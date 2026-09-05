Σάββατο (05/09)

Ολυμπιακός αλλά σε απόδοση 2.00!

19.00 Βόλος-Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στο 1-0 τη φετινή σεζόν, κέρδισε τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα με γκολ του Κάρμο στο φινάλε, πέρασε με κεφαλιά του Ζότα Σίλβα με διπλό από την Τρίπολη. Θα είναι ένα καλό ξεκίνημα, να βγάλει από τόσο νωρίς μία δεύτερη έδρα ο Ολυμπιακός. Ο Βόλος ξεκίνησε με ήττα 2-0 εκτός από τον ΟΦΗ, έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με τον Ηρακλή εντός, ισοφάρισε αξιοποιώντας το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει περάσει με νίκες 0-2 ο Ολυμπιακός από τον Βόλο. Θα παίξει το διπλό με under 3.5 σε απόδοση 2.00.

ΒΟΛΟΣ:. Δεν προλαβαίνει ο χαφ Λεκούς και ο μπακ Πιέρ-Γκαμπριέλ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:. Ολοκληρώθηκε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, φέρνοντας τον Κολομβιανό χαφ Πουέρτα, έφερε την τελευταία ημέρα των μεταγραφών τον εντυπωσιακό με εξαίρεση την περσινή σεζόν εξτρέμ Μπέιλι. Πουλήθηκε ο Μουζακίτης.

21.00 ΑΕΚ – ΑΡΗΣ

Η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα, που έχασε βαθμούς από τους μεγάλους. Έδειξε άδεια μετά από το παιχνίδι με Λέφσκι και απογοήτευσε με τη συνολική της εικόνα στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Έβγαλε σοβαρό αμυντικό πρόβλημα, ανάμεσα στο δίδυμο των αμυντικών χαφ, πρόβλημα που το αξιοποίησε η Κηφισιά με τον Πόμπο και τελικά σε αυτόν τον χώρο σκόραρε στις καθυστερήσεις με τον Μπένι. Ο Άρης έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο και με δύο νίκες το πρωτάθλημα. Η επιθετική τετράδα που έχει δημιουργηθεί με τους Μανού Γκαρθία, Παλάσιος, Γκαρέ και έναν εκ των Καντεβέρε, Ράφα Μιρ στην κορυφή της επίθεσης είναι πραγματικά ποιοτική. Δεν δικαιολογούνται οι τόσο χαμηλές τιμές κάτω από το 1.40 στο 2.17 θα επιλέξω το Goal Goal.

ΑΕΚ: Επέστρεψε ο μεσοεπιθετικός Ζοάο Μάριο. Δεν αναφέρονται προβλήματα.

ΑΡΗΣ: Αμφίβολος ο αρχηγός/στόπερ Φαμπιάνο.

Κυριακή (06/09)

Γκολ στο ΟΑΚΑ!

19.00 Ατρόμητος-Καλαμάτα

Ατρόμητος και Καλαμάτα δεν έχουν πάρει βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές και το μεταξύ τους παιχνίδι είναι σημαντικό. Ο Ατρόμητος πάλεψε στο Καραϊσκάκης η αλήθεια όμως είναι πως ήταν παθητικός και ήταν ακραίο, που κράτησε μέχρι το 82ο λεπτό το μηδέν. Ήταν εύθραυστος αμυντικά στο εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έχασε δίκαια παρότι προηγήθηκε με 1-0. Η Καλαμάτα, αδικείται που δεν έχει βαθμό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Θα δώσει μάχη στο Περιστέρι, δεν έχει αξιόπιστη έδρα ο Ατρόμητος, θα πάω με το Χ2Δ στο 1.90

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Επανέρχεται ο εξτρέμ Τσούμπερ. Έλειψαν και παραμένουν ερωτηματικό ο χαφ Τσιγγάρας και ο μπακ Μουντές.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ:. Μειώθηκε η ποινή του φορ Μπόλιβαρ και επιστρέφει.

19.30 ΟΦΗ-Κηφισιά



Ο ΟΦΗ ξεκίνησε εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν. Κατέκτησε το Κύπελλο, πέρασε με δύο νίκες την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, κέρδισε στην πρεμιέρα τον Βόλο, έβγαλε κόπωση στο Βικελίδης και ηττήθηκε δίκαια με 2-1 από τον Άρη. Εντυπωσιακή η εμφάνιση της Κηφισιάς στο 1-1 με την ΑΕΚ, έδειξε πως θα είναι ανταγωνιστική και τη φετινή σεζόν. Έχουν θάρρος και θράσος οι παίκτες του Λέτο, περιμένω να σκοράρει η Κηφισιά. Το Goal Goal στο 1.95.

ΟΦΗ: Θρίλερ με την πώληση των Νους, Αποστολάκη στον Ολυμπιακό για 5 εκατ., ο Αργεντινός θα παραμείνει στο ρόστερ ως την 1η Γενάρη, το ερχόμενο καλοκαίρι θα πάει στον Ολυμπιακό ο νεαρός Έλληνας. Έλειψαν ο στόπερ Σιέλης και ο φορ Σιέκα.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Εξέτισε ο στόπερ Φαν Έιμα.

20.00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός

Ο Λεβαδειακός είναι η δυσάρεστη έκπληξη σε αυτό το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Η εικόνα του στις δύο πρώτες αγωνιστικές ήταν απογοητευτική, δεν θύμιζε με τίποτα την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Χαραλάμπους καταλαβαίνει πως πρέπει να φέρει άμεση βελτίωση. Ο Παναιτωλικός κατάφερε να κάνει κάτι πολύ δύσκολο, να κάνει το 2/2 σε δύο εντός έδρας παιχνίδια. Είναι σημαντικό το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, περιμένω να δείξει καλύτερη εικόνα και να ψάξει τη νίκη. Δεν αποκλείω να πάρει την ισοπαλία ο Παναιτωλικός. Θα πάω στο 1Χ με under 3,5 κόμπο μπετ στο 1,60.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ:. Τιμωρημένος ο χαφ Συμελίδης.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ:. Πιθανόν να αγωνιστεί ο νεοαποκτηθείς εξτρέμ Οπόκου, δύσκολα ο εξτρέμ Σμυρλής.

21.30 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Μετά από δύο χρόνια ξεκίνησε με νίκη το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Νίστρουπ κράτησε στη Λιβαδειά για πρώτη φορά το μηδέν στην άμυνα, μετά από 6 συνεχόμενα Goal Goal στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, βρήκε πάντως ηρεμία με τις δύο νίκες που πέτυχε στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει αμυντικές αδυναμίες η ομάδα του Λίσι, βγάζει αμεσότητα, ταχύτητα και έχει γρήγορες επιθετικές μεταβάσεις, κάτι που θα δημιουργήσει ζητήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα πάω με το Goal Goal στο 1.82.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τραυματίες παραμένουν Τσιριβέγια, Τσάπρας.

ΠΑΟΚ: Τιμωρημένος ο μπακ Τέιλορ, αμφίβολοι Χατζηδιάκος και Λούσε.

Δευτέρα (07/09)

18.00 Αστέρας-Ηρακλής

Ο Αστέρας ηττήθηκε δίκαια στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα, με 3-1, ήταν ανταγωνιστικός με τον Ολυμπιακό όμως ηττήθηκε με 0-1. Έβγαλε βελτίωση ο Ηρακλής στον Βόλο και πήρε τον πρώτο του βαθμό. Αποτέλεσμα που κράτησε στη θέση του τον Ματσάρι, που συνεχίζει όμως να χρειάζεται τα αποτελέσματα. Δεν με έχει πείσει καμία από τις δύο ομάδες, πάω πάσο.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Πολύ σημαντικό το παιχνίδι με τον Ηρακλή, υπάρχει πίεση προς τον προπονητή Αντωνόπουλο. Καιρό απουσιάζει ο μπακ Δεληγιαννίδης.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αμφίβολοι οι Χρόμαντα (χαφ), Γιαννούτσος (στόπερ), Παναγιωτίδης (χαφ).