Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στην 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Θα χρειαστεί δύο γκολ!

Σάββατο (21/11)

19.30 Καλαμάτα-ΑΕΚ

Η Καλαμάτα αν εξαιρέσει κανείς το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι η ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, έχει θάρρος και μέχρι στιγμής ξεπερνά ανώδυνα την απουσία φυσικής έδρας. Μοιάζει να έχει εξασφαλίσει πως δεν θα κινδυνέψει και έχει αποκτήσει και δυναμική 8άδας. Η ΑΕΚ έχει θέμα στα παιχνίδια που δίνει μακριά από την Φιλαδέλφεια. Η αλήθεια πάντως είναι πως δεν έχει περιθώριο λάθους και θα πρέπει να βρει τρόπο να κερδίσει στο ουδέτερο της Νίκαιας. Η Καλαμάτα σκοράρει εύκολα, έχει θάρρος, θράσος, επιθετικότητα πιστεύω πως για να κερδίσει η ΑΕΚ θα πρέπει να βρει δύο γκολ. Το Goal Goal σε απόδοση 1.85.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Τεράστια απουσία θα στερηθεί τον κορυφαίο εξτρέμ της, Βάργκα (4/3), εξέτισε ο χαφ Πινέιρο (7/0).

AEK: Τιμωρημένος ο Μάριν (9/1), αμφίβολος ο Καϊρίνεν (5/0), νοκ άουτ οι Ζούμπκοφ (6/1), Ζοάο Μάριο (2/0), εξέτισε ο Ρότα (7/0).

Τρία κόμπο και ένα παιχνίδι με γκολ!

Κυριακή (22/11)

16.00 Λεβαδειακός- Ατρόμητος

Ο Λεβαδειακός πέτυχε τεράστια νίκη επι του Άρη, η οποία κράτησε και τον προπονητή στην θέση του. Ο Χαραλάμπους γύρισε την ομάδα του σε 5-4-1, σε μία τακτική που έχει βελτιώσει αμυντικά την ομάδα και την έχει οδηγήσει σε άμεσο ποδόσφαιρο. Μετά την επικράτηση επι του Άρη, έγινε ξεκάθαρη η βελτίωση καθώς πάλεψε για αποτέλεσμα στην έδρα της ΑΕΚ και ηττήθηκε στο όριο με 2-1. Βελτίωση στα τελευταία δύο πριν την διακοπή έβγαλε και ο Ατρόμητος που ωφελήθηκε απο την προσθήκη του καλού φορ Περέα, παίρνοντας 4 βαθμούς 3-0 εντός με Βόλο, 0-0 στην έδρα του ΟΦΗ. Περιμένω δύο προσεκτικές ομάδες, που θα προσέξουν πρώτα να μην ηττηθούν και αν καταφέρουν να κερδίσουν στο όριο. Πιστεύω πως δεν θα ηττηθεί ο Λεβαδειακός και δεν θα πάει ψηλά το σκορ. Το 1ΧΔ με under 3.5 στο 1.75.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ:Επανέρχονται ο ηγετικός χαφ Ελνένι (2/0) και ο μπακ Βήχος (9/1).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο ο εξτρέμ Οφόρι (4/0), ίσως επιστρέψει ο στόπερ Μήτογλου (3/1).

17.00 Παναιτωλικός-Βόλος

Ο γιός του εμβληματικού τεχνικού Γιάννη Πετράκη που δούλεψε με μεγάλη επιτυχία από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 στο Αγρίνιο, αναλαμβάνει τον Παναιτωλικό. Ο Γιάννης Πετράκης υπέγραψε μάλιστα συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών κάτι που δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει απο την διοίκηση και πως ήρθε για να χτίσει στο Αγρίνιο. Το παιχνίδι με τον Βόλο είναι τεράστιο και για τις δύο ομάδες. Ο Παναιτωλικός έχει να πάρει βαθμό απο την 3η αγωνιστική. Ξεκίνησε με 3/3, δεν πήρε βαθμό στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ο Βόλος έχει μαζέψει στο γήπεδο 3 βαθμούς, οι οποίοι όμως του αφαιρέθηκαν λόγω της καταγγελίας του Σούγκρεν. Η αλλαγή προπονητή προς το παρόν δεν έχει βγει, με τον Γκαρίδο ηττήθηκε εύκολα σε παιχνίδια όπου ομάδα που κινδυνεύει, πρέπει να πάρει βαθμούς. Με 3-0 στο Περιστέρι, 1-3 από την Κηφισιά. Υποχρεωμένοι και οι δύο να ψάξουν την νίκη, με πρόβληματική άμυνα ο Βόλος και επιθετική νοοτροπία ο νέος τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Πετράκης, θα πάρω το Goal Goal σε απόδοση 1.85.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Εξέτισαν Προδρομίτης (στόπερ 6/0) και Οπόκου (μεσοεπιθετικός, 7/2).

ΒΟΛΟΣ: Τιμωρημένοι ο εξτρέμ Κόμπα (10/1) και ο στόπερ Κάργας (10/1), εξέτισαν Φουρτάδο (φορ, 7/0), Μπούρνιτς (χαφ, 5/0).

17.30 Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός στο χειρότερο του φετινό παιχνίδι, είχε την τύχη μαζί του και βρήκε ένα ανέλπιστο δώρο απο το απλωμένο χέρι του Ζούλεβιτς στο τέλος του αγώνα και πήρε μία σημαντική νίκη, ανοίγωντας στους 4 βαθμούς την διαφορά του από την κορυφή. Ο ΟΦΗ πλήρωσε για ακόμη μία φορά την κούραση από την ευρωπαϊκή του παρουσία αφήνοντας δύο βαθμούς στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο, σε ένα παιχνίδι πάντως που σπατάλησε πολλές ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός παίζει ελκυστικό επιθετικό ποδόσφαιρο στην έδρα του, παρότι ο ΟΦΗ είναι ανταγωνιστικός περιμένω να βρει τον τρόπο και να κερδίσει το παιχνίδι. Ο άσος είναι χαμηλός με under 4.5 απο το 1.26 πηγαίνει στο 1.72 και είναι μία λογική επιλογή.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Εξέτισε αλλά επέστρεψε Παρασκευή ο Κάνγκουα (9/1), μακροχρόνια λείπει ο Ουναΐ (6/1).

ΟΦΗ: Δύσκολα προλαβαίνουν Κόντρο (9/4) και Κρίζμανιτς (9/0).

19.00 Ολυμπιακός-Ηρακλής

Ο Ολυμπιακός έκλεισε με προβληματική εικόνα στα τελευταία παιχνίδια πριν την διακοπή. Κέρδισε 2-3 με μπόλικη δόση τύχης την Κηφισιά, ακολούθησε μία κυνική ισοπαλία στην Βρετάνη με την Ρεν και το 1-1 με τον ελλιπή προβληματικό ΠΑΟΚ, αποτέλεσμα που έφερε τον Ολυμπιακό στο -4 απο τον Παναθηναϊκό. Η διακοπή όμως του φέρθηκε πολύ σκληρά. Είχε ήδη χάσει απο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τον Έσε, ακολούθησαν σοβαροί τραυματισμοί των Πουέρα, Τσικίνιο, με αποτέλεσμα να μείνει με τον Φρόιλερ στο κέντρο απο αυτούς που υπολογίζει ο Ισπανός τεχνικός

Ο Ολυμπιακός με τον Αλκουαθίλ, μετρά 9/12 under 2.5 σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Ηρακλής του Ματσάρι παίζει ένα συντηρητικό 5-4-1 σε χαμηλά μέτρα, που δυσκολεύει τις αντίπαλες ομάδες. Περιμένω να βρει την άκρη ο Ολυμπιακός, αλλά να μην πάει ψηλά το σκορ. Ο άσος απο το 1.19 με under 3.5 εκτοξεύεται στο 2.05.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τεράστια προβλήματα εκτός ο Έσε (9/1) με τραυματισμό που θα τον κρατήσει στα “πιτς” για περίπου 1,5 μήνα, τουλάχιστον 2 μήνες έξω ο Πουέρτα (7/0) ανάλογος ο τραυματισμός σε χρόνο απουσίας και του Τσικίνιο (9/1). Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά με πρόβλημα επέστρεψε και ο Μπρούνο (4/1).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Σταθερά λείπει ο χαφ Ραντόγια (6/0).

19.30 ΠΑΟΚ-Κηφισιά

Ο Λίσι πήρε ανάσα με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκης και την καλή διαχείριση που έκανε στο παιχνίδι. Μέσα από το 4-4-2 βρήκε ένα σχέδιο για να δουλέψει και να χτίσει την βελτίωση της ομάδας του, στο Καραϊσκάκης η απόφαση να πάει στα αριστερά τον Ζαφείρη βοήθησε πολύ. Παρόλα αυτά η διαφορά απο την κορυφή έχει ανοίξει στους 8 βαθμούς. Ο Λίσι αντιμετωπίζει την Κηφισιά του Λέτο, με το όνομα του Αργεντίνου τεχνικού να ακούγεται όλο και περισσότερο για πιθανό διάδοχο του. Η αλήθεια είναι πως η Κηφισιά παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, έχει θάρρος, πολύ καλή επιθετική λειτουργία και σκοράρει παντού, παρά τις απουσίες της, πιστεύω πως γκολ θα κάνει και στην Τούμπα. Η λογική επιλογή είναι το Goal Goal σε απόδοση 1.82.

ΠΑΟΚ:Στη β’ ομάδα ο Τάισον (6/0) για πειθαρχικό παράπτωμα, εξέτισε ο Κένι (6/0), επανέρχεται και ο Μιχηαλίδης (8/1), σταθερά λείπουν Πέλκας (6/3), Άλι (4/1), Παβλένκα.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Με πολλές απουσίες στην Τούμπα, τιμωρημένοι οι εξτρέμ Αντονίσε (9/1), Σόουζα (10/1), ο μπακ Μάνσο (9/0) και ο χαφ Ρουκουνάκης (10/0). Εξέτισε ο μπακ Αμπάντα (9/1).

Κόμπο στο χέρι του Πορτογάλου τεχνικού.

Δευτέρα (23/11)

17.00 Αστέρας Τρίπολης-Αρης

Στο ντεμπούτο του Πορτογάλου Γκονζάλες Φέιο, ο Αστέρας έδειξε βελτίωση, όμως με ένα περίεργο γκολ του Μπόλιβαρ, ισοφαρίστηκε στο 1-1 από την Καλαμάτα. Ο Άρης πηγαίνει με 4-4-2 με δύο φορ που θέλουν χώρους για να βγάλουν την ταχύτητα τους, αν διαβάσει σωστά το παιχνίδι ο Πορτογάλος τεχνικός, δεν τους προσφέρει χώρο και τους δώσει την κατοχή, δύσκολα θα χάσει το παιχνίδι. Επίσης ο Άρης δυσκολεύεται πολύ όταν δεν έχει στο δίδυμο του άξονα τον Ράσιτς κάτι που φάνηκε και στην Λειβαδιά. Θα πάω στην λογική πως δεν θα χάσει ο Αστέρας και δεν θα μπουν πάνω απο 3,5 τέρματα. Το 1ΧΔ με under 3.5 στο 2.07.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ:. Πλήγμα ο τραυματισμός του αρχηγού Κουρμπέλη (10/0), ξανά εκτός κι ο κομβικός Μπαρτόλο (7/2), εξέτισε ο στόπερ Μπρόρσον (8/0).

ΑΡΗΣ: Εκτός ο κομβικός χαφ Ράτσιτς (9/1), αμφίβολος ο ανεβασμένος Γιαννιώτας (7/1), μόλις την Παρασκευή επέστρεψε από την Ζιμπάμπουε ο διεθνής βασικός φορ Καντεβέρε. Εξέτισε ο στόπερ Σούταλο (7/0).