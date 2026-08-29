Σάββατο (29/8)

19.30 Τότεναμ-Νιούκαστλ

Ασύνδετες και σερί με Goal Goal

Απογοητευτική η Τότεναμ στην πρεμιέρα, ηττήθηκε χωρίς μάχη 3-0 με 4,04-0,76xg στην έδρα της Μπρέντφορντ. Μεσοβδόμαδα κέρδισε με 5-1 την Τσάρλτον στο ντεμπούτο με γκολ του Σάβιο. Έχει κάνει καλές μεταγραφές η ομάδα του Ντε Τσέρμπι, έφερε τον Μαρμούς, τον Τονάλι, τον Ματεους Φερνάντες, τον Σάβιο, τον Σενέσι και τον Ρόμπερτσον. Θα χρειαστεί όμως χρόνο για να δέσει σαν σύνολο. Σοβαρές αποχωρησεις οι Γκόρντον, Γκιμαράες, Τονάλι για την Νιούκαστλ, έκλεισε ο αξιόλογος Νίκο Γκονζάλες απο την Σίτι. Παρά τις απουσίες, έδειξε καλά δήγματα στην πρεμιέρα στο 2-2 με την Λίβερπουλ. Έξι συνεχόμενα χρόνια αυτό το παιχνίδι έρχεται Goal Goal σε απόδοση 1,55.

Κυριακή (30/8)

19.30 Νάπολι-Κόμο

Με την εικόνα της πρεμιέρας

Με δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο πέρασε με διπλό από την Γένοβα η νέα ομάδα του Αλέγκρι. Μετά απο ένα όχι επιτυχημένο πέρασμα του στην Μίλαν, ανέλαβε την Νάπολι. Στην πρεμιέρα του, επέλεξε το 4-3-3, την νίκη την έφερε η είσοδος από τον πάγκο ο Ντε Μπρούιν. Η Κόμο πέρυσι έκανε την απόλυτη έκπλυξη και πέτυχε την είσοδό της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τσαλόμπα και Μίγια οι πιο δυνατές μεταγραφές για την ομάδα του Φάμπρεγας, που δεν ήταν όμως καλή στην πρεμιέρα στο Φρίουλι. Έδειξε πιο έτοιμη η Νάπολι στην πρεμιέρα/ Επιλογή να μην ηττηθεί η Νάπολι και σε ένα παιχνίδι με δύο ομάδες με ταλέντο να μπει πάνω απο ένα γκολ. Το 1ΧΔ με under 3,5 σε απόδοση 2.00

21.45 Μονακό-Μαρσέιγ

Προπονητάρα ο Ζενεσιό, πήρε την δύσκολη αποστολή να κάτσει στον πάγκο της Μαρσέιγ. Η εικόνα της νέας του ομάδας, στην πρεμιέρα ενθαρυντική. Διέλυσε με 4-0 στο Στρασβούργο και η εικόνα της ομάδας του άφησε υποσχέσεις. Η επιθετική τριάδα με τους Γκιουρί, Παϊσάο, Χαρίτ πολύ γρήγορη. Θα πάει με 4-3-3 για να χτυπήσει με ταχύτητα την άμυνα της Μονακό. Με νίκη στην Χάβρη και πρόκριση στο Κόνφερενς ξεκίνησε η σεζόν για την Μονακό, μου άρεσε όμως πολύ η πρεμιέρα της Μαρσέιγ και θα επιλέξω να πάρει αποτέλεσμα. Το Χ2Δ στο 1.57.