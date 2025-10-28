Ποια είναι τα εναρκτήρια μπάτζετ μεταγραφών, για τις ομάδες της Stoiximan Super League, στο νέο Football Manager 2026;

Η αναμονή φτάνει κοντά στο τέλος της. Το Football Manager 2026 είναι έτοιμο να κάνει «πρεμιέρα» και ουσιαστικά, να επιστρέψει μετά από έναν χρόνο απουσίας. Ή πιο σωστά, το δημοφιλές παιχνίδι, μάλλον έχει κάνει ήδη την «πρεμιέρα» του, απλώς είναι… ανεπίσημη.

Η Sports Interactive έχει ανακοινώσει πως θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 4 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ήδη από τις 23 Οκτωβρίου έχει γίνει διαθέσιμη η Beta έκδοση, για όσους είχαν προχωρήσει σε προπαραγγελία.

Ήδη η συζήτηση για τα -αρκετά- λάθη που υπάρχουν, είναι μεγάλη. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται για την Beta εκδοχή. Παράλληλα, οι παίκτες έχουν έρθει σε επαφή με την πληθώρα αλλαγών, που έχουν πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον του παιχνιδιού, κάνοντας ένα… extreme makeover.

Από εκεί και πέρα, όπως είναι λογικό, η κουβέντα για το Football Manager 2026 εστιάζεται στα μεγαλύτερα wonderkids που υπάρχουν, αλλά και στις ομάδες που προσφέρονται για ένα καλό save.

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στους ελληνικούς συλλόγους.

Το «footballmanagerblog.org» έχει δημοσιεύσει μία μεγάλη λίστα, με τα διαθέσιμα μπάτζετ των ομάδων, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να ρίξουμε μία ματιά και στις αντίστοιχες της Stoiximan Super League, για να δούμε τα εναρκτήρια μπάτζετ μεταγραφών, αλλά και τα αντίστοιχα για τους διαθέσιμους μισθούς που παρέχονται.

Δείτε παρακάτω, τα μπάτζετ μεταγραφών & μισθοδοσίας, για όλες τις ομάδες της Stoiximan Super League: