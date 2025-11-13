Τα αρνητικά σχόλια για το Football Manager 2026 και το… δύσχρηστο περιβάλλον του συνεχίζονται, όμως η Sports Interactive φαίνεται πως αφουγκράζεται τα παράπονα του κοινού της.

Αρκετός κόσμος περίμενε με ανυπομονησία το νέο FM, ωστόσο η πληθώρα αλλαγών, καθώς τα αρκετά «bugs» που εντοπίζονται, έχουν προκαλεί εκνευρισμό μεταξύ των παικτών.

Η νέα match engine ίσως είναι πράγματι εντυπωσιακή, όμως το νέο περιβάλλον μοιάζει πιο πολύ να… μπερδεύει τους λάτρεις του δημοφιλούς παιχνιδιού, παρά να τους ιντριγκάρει.

Πάντως, αν και ακόμα δεν έχει προβεί σε κάποια μεγάλη ενημέρωση (ήδη έχει υπάρξει μία μικρή στην επίσημη έκδοση του παιχνιδιού), η SI δήλωσε πως αυτή δεν θα αργήσει.

Η εταιρεία προχώρησε σε μία ανακοίνωση, προκειμένου να… ηρεμήσει κάπως την κατάσταση μεταξύ των χρηστών. Και αυτό, διότι το «ξέσπασμα» έχει γίνει εμφανές, αφού το Football Manager 2026 είναι στη δεκάδα με τα χειρότερα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα του Steam, σύμφωνα με όσα έχει ψηφίσει το κοινό!

Τι έλεγε, λοιπόν, η Sports Interactive; Με λίγα λόγια, πως το επόμενο update που θα γίνει στην επίσημη έκδοση, θα φέρει μαζί και πληθώρα βελτιώσεων/επιδιορθώσεων, αλλά και ορισμένων λειτουργειών, για τις οποίες «φωνάζουν» οι παίκτες.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της SI για το Football Manager 2026:

«Από την κυκλοφορία της Προηγμένης Beta έκδοσης και την πλήρη έκδοση του FM26, έχουμε παρακολουθήσει στενά τις αναφορές, τα σχόλια και τα γενικά σας σχόλια. Με έναν αριθμό-ρεκόρ 2,5 εκατομμυρίων παικτών μέχρι στιγμής σε διάφορες πλατφόρμες και σημαντική συμμετοχή παικτών τόσο κατά τη διάρκεια της Beta όσο και κατά την πλήρη κυκλοφορία, είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για την υποστήριξή σας – ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν ορισμένοι παίκτες, τις οποίες λαμβάνουμε πολύ σοβαρά. Ο όγκος των σχολίων που λάβαμε είναι πρωτοφανής και πραγματικά αναδεικνύει το πάθος και τη δέσμευση της αναπτυσσόμενης κοινότητάς μας. Σας ευχαριστούμε που νοιάζεστε τόσο για το παιχνίδι. Η αντιμετώπιση των ανησυχιών σας παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα.

Κατανοούμε πλήρως την τρέχουσα κατάσταση – το παιχνίδι δεν αντανακλά αυτή τη στιγμή το συνηθισμένο επίπεδο τελειότητας μας, και αυτό παρά την αντιμετώπιση ενός σημαντικού αριθμού ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στη σταθερότητα, την επιδιόρθωση σφαλμάτων και τη σημαντική τελειότητα. Παρακάτω, περιγράφουμε τα άμεσα σχέδιά μας για την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων ανησυχιών και την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας σας.

Όπως σημειώσαμε, ο όγκος των σχολίων ήταν εκπληκτικός – αποκαλύπτοντας ένα πολύ ευρύτερο σύνολο προτεραιοτήτων ως αποτέλεσμα. Κατά την περίοδο της Beta, αυτό οδήγησε σε πέντε διαφορετικές ενημερώσεις και τελικά έγινε εις βάρος μιας ενημέρωσης πρώτης ημέρας. Γνωρίζουμε ότι αυτό άφησε ορισμένους παίκτες δυσαρεστημένους. Με τον τρόπο που λειτουργεί η διαδικασία υποβολής για ταυτόχρονη κυκλοφορία και λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 500.000 άτομα προσέγγισαν τη Beta, απλά έπρεπε να κάνουμε αυτές τις επιδιορθώσεις άμεσα και δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τους παίκτες σε αναμονή μέχρι την Πρώτη Ημέρα. Αυτή η απόφαση είναι μία από πολλές που επηρέασαν τις κριτικές μας, και το αποδεχόμαστε.

Μέσα από τη δουλειά που έχει ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης της 6ης Νοεμβρίου, ο ρυθμός σφαλμάτων στον υπολογιστή ελέγχεται περισσότερο. Παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των παικτών δεν έχει αντιμετωπίσει καθόλου σφάλματα, θέλουμε να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε σφάλματα που σχετίζονται με το παιχνίδι δεν είναι αποδεκτά για εμάς.

Για όσους έχουν επηρεαστεί από τη σταθερότητα, η επόμενη ενημέρωσή μας αντιμετωπίζει πολλά περισσότερα ζητήματα και το ποσοστό χωρίς σφάλματα θα βελτιωθεί περαιτέρω. Στις Κονσόλες, η επόμενη ενημέρωση στοχεύει στην επίλυση καθυστερήσεων που έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια των αγώνων και θα εφαρμόσει μια σειρά διορθώσεων σφαλμάτων για την αντιμετώπιση επισημασμένων ανησυχιών.

Παρά τα παραπάνω, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε και θέλουμε να μοιραστούμε τα σχέδιά μας για συνεχιζόμενες ενημερώσεις και βελτιώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου του FM26.

Το FM26 είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τη σειρά. Αν και είναι φυσικό να γίνονται συγκρίσεις με προηγούμενους τίτλους, η αρχική εργασία που έχει γίνει έως τώρα είναι θεμελιώδης για να μπορέσει η σειρά να επεκταθεί και να ευημερήσει πέρα από αυτόν τον κύκλο.

Στην καρδιά του μέλλοντός μας βρίσκεται το UI, το οποίο είναι αναμφίβολα το πιο συζητημένο θέμα. Ακούμε ενεργά όλα τα σχόλια και αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλές προσαρμογές. Για παράδειγμα, στις περισσότερες από τις προσεχείς ενημερώσεις, εκτός από τη γενική τελειότητα, μπορείτε να αναμένετε εστίαση σε περιοχές που είναι κρυφές ή απαιτούν πάρα πολλά κλικ για πρόσβαση – κάτι που θα διασφαλίσει ότι το UI θα λειτουργεί πιο ομαλά και θα εξελίσσεται συνεχώς προς το πλήρες δυναμικό του.

Ως μέρος των τακτικών ενημερώσεων του επόμενου μήνα*, θα επικεντρωθούμε στην παροχή επιδιορθώσεων σε όλες τις πλατφόρμες, χωρισμένες σε δύο βασικούς τομείς:

-Σταθερότητα και απόδοση

-Ποιότητα ζωής και τελειότητα

Η σταθερότητα και η απόδοση παραμένουν στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας, ειδικά καθώς η βάση των παικτών μας συνεχίζει να επεκτείνεται. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε αυτό, για να προσφέρουμε την όσο το δυνατόν πιο αδιάκοπη εμπειρία. Όπως προαναφέρθηκε, η επερχόμενη ενημέρωσή μας θα αντιμετωπίσει πολλές από τις σημαντικές ανησυχίες που έχουν επισημανθεί σε όλες τις πλατφόρμες.

Οι βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής και στην τελειότητα παραμένουν σε συνεχή εστίαση, και μπορείτε να αναμένετε συνεπείς αλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου, σε όλες τις ενημερώσεις. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν τόσο βελτιστοποιήσεις στο UI όσο και την αντιμετώπιση συχνά αναφερόμενων εκτελέσιμων ζητημάτων – όπως η δυνατότητα χρήσης της παραδοσιακής λειτουργίας της spacebar και η ικανότητα των παικτών να αποθηκεύουν πολλαπλές αρχικές ενδεκάδες. Πάνω σε αυτά, η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για να δώσει σε αυτά προτεραιότητα και να τα παραδώσει.

Αξιολογούμε επίσης τα σχόλια που σχετίζονται με ευρύτερα χαρακτηριστικά. Ενώ οι σχεδιαστικές επιλογές που υλοποιήθηκαν στο FM26 στοχεύουν να θέσουν τα θεμέλια για μελλοντική καινοτομία, αποδεχόμαστε ότι ορισμένες από αυτές τις επιλογές έχουν επηρεάσει περιοχές του παιχνιδιού που είναι βαθιά εκτιμημένες, γι’ αυτό εξετάζουμε προσεκτικά αυτά τα σχόλια επίσης. Για παράδειγμα, οι χάρτες πάσας βρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση για μια ενημέρωση σε μεταγενέστερο στάδιο – και θα σας κρατάμε ενήμερους γι’ αυτό και πολλά ακόμη.

Η ενίσχυση της εμβάπτισης παραμένει στην καρδιά του στόχου μας για τη σειρά, και παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι στη βελτίωση και βελτίωση του FM26 καθόλη τη διάρκεια του κύκλου. Σας ευχαριστούμε ξανά για την συνεχή υποστήριξη και το πάθος σας – είναι πραγματικά εκτιμητά.

Πλέον, είναι διαθέσιμες ενημερώσεις για το Football Manager 26 Console και Touch στις σχετικές πλατφόρμες. Αυτές οι ενημερώσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση της σταθερότητας του παιχνιδιού και γενικές διορθώσεις σφαλμάτων, καθώς και στη μείωση των καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα παρέχουμε πλήρεις καταλόγους αλλαγών μετά την κυκλοφορία της ενημέρωσης.

Προχωράμε επίσης σε μια νέα ενημέρωση δημόσιας beta, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Steam αυτήν την εβδομάδα (υπόκειται στη διαδικασία υποβολής). Αυτή θα εισαγάγει μια παραδοσιακή προτίμηση για την πρόοδο στα μηνύματα με τη spacebar μαζί με πάνω από 200 άλλες διορθώσεις. Θα ενημερώσουμε μέσω του FM Assist όταν αυτή είναι έτοιμη για κυκλοφορία.

*Αν και ο στόχος μας είναι να γίνεται εβδομαδιαία, αυτό υπόκειται σε έγκριση QA και επιτυχία στη διαδικασία υποβολής. Η συχνότητα θα ποικίλλει και θα διαφέρει ανά πλατφόρμα, αλλά κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αμβλύνουμε αυτό το πρόβλημα».