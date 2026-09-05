Σάββατο (05/09)

Άσοι στα ντέρμπι στη Σέριε Α

19.00 Ίντερ-Νάπολι

Η πρωταθλήτρια Ίντερ, φιλοδοξεί φέτος να κάνει αυτό που δεν πέτυχε μετά τα πρωταθλήματα του 2021 και του 2024, να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα. Το ξεκίνημα ενθαρρυντικό. Στην πρεμιέρα κέρδισε με 4-1 τη Μόντσα, τη δεύτερη αγωνιστική ήταν ισοπεδωτική στο Κάλιαρι, το 0-1 δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα του αγώνα, 0.32-3.97xg. O Αλέγκρι έχει καταλάβει πως θα έχει δύσκολη δουλειά στη Νάπολι. Πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται πως ο Κόντε το έχει ξεζουμίσει το ρόστερ, κέρδισε με το ζόρι 0-2 στην Τζένοα, ηττήθηκε με 1-2 από την Κόμο. Έτοιμη για να τρέξει κούρσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Ίντερ, ο άσος στο 1.67.

21.45 Ρόμα-Αταλάντα

Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, η καλύτερη ομάδα του ιταλικού πρωταθλήματος είναι η Ρόμα. Ο Γκασπερίνι θα υποδεχτεί τη μεγάλη του αγάπη. Η Αταλάντα στο πρόσωπο του Σάρι, πιστεύω πως θα βρει τον άνθρωπο, που θα την οδηγήσει στη δική της λογική, στη λογική που καλλιέργησε με τον Γκασπερίνι. Ελκυστικό ποδόσφαιρο, υψηλοί στόχοι. Προς το παρόν πάντως χρειάζεται χρόνος. Κέρδισε στο όριο και στα δύο πρώτα παιχνίδια που ήταν στο Μπέργκαμο, 2-1 τη Σασουόλο, με το ζόρι και πολύ τύχη στην τελευταία φάση 1-0 την Μπολόνια. Ήταν πραγματικά πολύ πιο υψηλό το επίπεδο της Ρόμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Ο άσος στο 1.76.

Κυριακή (06/09)

Άρσεναλ-Τσέλσι

Την βολεύει την Άρσεναλ να δίνει μεγάλα παιχνίδια αυτή την εποχή. Ο λόγος απλός, από τις μεγάλες ομάδες, είναι η μόνη που είναι έτοιμη. Παίζει κάτι συγκεκριμένο, έχει ελάχιστες αλλαγές ενώ οι υπόλοιποι ψάχνονται. Η Τσέλσι ξεκίνησε με 2/2 με τον Αλόνσο, έγινε φανερό όμως στο 4-3 με την Μπράιτον, πως χρειάζεται χρόνο για να δέσει σαν σύνολο. Τεράστια απουσία του Έντσο Φερνάντες, που πωλήθηκε στη Σίτι, θα χρειαστεί χρόνο να δέσει το 3-4-3 του Αλόνσο, σαφώς πιο έτοιμη η Άρσεναλ. Ο άσος στο 1.71.

Σάββατο (05/09)

19.00 Ίντερ-Νάπολι 1@ 1.67

21.45 Ρόμα-Αταλάντα 1@ 1.76

Κυριακή (06/09)

18.30 Άρσεναλ-Τσέλσι 1@ 1.71