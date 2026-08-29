Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» το Σαββατοκύριακο 29-30/8 στη Stoiximan Super League.

Σάββατο (29/8)

19.30 ΒΟΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Άσος εξελίξεων και γκολ στο Αγρίνιο!

Οι δύο ομάδες τέθηκαν πρόσφατα αντιμέτωπες στο Δημοτικό στάδιο Σερρών με τυπικά γηπεδούχο τον Ηρακλή. Ο Βόλος πραγματικά ανέδειξε όλες τις αδυναμίες της νεοφώτιστης ομάδας και πραγματικά το τελικό 1-3, ήταν μικρό για να αναδείξει την πραγματική διαφορά των δύο ομάδων. Το παιχνίδι μοιάζει πολύ κρίσιμο για τους φιλοξενούμενους, καθώς φαίνεται να παίζεται το μέλλον του Ματσάρι, με βάση την μέχρι στιγμής εικόνα των δύο ομάδων, ο άσος στο 1,95 μοιάζει δίκαιος και δεν μοιάζει να υπάρχει κάτι ικανό να σταματήσει τις εξελίξεις.

ΒΟΛΟΣ: Παραμένει αμφίβολος ο αριστερός μπακ Λεκούς . Δεν αναφέρονται πάντως άλλα προβλήματα.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Απέκτησε τον αρχηγό της εθνικής Παναμά, Μπαρσένας (εξτρέμ) κι έπεται ο Δανός στόπερ Λαουρίτσεν (Μπρόντμπι). Ερωτηματικό παραμένει ο χαφ Χρομάντνα.

21.30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες στο Κύπελλο και ο Παναιτωλικός είχε ηττηθεί εύκολα με 4-2. Αποτέλεσμα που έφερε γκρίνια όμως η νίκη στην πρεμιέρα επι του Αστέρα, άλλαξε το κλίμα. Η Καλαμάτα είχε καλή εικόνα με τον Άρη, έδειξε πως έχει ταλέντο σαν ομάδα και ήρθε για να δώσει μάχη για την παραμονή. Κέρδιζε με 2-1, την σκότωσε η αποβολή του αξιόλογου φορ Μπολιβάρ, που επέτρεψε στον Άρη να γυρίσει το παιχνίδι. Ανοιχτό παιχνίδι βλέπω, θα σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάω με το Goal Goal στο 2,07.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Συμφώνησε για την παραμονή του εξτρέμ Μπάτζι που έπαιξε δανεικός πέρυσι και δεν ήταν διαθέσιμος στο ξεκίνημα, χρειάζεται όμως κι άλλη ενίσχυση μπροστά. Δύσκολα ξανά οι εξτρέμ Οπόκου και Σμυρλής.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Τιμωρημένος ο φορ Μπολιβάρ, εξέτισε ο χαφ Πινιέιρο. 50-50 ο εξτρέμ Σίγκουρντσον.

Κυριακή (30/8)

19.30 ΑΡΗΣ – ΟΦΗ

Κόμπο, Γκολ και διπλό!

Η επιστροφή του Μανού Γκαρθία, η τριάδα που δημιουργεί με Γκαρέ, Παλάσιος πίσω απο τον φορ και η ανατροπή του παιχνιδιού με την Καλαμάτα, έχουν δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στον Άρη. Γκρίνια υπάρχει προς τον ιδιοκτήτη της ομάδας για τις τιμές των εισιτηρίων. Ο ΟΦΗ εντυπωσιάζει, κατέκτησε το Σούπερ Καπ κερδίζοντας την καλύτερη ομάδα αυτή την εποχή στην Ελλάδα, ΆΕΚ και προκρίθηκε με δύο νίκες στη LEAGUE PHASE του Γιουρόπα επι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το ρόστερ πάντως είναι κοντό, ο αγώνας της Πέμπτης στη Σόφια αναμένεται να φέρει κόπωση, κάτι που με κάνει να πιστεύω πως θα είναι δύσκολο το παιχνίδι στο Βικελίδης. Ασφαλώς και μπορεί να πάρει τον βαθμό ο ΟΦΗ, θα ποντάρω στο 1ΧΔ με under 3,5 που δίνεται στο 1,60

ΑΡΗΣ: Νέα αποκτήματα ο γνώριμος Μανού Γκαρθία, ο μπακ Ρίτσαρντς και ο στόπερ Σουτάλο που ενδέχεται να προλάβουν τον ΟΦΗ. Επανέρχονται οι φορ Κουαμέ, Καντεβέρε και ο χαφ Χόνγκλα.

ΟΦΗ:. Τραυματίας ο μπακ Μαρινάκης, θα αξιολογήσει ο Κόντης την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστων του.

20.15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟΚ

Ο Ατρόμητος πάλεψε το παιχνίδι της πρεμιέρας στο Καραϊσκάκης, λύγισε στο τέλος. Η αλήθεια πάντως είναι πως περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο και θα ήταν ακραίο να πάρει αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από έναν πολύ σκληρό αποκλεισμό που μεγαλώνει την εσωστρέφεια. Στην Μπραν έβγαλε τεράστιες αμυντικές αδυναμίες, που έφεραν τον αποκλεισμό. Δείχνει πως έχει σοβαρά αμυντικά ζητήματα η ομάδα του Λίζι, δεν βοηθά και ο Ιταλός τεχνικός με τις παράτολμες επιλογές και τις πολλές αλλαγές. Θα πάω στο GOAL GOAL στο 1,87.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χωρίς προβλήματα οι γηπεδούχοι.

ΠΑΟΚ: Απέκτησε τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Ούγκρεσιτς με 8 εκατ. ευρώ! Επέστρεψε ο νεοφερμένος καλός εξτρέμ Άλι, πιθανότατα επανέρχεται ο Καμαρά, νοκ άουτ οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ.

21.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε παραπάνω από ότι θα έπρεπε με βάση την εικόνα του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο. Σε μεγάλο βαθμό, πλήρωσε τη δυστοκία του Ελ Καμπί. Ταλαιπωρείται μέχρι στιγμής και με τις μεταγραφές, καθώς η διοίκηση κοιτάει ακριβώς στόχους που δεν της κάθονται. Αμυντικά προβλήματα έβγαλε ο Αστέρας στο Αγρίνιο, δεν πείθει πως είναι ικανός να κάνει την έκπληξη, είναι όμως πολύ χαμηλές οι τιμές του διπλού και ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμη αγωνιστικό ρυθμό, για να έχουν αξία.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Εξέτισε ο στόπερ Σίλβα, αμφίβολος ο μπακ Δεληγιαννίδης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένος ο Ροντινέι

21.00 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΚ

Ένα παιχνίδι κυπέλλου με την αδύναμη Ζάκυνθο έχει δώσει η Κηφισιά και επικράτησε με 1-6. Την πρώτη αγωνιστική αγωνιζόταν με τον Παναθηναϊκό που έκανε χρήση του δικαιώματος για αναβολή και δεν έπαιξε. Η ΑΕΚ αυτή την εποχή, είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα του Ελληνικού ποδοσφαίρου, πολύ πιο έτοιμη από τον ανταγωνισμό και πιστεύω πως δεν θα κάνει κάποια γκέλα. Το διπλό στο 1,37.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Σημαντικότερη απώλεια ο χαφ Αμανί, έφτασε πια σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών, αφού έκανε ακόμα τρεις τις τελευταίες μέρες.

ΑΕΚ: Χωρίς προβλήματα, επέστρεψε ο Κοϊτά που είχε λείψει στην πρεμιέρα

Δευτέρα (31/8)

19:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η απογοήτευση της πρεμιέρας

Η απογοήτευση της πρώτης αγωνιστικής ήταν ο Λεβαδειακός. Η εικόνα της ομάδας του Χαραλάμπους δεν είχε καμία σχέση με αυτή που θαυμάσαμε την περσινή σεζόν και ηττήθηκε απο έναν ανέτοιμο και με πολλά ζητήματα ΠΑΟΚ, με 4-0. Ο Παναθηναϊκός, βασανίστηκε, δεν ήταν καλός αλλά στο τέλος πήρε την πρόκριση επί της Χράντετς. Στη Λειβαδιά αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ο ποιοτικός Κάνγκουα που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Με βάση την εικόνα της Λειβαδιάς στην πρεμιέρα, το διπλό του Παναθηναϊκού στο 1,64 είναι δίκαιο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα, ερωτηματικό ο μπακ Φίλων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Νέο σημαντικό απόκτημα ο Μαροκινός μέσος Λουζά, βγήκε τραυματίας ο Τσιριβέγια στο παιχνίδι με την Χράντες, ενοχλήσεις οι Ταμπόρδα, Καλάμπρια, θα αξιολογηθούν απο το ιατρικό επιτελείο. Τραυματίας ο Τσάπρας, μακροχρόνια ο Ίνγκασον, αποχώρησε ο Τουμπά. Θα ξεκινήσει ο Κάνγκουα.