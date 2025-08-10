Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έβαλε την υπογραφή του σε μία επέκταση συμβολαίου που «ζαλίζει» και «ξεπερνάει» ολόκληρη πρώην πρωταθλήτρια ομάδα του NBA!

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ απολαμβάνουν τις διακοπές τους, έχοντας στις «αποσκευές» του το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, μετά την «εποχή» Σιάτλ Σούπερσονικς!

Μετά από μία επική «μάχη» με τους Ιντιάνα Πέισερς κατάφεραν να πάρουν το «στέμμα» του πρωταθλητή.

«Πρωτεργάτης» σε αυτήν την προσπάθεια ήταν ο ΜΥΘΙΚΟΣ Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Ο Καναδός σταρ έκανε φανταστικά πράγματα όλη τη σεζόν, κερδίζοντας και το MVP του NBA!

Πήρε την ομάδα του από το… χέρι και την «οδήγησε» σε μία ιστορική στιγμή. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θέλησαν να του πουν «ευχαριστώ» και να τον «δέσουν» για μία… ζωή.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έχει συμφωνήσει να βάλει την υπογραφή του σε μία πλουσιοπάροχη επέκταση συμβολαίου.

Η συνεργασία των δύο πλευρών λήγει σε δύο χρόνια. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως 27χρονος αθλητής θα συνεχίσει στις «αστραπές», μέχρι το 2031, με τον μισθό του να «ζαλίζει»!

«Ξεπέρασε» ολόκληρη πρωταθλήτρια NBA

Aν δούμε τα χρήματα, που θα εισπράττει από το 2027 θα παρατηρήσουμε αστρονομικά ποσά. O «SGA» θα βλέπει αυξημένο τον λογαριασμό του κατά μέσο όρο 68.1 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο! Δηλαδή, αν κάνουμε τη «μετάφραση» σε ευρώ θα «βάζει» στην… τσέπη του 58.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως!

Όπως καταλαβαίνει κανείς θα γίνει ο πιο «πλούσιος» αθλητής της ιστορία του NBA, καθώς θα «ξεπεράσει» τον Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς.

Παρ’ όλα αυτά, τα εντυπωσιακά ξεκινούν… τώρα. Ποιος δεν θυμάται τους Σαν Αντόνιο Σπερς του 2014;

Μία ομάδα που κέρδιζε για 3η συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα του NBA! Tόνι Πάρκερ, Τιμ Ντάνκαν, Καουάι Λέοναρντ, Μανού Τζινόμπολι, Τιάγκο Σπλίτερ, Πάτι Μιλς μερικοί από τους «αστέρες» που είχε στη διάθεσή του ο Γκρεγκ Πόποβιτς!

Πόσα χρήματα ξόδευε η ομάδα για τα συμβόλαια του κλαμπ; Περίπου 63.3 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 54.370.000 ευρώ!

Κι όμως, ο κατά μέσο όρο μισθός του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι υψηλότερος από τα χρήματα που «έβαζαν» οι ιδιοκτήτες των Σαν Αντόνιο Σπερς, πριν από 11 χρόνια!