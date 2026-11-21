Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα σπουδαιότερα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου (21-22/11) στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο (21/11)

Κόμπο στο ντέρμπι Ανδαλουσίας

19.30 Σεβίλλη-Μπέτις

Ντέρμπι Ανδαλουσίας ανάμεσα σε Σεβίλλη και Μπέτις. Η Σεβίλλη χωρίς να εντυπωσιάζει φέτος δεν βρίσκεται στην τελευταία 8άδα του πρωταθλήματος. Βρίσκεται στην 6η θέση, παρότι με βάση τα xgoals θα έπρεπε να βρίσκεται στη 2η. Η Μπέτις έχει μεγαλύτερο ταλέντο σαν ομάδα, τρέχει ένα καλό ρεκόρ 8-2-2 και δείχνει πως μπορεί να σταθεροποιηθεί σε ομάδα που θα βγαίνει Τσάμπιονς Λιγκ. Πιστεύω πως θα πάρει αποτέλεσμα η Μπέτις σε ένα ανοιχτό όμως παιχνίδι που θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Το Goal Goal με Χ2Δ σε απόδοση 2.20.

Κυριακή (22/11)

Πρεμιέρα με το απόλυτο ντέρμπι για Ποτσετίνο

18.30 Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ

Πρεμιέρα Ποτσετίνο στον πάγκο της Γιουνάιτεντ σε ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι τακτική και ποια ενδεκάδα θα χρησιμοποιήσει. Το σίγουρο πάντως είναι πως αναμένεται να προσφέρει αρχικά μία δυναμική στη Γιουνάιτεντ και στη συνέχεια να τη φέρει σε μία συγκεκριμένη ποδοσφαιρική λογική, ώστε να παίζει κάτι συγκεκριμένο. Ερωτηματικό για τη Λίβερπουλ, αν θα προλάβουν οι σημαντικοί Ολλανδοί Φαν Ντάικ, Γκράφενμπεργκ που δίνονται αμφίβολοι. Περιμένω η δυναμική που θα προσφέρει η παρουσία του Ποτσετίνο, να βοηθήσει για να πάρει αποτέλεσμα η Γιουνάιτεντ. Το Χ2Δ στο 2.07.

21.45 Αταλάντα-Ίντερ

Δεν έχει ξεκινήσει καλά η συνεργασία Αταλάντα, Σάρι. Δεν έχει καταφέρει ο Μαουρίτσιο Σάρι, να δώσει την ταυτότητά του στην ομάδα του Μπέργκαμο. Η Αταλάντα βρίσκεται στη 12η θέση με ρεκόρ 4-2-5 και το χειρότερο είναι πως για ακόμα πιο κάτω, για τη 13η θέση είναι η αγωνιστική της εικόνα με βάση τα xgoals. Δεν προκύπτει δηλαδή, πως είναι μία ομάδα, που με τον τρόπο που αγωνίζεται θα αρχίσει να παίρνει θετικά αποτελέσματα. Η Ίντερ πληρώνει την προβληματική πρόσφατη παράδοση που έχει απέναντι στη Μίλαν. Με κάποιο τρόπο, η Μίλαν βρίσκει τον τρόπο στα τελευταία παιχνίδια να την κερδίζει, παρότι είναι συνολικά πολύ κατώτερη ομάδα. Ακόμη και στο μεταξύ τους 3-1, δεν είχε σχέση η εικόνα των δύο ομάδων κι όμως η Ίντερ ηττήθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι η κορυφαία ομάδα στη Σέριε Α και το γεγονός πως βρίσκεται στη 2η θέση, θα την κάνει προσεκτική, κάτι που μοιάζει ικανό για να την οδηγήσει στο διπλό στο Μπέργκαμο σε απόδοση, 1.65.

Σάββατο (21/11)

19.30 Σεβίλλη-Μπέτις Χ2Δ Goal Goal@ 2.20

Κυριακή (22/11)

18.30 Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ Χ2Δ@ 2.07

21.45 Αταλάντα-Ίντερ 2@ 1.65