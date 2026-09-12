Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στη Stoiximan Super League το Σαββατοκύριακο (12-13/9).

Αυτά είναι τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τους αγώνες της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, με αποδόσεις μέχρι και στο 2.42.

Σάββατο

19.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε, ο επίσης Βάσκος Αλγουαθίλ ανέλαβε. Έχουμε λοιπόν μία νέα εποχή για τον Ολυμπιακό. Η διοίκηση έδωσε τη δουλειά σε έναν προπονητή που γνωρίζει να παίζει ένα πιο στρωτό ποδόσφαιρο με την μπάλα στα πόδια. Όμως είναι ξεκάθαρο πως δεν γνωρίζει από πίεση και πρωταθλητισμό. Πιστεύω πάντως πως γρήγορα, θα βάλει τον Ολυμπιακό σε ένα διαφορετικό προσανατολισμό και θα τον βοηθήσει, στον τρόπο που θα αξιοποιεί την κατοχή του. Περιμένω να βελτιωθεί η εικόνα της ανάπτυξης του Ολυμπιακού, από πολύ νωρίς. Ακόμη και με τις επιλογές της ενδεκάδας, που θα κάνει. Ο ΟΦΗ θα ήθελε να πάει στο Καραϊσκάκης, πριν γίνει η αλλαγή. Ο άσος με ασιατικό χάντικαπ 1.5 στο 1.65

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Θα ντεμπουτάρει ο Αλγουαθίλ. Σοβαρός ο τραυματισμός για τον Ελ Καμπί, νοκ άουτ τέθηκαν και ο Ρόκα με τον Πιρόλα.

ΟΦΗ: Αμφίβολο το καθεστώς παραμονής των Νους, Αποστολάκη που έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Δύσκολα ξανά ο στόπερ Σιέλης και ο φορ Ισέκα.

21.00 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

*Ο αγώνας γίνεται στο Πανθεσσαλικό (Βόλος).

Ο Ηρακλής πήρε τεράστια νίκη στην Τρίπολη. Μετά από ένα προβληματικό ξεκίνημα, ήρθαν 4 σπουδαίοι εκτός έδρας βαθμοί, ισοπαλία στον Βόλο, διπλό στην Τρίπολη. Ποτέ δεν ξέρει κανείς με τον Μονεμβασιώτη, ο Ματζάρι ωστόσο μοιάζει να πατά, γερά στα πόδια του. Ο Ατρόμητος, προβλημάτισε για ακόμα μία φορά στο γήπεδο του. Έχει σοβαρό θέμα, να αξιοποιήσει την έδρα του, πήγε πρίμα το παιχνίδι με την Καλαμάτα, προηγήθηκε, απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, όταν ισοφαρίστηκε, δεν κατάφερε όμως να κερδίσει. Έκανε μεγάλο παιχνίδι ο Αθανασιάδης για να κρατήσει το μηδέν ο Ηρακλής, παίζει καλύτερα και σκοράρει πιο εύκολα εκτός έδρας ο Ατρόμητος. Θα πάω με το Goal Goal στο 1.90

ΗΡΑΚΛΗΣ:. Επιστρέφει στον πάγκο από τιμωρία ο κόουτς Ματζάρι, εξέτισε και ο μπακ/χαφ Μερ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ:. Καλή μεταγραφή ο γνωστός μας από την θητεία σε ΠΑΣ και Παναθηναϊκό, Περέα.

Κυριακή

18.00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΒΟΛΟΣ

*Ο αγώνας γίνεται στην Αθήνα (Περιστέρι)

Δεν είναι έτοιμο το γήπεδο της Καλαμάτας κάτι που δημιουργεί τεράστιο χάντικαπ στους ποδοσφαιριστές του Χριστοφιλέα. Είχαν δύο παιχνίδια που δημιουργήσαν πολλές ευκαιρίες, με Άρη εντός 1-2, με Παναιτωλικό εκτός 2-0, όμως δεν πήραν τίποτα. Κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο τους βαθμό στο Περιστέρι. Ο Βόλος από την άλλη είχε ένα περίεργο παιχνίδι, που το «πάγωσε» ο τραυματισμό του Ελ Καμπί. Πήρε πάντως έναν σημαντικό βαθμό, τον δεύτερο της φετινής σεζόν. Έχει ταλέντο ο Βόλος, σε ουδέτερο θα γίνει το παιχνίδι, οπότε θα παλέψει για να πάρει κάτι και θα βγει επιθετικά. Θα πάω με το Goal Goal στο 2.05

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Συνεχίζεται η περιπλάνηση, στην πρεμιέρα έπαιξε το εντός στην Τρίπολη, τώρα πηγαίνει στην Αθήνα αφού φαίνεται να αργούν ακόμα τα έργα στο γήπεδο της. Παραμένει ερωτηματικό ο εξτρέμ Βάργκας.

ΒΟΛΟΣ: Εκτός ο μπακ Πιέρ-Γκαμπριέλ.

19.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει τα παιχνίδια, που θα δίνει μετά τους απαιτητικούς αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ. Την πρώτη φορά, που αγωνίστηκε μετά τον θρίαμβο επί της Λέφσκι ήρθε η γκέλα με την Κηφισιά. Πιστεύω πως στην Τρίπολη, θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη. Ο Αστέρας έχει απογοητεύσει στο ξεκίνημα της σεζόν, η εικόνα του δεν δικαιολογεί την ΑΕΚ να κάνει λάθος. Το διπλό στο 1.41.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ:. Επιστρέφει ο ποιοτικός Μπαρτόλο, αμφίβολος ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος.

ΑΕΚ: Εκτός ξανά ο Στρακόσια.

21.00 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Η Κηφισιά είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Έχει πάρει μόλις 1 βαθμό, με ΑΕΚ εντός 1-1, έχει ηττηθεί 2-0 απο τον ΟΦΗ σε ένα παιχνίδι όμως που το αποτέλεσμα ήταν άδικο για την ομάδα του Λέτο, έπαιξε πολύ καλά και είχε υπέροχες μεταβάσεις στο ΟΑΚΑ, αλλά ηττήθηκε με 3-1 από τον ποιοτικό Παναθηναϊκό. Η μεγαλύτερη απογοήτευση σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν είναι ο Λεβαδειακός. Τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια με προβληματική εικόνα για την ομάδα του Χαραλάμπους. Με βάση ότι έχουμε δει, το 2.42 της Κηφισιάς είναι δίκαιο.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Λείπει στα τελευταία ο βασικός στόπερ Φαν Έιμα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Εξέτισε ο έμπειρος χαφ Συμελίδης.

21.00 ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ

Τεράστιο παιχνίδι και για τους δύο. ΠΑΟΚ και Άρης, ταπεινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Η ομάδα του Λίσι, έχασε πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 3-1 απο τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Γρηγορίου έχασε με 5-0 από την ΑΕΚ. Όταν έδρασε ο Έλληνας τεχνικός, η ομάδα του έφυγε από το γήπεδο, θα μπορούσε το σκορ, να πάει επικίνδυνα ψηλά. Καλός στόπερ ο Ντιέγκο Κόστα, περιμένω να την δέσει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έχει επιθετικό ταλέντο, καμία όμως αμυντική ισορροπία ο Άρης. Προβληματικές και οι δύο ομάδες, δεν θα πάρω επιλογή.

ΠΑΟΚ: Εκτός δράσης για έναν μήνα ο Γιαννούλης, τιμωρημένος ο Ελουστόντο. Μπαίνει στην ενδεκάδα ο στόπερ Ντιέγκο Κόστα, τραυματίας ο Χατζηδιάκος.

ΑΡΗΣ: Επιστρέφει ο αρχηγός/στόπερ Φαμπιάνο.

21.30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ντέρμπι πρωτοπόρων. Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός ξεκίνησαν με 3/3 την σεζόν. Ο Νίστρουπ διαχειρίζεται με διαφορά το πιο ποιοτικό ρόστερ, που είχε ο σύλλογος τα τελευταία 16 χρόνια. Είναι απίστευτο το βάθος που έχει ο φετινός Παναθηναϊκός για τα ελληνικά δεδομένα. Εκπληκτικό το ξεκίνημα για την ομάδα του Αναστασίου, που με το 3/3 έχτισε βάσεις για να έχει μία άνετη σεζόν και να βάλει σαν στόχο το 5-8. Η λογική λέει πως ο Παναθηναϊκός στο τέλος της αγωνιστικής θα μείνει μόνος του στην κορυφή. Ο άσος στο 1.41

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Δικαιώθηκε η έφεση του Παναθηναϊκού και παίζει ο Ντέσερς. Τραυματίες παραμένουν οι Τσάπρας, Τσιριβέγια.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ:. Ανάρρωσαν ο βασικός φορ Μεχία και ο εξτρέμ Σμυρλής.