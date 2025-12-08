Το Football Manager 2026 προχωρά σε μία μεγάλη ενημέρωση, για να διορθώσει πολλά προβλήματα που έχει το παιχνίδι, έως τώρα. Όλες οι αλλαγές που έρχονται.

Τα προβλήματα στο νέο Football Manager 2026 είναι πολλά και όπως είναι λογικό, έχουν προξενήσει αρκετό εκνευρισμό στους χρήστες.

Μπορεί η νέα match engine να έφερε επαναστατική αλλαγή στο παιχνίδι, ωστόσο τα bugs που έφερε, έφεραν την υπομονή των παικτών στα… όριά τους.

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, ενώ οι κριτικές που έλαβε οδήγησαν το FM26 σε μία λίστα, με τις χειρότερες αξιολογήσεις στην ιστορία του Steam!

Ahead of its release across platforms next week, we have rolled out a new build to the Steam Public Beta Branch – our most significant update so far.



For changelist details and instructions on how to access, see below 👇https://t.co/mhEMV2J1IA — FM Assist (@FM_Assist) December 4, 2025

Η Sports Interactive, εδώ και μερικές εβδομάδες, είχε προαναγγείλει πως θα έρθει μία πολύ μεγάλη ενημέρωση, προκειμένου να βελτιώσει πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν.

Αυτή η μέρα έφτασε και έτσι, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά, σε όλα εκείνα που αναμένεται να αλλάξουν.

Αρχικά, αρκετές ενημερώσεις έρχονται και μέσα στην ίδια την match engine και στην εμπειρία του αγώνα, προκειμένου να διορθωθούν ορισμένα bugs.

Από εκεί και πέρα, αναμένονται βελτιώσεις και ως προς το Interface στο Football Manager 2026, αλλά και διορθώσεις στο κομμάτων των μεταγραφών, αλλά και σε κανονισμούς σε διάφορες χώρες, όπου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Φυσικά, θέματα υπήρχαν και για τους χρήστες που επέλεγαν να παίξουν online, όμως τα περισσότερα εκ αυτών, πιθανότατα θα σταματήσουν να υφίστανται.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που έρχονται.