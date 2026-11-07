Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στην 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Υποχρεωμένος να ρισκάρει, Κόμπο και ελπίδα για να μπει στην 4άδα

Σάββατο (07/11)

17.00 Βόλος-Κηφισιά

Κομβικό παιχνίδι για τον Βόλο. Με την τιμωρία των 3 βαθμών, βρίσκεται χωρίς πόντο στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, στο -6 από την παραμονή. Στην πρεμιέρα του Γκαρίδο, ηττήθηκε με 3-0 από τον Ατρόμητο, σε ένα παιχνίδι που καθορίστηκε από την αποβολή του Μπούρνιτς στο 50ό λεπτό. Η Κηφισιά έκανε τεράστιο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ήταν ανώτερη, ανάγκασε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα να την χειροκροτήσει, όμως δεν πήρε αποτέλεσμα. Ο Βόλος έχει την υποχρέωση να ανοιχτεί για να παίξει για την νίκη, η Κηφισιά έχει ταλέντο για να αξιοποιήσει την αναγκαστική επιθετικότητα του Βόλου και να σκοράρει. Το Goal Goal σε απόδοση 1.74.

Βόλος: Τιμωρημένος ο μέσος Μπούρνιτς (5/0), εξέτισε ο μπακ Μεντίλ (6/0).

Κηφισιά: Αμφίβολοι ο εξτρέμ Αντονίσε (9/1) και ο μπακ Αμπάντα (9/1). Εξέτισε ο μέσος Γιαγκνέ (8/0).

19.30 Άρης-Παναιτωλικός

Έχασε με κάτω τα χέρια ο Άρης στη Λιβαδειά. Το γρήγορο γκολ που δέχτηκε η ομάδα του Γρηγορίου την ανάγκασε να πάει σε παιχνίδι με 70% κατοχή, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιξε άμυνα σε 5-4-1 και σε χαμηλά μέτρα. Παίζοντας όμως ο Γρηγορίου με Καντεβέρε, Κουαμέ επιθετικό δίδυμο, έχει χτίσει ένα σχέδιο με παίκτες που χρειάζονται χώρο και όχι τόσο μεγάλη κατοχή. Σε κάθε περίπτωση αν κερδίσει τον Παναιτωλικό και ο ΠΑΟΚ δεν κάνει διπλό στο Καραϊσκάκης, θα μπει στην διακοπή στην πρώτη 4άδα, κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε με 3 νίκες και δεν έχει πάρει τίποτα στην συνέχεια. Ο άσος με Over 1.5 στο 1.62.

Άρης: Επιστρέφουν οι πολύτιμοι Ράτσιτς (μέσος, 8/1), Μπρούμα (εξτρέμ, 3/1), κάρτες ο στόπερ Σούταλο (7/0).

Παναιτωλικός: Τιμωρημένοι ο εξτρέμ Οπόκου (7/2) και ο στόπερ Προδρομίτης (6/0).

Ντέρμπι με φαβορί, Παναθηναϊκός αλλά στο 2.18

Κυριακή (08/11)

17.00 Αστέρας Τρίπολης- Καλαμάτα

Ο Αστέρας Τρίπολης, έδωσε μάχη στην Τούμπα, έφτασε κοντά να πάρει αποτέλεσμα, ηττήθηκε στο τέλος. Στο παιχνίδι με την Καλαμάτα θα κάνει ντεμπούτο ο 36χρονος τεχνικός Πορτογάλος Γκονζάλο Φέιο. Η Καλαμάτα πάντως το ξέρει το γήπεδο, το έχει χρησιμοποιήσει σαν έδρα και είναι καλύτερη ομάδα. Είναι στο χέρι των παικτών του Χριστοφιδέλη να πάρουν αποτέλεσμα. Το Χ2Δ σε απόδοση 1.78.

Αστέρας Τρίπολης: Τιμωρημένος ο στόπερ Μπρόρσον (8/0), αμφίβολος ο φορ Ρικαρντίνιο (8/0), έλειψε στα δύο τελευταία ο πολύτιμος μεσοεπιθετικός Μπαρτόλο (7/2).

Καλαμάτα: Τιμωρημένος με κάρτες ο χαφ Πινέιρο (7/0), έλειψε ο κομβικότατος εξτρέμ Βάργκας (4/3).

17.00 ΑΕΚ-Λεβαδειακός

Συγκλονιστική εμφάνιση με την Ρεάλ, την περασμένη Τετάρτη. Δεν πήρε βαθμολογικά τίποτα η ομάδα του Νίκολιτς, κέρδισε όμως σε ψυχολογία. Η εικόνα που δείχνει συνολικά στην Φιλαδέλφεια, αποτελεί τρόμο για τον ανταγωνισμό. Ο Χαραλάμπους παίζοντας 5-4-1 πήρε μία νίκη που την είχε ανάγκη με τον Άρη και κέρδισε την παραμονή του μετά την διακοπή. Στην Φιλαδέλφεια δεν πιστεύω πως μπορεί να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Η καθαρή νίκη της ΑΕΚ με ασιατικό χάντικαπ 1.5 σε απόδοση 1.64.

ΑΕΚ: Κάρτες ο Ρότα (7/0), δύσκολα ο Ζοάο Μάριο (2/1), επέστρεψε ο Νο1 Στρακόσια.

Λεβαδειακός: Τραυματίας ο χαφ Ελνένι (2/0).

17.30 Ηρακλής-Παναθηναϊκός

Τεράστια νίκη ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Για την προσπάθεια που κάνει η ομάδα του Νίστρουπ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, παιχνίδια όπως αυτό στο Καυτατζόγλειο είναι κομβικά. Ο Δανός τεχνικός τα βλέπει όλα μεμονωμένα και χρησιμοποιεί την καλύτερη δυνατή ομάδα, ώστε να μην γίνουν γκέλες με τους μικρομεσαίους. Ο Ματσάρι, εφαρμόζει το 5-4-1, με αυτή την φιλοσοφία, πήρε το 0-0 στο Βικελίδης, άξιζε την νίκη αλλά αδικήθηκε στην Τούμπα και τελικά ηττήθηκε με 2-1 και συνολικά έχει μαζέψει 10 βαθμούς σε 9 παιχνίδια. Θα ψάξει την νίκη στο όριο ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα την βρει, δεν θα πάει ψηλά το παιχνίδι. Το 2 με under 3.5 στο 2.18.

Ηρακλής: Εξέτισε ο μεσοεπιθετικός Λόπεθ (7/2).

Παναθηναϊκός: Όλοι διαθέσιμοι εκτός φυσικά από τον Ουναΐ.

18.30 ΟΦΗ-Ατρόμητος

Κομβικό παιχνίδι για τον ΟΦΗ, καθώς αν κερδίσει τον Ατρόμητο, μπορεί να τερματίσει στην διακοπή ακόμη και στην 4άδα. Προέρχεται όμως από ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι και όταν συμβαίνει αυτό, ο ΟΦΗ βγάζει αμυντικά ζητήματα, τα οποία προκύπτουν από κόπωση. Στα τρία προηγούμενα είχε ηττηθεί 2-1 στο Βικελίδης, είχε έρθει 2-2 εντός με τον Αστέρα, ισοφαρίζοντας στην τελευταία φάση και είχε ηττηθεί 4-3 στην Νίκαια από την Καλαμάτα. Ο Ατρόμητος πέτυχε σπουδαία νίκη 3-0 επί του Βόλου με τα πρώτα όργια του γνωστού μας Περέα που ήταν η τελευταία μεταγραφή. Με την λογική πως δέχεται γκολ ο ΟΦΗ μετά τα ευρωπαϊκά θα πάω στο Goal Goal σε απόδοση 1.82.

ΟΦΗ: Αμφίβολος ο χαφ Αποστολάκης (6/1), λείπει στα τελευταία ο βασικός τερματοφύλακας Χριστογεώργος (7 συμ.).

Ατρόμητος: Έχασε τα δύο τελευταία ο έμπειρος χαφ Γκαρθία (3/1).

21.00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα απίθανο σερί 9-1-0 με τον Αλγουαθίλ. Το εντυπωσιακό είναι πως στα 8/10 παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ. Μέσα από την αμυντική σκληράδα, από το πρέσινγκ, από την ένταση που αμύνεται έχει φέρει την αγωνιστική πρόοδο. Ο Ολυμπιακός είναι σε απόσταση βολής από τον Παναθηναϊκό και πάει σε καλύτερη κατάσταση στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μοιάζει να παίζει την θέση του ο Λίσι, τεράστια απουσία του Κένι, δεν έχει δεύτερο μπακ ο ΠΑΟΚ, θα αναγκαστεί να μπερδέψει ακόμη περισσότερο μία ήδη μπερδεμένη ομάδα. Θα πρέπει να παίξει πολύ άσχημα για να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός αυτόν τον ΠΑΟΚ. Ο άσος στο 1.61.

Ολυμπιακός: Χωρίς προβλήματα πέρα την μόνιμη απουσία του Ελ Κααμπί

ΠΑΟΚ: Τιμωρημένος ο Κένι (9/1), ενώ ο Τάισον τελεί υπό εσωτερική τιμωρία λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Εκτός παραμένουν Μιχαηλίδης (8/1), Πέλκας (8/1), Άλι (4/1).