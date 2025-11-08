Ο κόσμος φαίνεται πως δεν έχει «αγκαλιάσει» ιδιαίτερα το νέο Football Manager 2026. Κάτι που φάνηκε στην πλατφόρμα gaming Steam.

Αρκετός κόσμος περίμενε με ανυπομονησία το νέο Football Manager 2026, ωστόσο η πληθώρα αλλαγών, καθώς τα αρκετά «bugs» που εντοπίζονται, έχουν προκαλεί εκνευρισμό μεταξύ των παικτών.

Η νέα match engine ίσως είναι πράγματι εντυπωσιακή, όμως το νέο περιβάλλον μοιάζει πιο πολύ να… μπερδεύει τους λάτρεις του δημοφιλούς παιχνιδιού, παρά να τους ιντριγκάρει.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι, που ισχυρίζονται πως η Sports Interactive επιχείρησε να πάει το FM ένα βήμα πιο κοντά στις κονσόλες, με αποτέλεσμα να «χάσει» τη γοητεία του.

Η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι έχει μπει σε μία εντελώς διαφορετική εποχή. Τα λάθη είναι αρκετά, όμως η εταιρεία προχωρά σε διαρκείας διορθώσεις, προκειμένου να το ισορροπήσει.

Υπομονή πάντως από τους χρήστες δεν φαίνεται να υπάρχει. Λίγες μόλις ημέρες, έπειτα από την κυκλοφορία του Football Manager, το παιχνίδι έχει ήδη τοποθετηθεί στην κατηγορία με τις χειρότερες κριτικές ever, στη δημοφιλή πλατφόρμα gaming Steam.

Πλέον, με σχεδόν 15.000 χρήστες να έχουν ψηφίσει, το FM26 είναι στη δεκάδα με τα χειρότερα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα. Έχει συγκεντρώσει βαθμολογία που φτάνει στο… 22% και βρίσκεται στην 8η θέση της σχετικής λίστας.

Μένει να φανεί πώς θα προσπαθήσουν να… σώσουν την κατάσταση οι άνθρωποι που είναι πίσω από τη δημιουργία του Football Manager 2026.

Δείτε τη σχετική λίστα: