Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα παιχνίδια της Κυριακής (08/11) στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Κυριακή (08/11)

19.00 Ίντερ-Κόμο

Απίστευτο αλλά η Ίντερ σε μία εποχή που δεδομένα είναι πολύ ανώτερη ομάδα από την Μίλαν, δεν καταφέρνει να την κερδίσει για 8 συνεχόμενα παιχνίδια μάλιστα μετρά 5 ήττες. Ακολούθησε ένα εύκολο διπλό για το Τσάμπιονς Λιγκ στην έδρα της Φέγενορντ. Η Κόμο τρέλανε τον πλανήτη του ποδοσφαίρου, με το απίθανο 1-9 στην έδρα της Λανς. Ξεκάθαρα δεν κοντράρεται η ομάδα του Σεσκ. Πάντως μοιάζει απέναντί της να την βρίσκει την άκρη η Ίντερ που είναι το βαρύ χαρτί του ιταλικού ποδοσφαίρου και το φαβορί και για το φετινό πρωτάθλημα. 4-0 την κέρδισε πέρυσι στο Μεάτσα για το πρωτάθλημα, 3-4 στο Κόμο, ενώ σε διπλά παιχνίδια κυπέλλου για τα ημιτελικά της διοργάνωσης είχε πάρει 0-0 στο Κόμο και πήρε την πρόκριση με μία απίθανη ανατροπή 3-2, από 0-2. Θα πάω στην λογική, πως αυτή την Κόμο δεν υπάρχει άμυνα να την σταματήσει, αλλά και η Ίντερ θα σκοράρει. Goal Goal με OVER 2.5 σε απόδοση 1.72.

22.00 Φιορεντίνα-Γιουβέντους

Παιχνίδι έντονης αντιπαλότητας. Σε μία εποχή που και οι δύο ομάδες, ψάχνουν αγωνιστική βελτίωση και προέρχονται από σημαντικές νίκες. Η Φιορεντίνα προερχόταν από καλά παιχνίδια και φώναζε πως έρχεται μία νίκη την οποία την πέτυχε με 2-4 στην Σασουόλο. Πάντως είναι πολύ δύσκολο για τους βιόλα, να κρατήσουν την αμυντική τους ασφάλεια. Αυτή την πραγματικότητα πιστεύω πως μπορεί να την αξιοποιήσει η Γιουβέντους, που θέλει να χτίσει στην νίκη που πέτυχε επί της Νάπολι. Την περασμένη Πέμπτη ήρθε και το διπλό στην Ολλανδία. Περιμένω να μπουν πάνω από 1.5 τέρματα και να μην ηττηθεί η Γιουβέντους. Το Χ2Δ με OVER 1.5 σε απόδοση 1.72.

22.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Τεράστιο παιχνίδι. Η Ατλέτικο είναι στο -2 από την Μπαρτσελόνα και έχει την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή. Η ομάδα του Σιμεόνε μετρά στο πρωτάθλημα ένα σερί 7 νικών μέσα σε αυτά και η νίκη με 2-1 επί της Ρεάλ. Μεσοβδόμαδα πάντως ήταν κατώτερη από τον πήχη των απαιτήσεων στο παιχνίδι με την Μπάγερν. Η Μπάρτσα έχει κερδίσει όλα της τα παιχνίδια, όμως ηττήθηκε δίκαια στο κλάσικο, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ, στο Παρίσι φάνηκε πως της λείπουν στοιχεία για να εκθρονίσει την Παρί. Η Ατλέτικο τα τελευταία χρόνια στο υψηλό επίπεδο δεν το κρατάει το μηδέν, παρότι παίζει άμυνα χαμηλά. Ο τρόπος που αμύνεται η Μπαρτσελόνα, ασφαλώς και θα δώσει το δικαίωμα στην Ατλέτικο να ψάξει και να βρει γκολ με αντεπιθέσεις. Το Goal Goal με OVER 2.5 στο 1.50.

Κυριακή (08/11)

19.00 Ίντερ-Κόμο Goal Goal OVER 2.5@ 1.72

21.45 Φιορεντίνα-Γιουβέντους Χ2Δ over 1.5@ 1.72

22.00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα Goal Goal OVER 2.5@ 1.50