θα έχει ένα εξολοκλήρου διαφορετικό interface, συγκριτικά με όσα είχαμε συνηθίσει μέχρι στιγμής.
Η εταιρεία, λοιπόν, θέλησε να παρουσιάσει ακόμα ένα καινούργιο κομμάτι στο κοινό της. Για τον λόγο αυτόν, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο, διάρκειας περίπου τεσσάρων λεπτών, που εξερευνά διάφορες πτυχές του παιχνιδιού.
Δείτε το βίντεο με το Football Manager 2026:
Τι άλλο νέο έρχεται;
Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, εδώ και αρκετούς μήνες, για πρώτη φορά στην ιστορία του δημοφιλούς παιχνιδιού θα συμπεριληφθεί κανονικά και το ποδόσφαιρο γυναικών.
Ακόμα, θα προστεθούν κάποιοι νέοι ρόλοι στη δημιουργία των τακτικών, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της στρατηγικής του εκάστοτε προπονητή.
Τέλος, σημαντική διαφορά λέγεται πως θα παρατηρείται και στην απεικόνιση των σταδίων, όπου θα υπάρχουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες.