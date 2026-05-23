Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου (22 & 23/5) στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο (23/05)

21.00 Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη

Τελικός Κυπέλλου στη Γερμανία. Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε για πλάκα το πρωτάθλημα και ασφαλώς δείχνει στον εγχώριο ανταγωνισμό να μην έχει αντίπαλο.

Η ομάδα του Κομπανί έκανε κάτι που φαντάζει απίστευτο, μάζεψε 89 από τους 102 διαθέσιμους βαθμούς, πετυχαίνοντας 3,58 γκολ ανά παιχνίδι. Η Στουτγκάρδη κατάφερε την τελευταία αγωνιστική να «σφραγίσει» την έξοδο της στο Champions League και σε συνδυασμό με την συμμετοχή στον τελικό, κατάφερε η φετινή σεζόν να είναι επιτυχημένη και στο Βερολίνο ψάχνει την υπέρβαση.

Στο πρωτάθλημα η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε τη Στουτγκάρδη 4-2 στο Μόναχο και 5-1 στη Στουτγκάρδη. Είναι τεράστιο φαβορί ο «άσος» με Over 2,5 στο 1,55.

22.00 Χιρόνα – Έλτσε

Τεράστιο παιχνίδι για την παραμονή. Χιρόνα και Έλτσε παίζουν για την κατηγορία. Για τη Χιρόνα τα πράγματα είναι απλά, κερδίζει και μένει στην κατηγορία, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει υποβιβάζεται.

Η Έλτσε αν πάρει αποτέλεσμα σώζεται είτε σε τετραπλή ισοβαθμία με Λεβάντε, Μαγιόρκα, Οσασούνα, είτε σε διπλή με τη Λεβάντε. Δηλαδή, θα πρέπει για να έχει ελπίδες, να ηττηθεί η Λεβάντε στην έδρα της αδιάφορης Μπέτις. Σε κάθε περίπτωση, ο αγώνας μοιάζει με παιχνίδι μπαράζ.

Πιστεύω πως το ρόστερ της Χιρόνα δεν είναι για να πέσει, στα τελευταία δύο παιχνίδια πήρε λιγότερα από ό,τι άξιζε. Έμεινε στο 1-1 με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ σε παιχνίδι με 2,69-0,55xg, έμεινε στο… μηδέν με την Ατλέτικο και έχασε με 1-0 παρότι δημιούργησε φάσεις για 2,00xg.

Με βάση την βαθμολογία των xPoints η Χιρόνα θα έπρεπε να βρίσκεται στην 14η θέση. Ο «άσος» στο 1,80.

22.00 Χετάφε – Οσασούνα

Τεράστιο παιχνίδι με κίνητρο από τις δύο ομάδες είναι και αυτό ανάμεσα στη Χετάφε και την Οσασούνα. Για τη Χετάφε τα πράγματα είναι απλά, αν κερδίσει την Οσασούνα, θα «σφραγίσει» μία σεζόν υπέρβασης και θα «κλειδώσει» ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Μιλάμε για μία απίθανη επιτυχία, καθώς ο Μπορδαλάς ξεκίνησε τη σεζόν, με πολλά προβλήματα δίχως να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του, καθώς η διοίκηση δεν μπορούσε καν να τους δηλώσει.

Με την καπατσοσύνη του όμως, την σκληρή ομάδα που δημιούργησε, κατάφερε να φτάσει στο σημείο στο τελευταίο αγώνα να παίζει για ευρωπαϊκή έξοδο.

Είναι απίστευτο μπορεί να μην έχει καν προηγούμενο αλλά το πετυχαίνει έχοντας την δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Η Οσασούνα χρειάζεται έναν βαθμό για να είναι ήσυχη πως δεν θα υποβιβαστεί.

Η αλήθεια είναι πως η αγωνιστική της εικόνα, είναι για μεγαλύτερα πράγματα. Βάσει της βαθμολογίας των xGoals η Χετάφε θα έπρεπε να βρίσκεται στην 15η θέση, η Οσασούνα στην 10η.

Σήμερα έχουμε μία αντίστροφη πραγματικότητα. Η Οσασούνα, μάξιμουμ θα χρειαστεί τον βαθμό. Πιστεύω πως το παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στη νίκη της Χετάφε και την ισοπαλία και φυσικά αφού μιλάμε για αγώνα της Χετάφε σε χαμηλά τέρματα. Το 1ΧΔ με under 3,5 στο 1,53.

