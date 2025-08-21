Το ΝΒΑ 2K26 σε λίγες μέρες έρχεται στις οθόνες μας. Ποιοι είναι οι παίκτες με τα υψηλότερα ratings και ποιοι «ξεπερνούν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο;

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι λάτρεις του gaming, που αγαπούν το μπάσκετ, περιμένουν με ανυπομονησία το νέο παιχνίδι του NBA.

Για όσους έχουν επιλέξει να ξεκινήσουν νωρίτερα την… εξερεύνησή τους, το early access θα ξεκινήσει από τις 29 Αυγούστου.

Αντίθετα, η πρώτη ημέρα της κανονικής έναρξης του παιχνιδιού θα είναι στις 5 Σεπτεμβρίου.

Η 2Κ αποφάσισε να κάνει… αντίστροφη μέτρηση, «ζεσταίνοντας» τον κόσμο της, κάνοντας γνωστά τα ratings των παικτών για τη νέα σεζόν.

Ξεκινήσαμε από το Νο.100, μέχρι να φτάσουμε και στην κορυφή. Φυσικά, από την πρώτη 10άδα, δεν θα μπορούσε να λείπει το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «βλέπει» κορυφή: Με ποιον και σε τι κονταροχτυπιέται; Η δημοφιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν, είναι και θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα μέχρι να αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Έλληνας σταρ, όπως κάθε σεζόν, είναι στα υψηλά «πατώματα» της βαθμολογίας. Φέτος θα είναι στη θέση Νο.3, καθώς το rating του θα είναι στο 97!

Ποιοι είναι οι δύο μπασκετμπολίστες, που τον «προσπερνούν»; Ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Αμφότεροι θα έχουν 98 στο rating τους. Ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς ήταν ξανά ένα από τα φαβορί για το MVP. Ωστόσο, το «έχασε», μετά τη «μαγική» σεζόν του παίκτη των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που κέρδισαν και το πρωτάθλημα!

Τη 10άδα συμπληρώνουν οι Κέβιν Ντουράντ, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, Τζέισον Τέιτουμ, Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Άντονι Έντουαρντς και Λούκα Ντόντσιτς.

Αναλυτικά, η πρώτη 10άδα των ratings του ΝΒΑ: