Η άμυνα αποτελούσε ανέκαθεν τη σταθερά του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια στις πορείες του μέχρι τα Final Four. Την περίοδο 2025-26 όμως και για την ώρα… δοκιμάζεται.

Η γλώσσα των προπονητών μαλλιάζει σε σημείο που τείνει να γίνεται κουραστικό και κλισέ. Ο δείκτης όμως σπάνια «λέει» ψέματα. Από αυτήν αρχίζουν και ίσως τελειώνουν όλα. Διότι δίχως αυτήν μπορεί να αντέξει μία ταλαντούχα και προικισμένη ομάδα σε ένα σπριντ όχι όμως σε έναν μαραθώνιο.

Ο Ολυμπιακός «ήπιε» την θάλασσα της Καταλονίας το βράδυ της Παρασκευής (12/12) στο «Παλάου Μπλουγκράνα». Η τρικυμία τον οδήγησε σε ύφαλο και από εκεί στο 8-6 με το παιχνίδι κόντρα στην «καυτή» αυτήν την περίοδο Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ να εκκρεμεί. Με πιθανότερο σενάριο αυτό να μεταφερθεί για την Άνοιξη.

Αποκκομένος από τις αρχές και τα ιδανικά του, μπερδεμένος, προβλέψιμος, σοφτ και άλλα πολλά, αδυνατούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Μπαρτσελόνα που έστησε το δικό της… πάρτι. Οι 13 παραπάνω κατοχές των «μπλουγκράνα» που προήλθαν απο τα 9 κλεψίματα – και συνεπώς εύκολα καλάθια – ήδη από το 30′ αλλά και το 50% των διαθέσιμων ριμπάουντ που επέτρεψε (19 από τα 38), τον έθεσαν εκτός μάχης και διεκδίκησης αγώνα από νωρίς στην τρίτη περίοδο.

Ανήμπορος να υψώσει ανάστημα και να αντισταθεί όπως συνηθίζει, ο Ολυμπιακός παρουσίασε εικόνα παράδοσης από αυτές που δεν έχει μάθει το φίλαθλο κοινό του τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος; Οι δύο σταθερές του που δεν είναι συχνά εκεί όπως τα τελευταία χρόνια.

Η Βαλένθια απειλεί τον Ολυμπιακό σε κάτι ασυνήθιστο επί εποχής Μπαρτζώκα Σκιά του ούτως ή άλλως ασταθή και μη πειστικού εαυτού του, εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη. Με τι απειλείται που έχει συμβεί μονάχα δυο φορές τα τελευταία 4 χρόνια;

Αφενός οι motion επιθέσεις με τη διαρκή κίνηση μακριά από την μπάλα και αφετέρου η αμυντική συνέπεια που ήταν εκεί ακόμα κι όταν δυσκολευόταν να βρει σκορ στην επίθεση με τον Φουρνιέ εκτός ρυθμού και τον Ντόρσεϊ στον πάγκο. Αυτό το τείχος μία εμφανίζεται (κράτησε στους 58 πόντους την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης Χάποελ Τελ Αβίβ) και μία κρύβεται. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το βαρύ 144.1 defensive rating του (πόντοι ανά 100 κατοχές) στη Βαρκελώνη, που αποτελεί και την 5η χειρότερη επίδοση της σεζόν σύμφωνα με το 3steps Basket.

Όλα αυτά για μία ομάδα που ήξερε μέχρι πρότινος πως να «θωρακίζει» τα μετόπισθέν της, ούσα η καλύτερη αμυντικά ομάδα σε όλη τη διοργάνωση τόσο τη σεζόν 2022-23 όσο και το 2023-24 με 108.01 και 109.5 πόντους ανά εκατό κατοχές αντίστοιχα.

Το Βατερλώ της Βαρκελώνης

Με 1.44 «μπλαουγκράνα» πόντους ανά κατοχή όμως, πώς να κερδίσουν οι Πειραιώτες; Απαγορευτικό νούμερο για αυτό το επίπεδο, απέναντι στην οποιαδήποτε ομάδα.

Ο Ολυμπιακός του β΄ ημιχρόνου στην Καταλονία που έχει αλώσει τα τελευταία χρόνια και δεν αισθάνεται και τόσο άβολα, ήταν ωσεί παρών στο παρκέ. Ένα «φάντασμα» μέχρι να το… μαζέψει στο φινάλε σε μία πιο «κόσμια» διαφορά. Όπως και ο «αιώνιος αντίπαλός» του, ένα 24ωρο πίσω.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχθηκε 56 (!) πόντους στο δεύτερο μέρος, απολύτως παράλογο νούμερο για Ολυμπιακό με το κοντέρ στο φινάλε να δείχνει 98 πόντους παθητικό.

Αποκαρδιωτικός Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη: Ο αριθμός που έκανε τη διαφορά Ο Ολυμπιακός του δευτέρου ημιχρόνου κατέρρευσε και η Μπαρτσελόνα τον… τιμώρησε. Πώς μπορούσε να φανεί ανταγωνιστικός με τόσα «δώρα;»

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί τη χειρότερη στη δεύτερη θητεία του coach B και τη δεύτερη συνολικά, ως προς τους πόντους που δέχθηκε φυσικά και όχι τη διαφορά. Όλα αυτά σε αγώνα χωρίς παράτηση επί ημερών Μπαρτζώκα στον πάγκο.

Την περίοδο 2013-14 μετά το back-to-back, ο 10ος στην κατάταξη για την ώρα Ολυμπιακός, είχε χρειαστεί να βάλει 105 πόντους στο Μόναχο – και ο Στράτος Περπέρογλου να κάνει career high στο σκοράρισμα με 25 πόντους – για να φύγει αλώβητος από την έδρα της Μπάγερν με το αλά NBA 103-105.

Παθητικό 98 πόντων είχε και στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας νωρίς μέσα στη σεζόν επί της Εφές ο Ολυμπιακός (98-72) τη σεζόν του 3ου του ευρωπαϊκού, παίρνοντας το αίμα του πίσω όμως σε Πειραιά και playoffs.