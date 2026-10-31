Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σάββατο (31/10)

Δύσκολη αποστολή για τους ερυθρόλευκους!

19.00 Κηφισιά – Ολυμπιακός

Η ομάδα του Λέτο έχει εντυπωσιάσει με τη σταθερότητά της και το καλό συνεπές ποδόσφαιρο που παίζει. Με το σπουδαίο διπλό που έκανε στο Καυτανζόγλειο ανέβηκε στην 7η θέση και δείχνει πως είναι ομάδα 8άδας. Περιμένω την ομάδα του Λέτο ανταγωνιστική. Έχουμε σαν δεδομένο πως ο Ολυμπιακός δεν έχει το εύκολο γκολ με εξαίρεση το παιχνίδι με την Καλαμάτα που δεν εμφανίστηκε ανταγωνιστική απέναντί του. Η ομάδα του Αλγουαθίλ, μετρά 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, 4 από αυτές στο 1-0, 2 στο 2-0. Περιμένω ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, που αν καταφέρει να το κερδίσει ο Ολυμπιακός θα το πάρει στο 0-1. Επιλογή το under 2.5 σε απόδοση 1.90.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Κάρτες ο βασικός χαφ Γιάγκνε (8/1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Εξέτισε ο Ρέτσος (6/1).

Κυριακή (01/11)

Ντέρμπι με γκολ!

17.00 Λεβαδειακός – Άρης

Η καλύτερη επίθεση του περσινού πρωταθλήματος, ακόμη δεν έχει πετύχει το πρώτο της γκολ. Η ομάδα του Χαραλάμπους μετρά 8 παιχνίδια χωρίς να έχει σκοράρει, στην Τρίπολη, ήθελε οπωσδήποτε αποτέλεσμα έπαιξε για το 0-0 κέρδος ότι το πήρε. Η αλήθεια είναι πως ο τρόπος που παίζει ο Άρης, προσφέρεται για να ψάξει και να πετύχει ο Λεβαδειακός το πρώτο του γκολ. Ένα ανοιχτό 4-4-2, με τον Σούταλο παρτενέρ του Φαμπιάνο και δίδυμο στα χαφ, με τον βαρύ Ράτσιτς και τον Χόγκλα. Αν ούτε τώρα πότε είναι το ερώτημα ρίσκο πως θα πετύχει ο Λεβαδειακός το πρώτο του τέρμα. Ο Άρης ταλέντο έχει, πάμε με το Goal Goal σε απόδοση 1.92.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Εξέτισε ο μέσος Ελνένι, αμφίβολοι οι επιθετικοί Κομπνάν (6/0), Μπάτζι και ο έμπειρος χαφ Συμελίδης (2/0).

ΑΡΗΣ: Προλαβαίνει ο κομβικός χαφ Ράτσιτς (8/1), εκτός ο εξτρέμ Μπρούμα (3/1).

18.00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ

Σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Ο Παναιτωλικός, ξεκίνησε με 3 νίκες δεν έχει πάρει βαθμό σε 5 παιχνίδια και κάτι χρειάζεται απέναντι στον ΟΦΗ, για να βρει την ηρεμία του. Ο ΟΦΗ, με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, επέστρεψε στη μάχη της 4ης θέσης που είναι ο υπερβατικός του στόχος. Ο Κόντης όμως, σαν προπονητής βάζει πάντα ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων. Περιμένω ένα ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, που θα μπουν πάνω από 1,5 τέρματα και δεν θα ηττηθεί ο ΟΦΗ. Το Χ2Δ με OVER 1.5 σε απόδοση 1.85.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ερωτηματικό παραμένουν ο βασικός τερματοφύλακας Κουτσερένκο, με τον μπακ Μαυρία (7/1), τον στόπερ Γκράναθ (7/2) και τον μεσοαμυντικό Θυμιάνη (5/0).

ΟΦΗ: Λείπει καιρό ο φορ Ισέκα.

19.00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στο κύπελλο με την ΑΕΚ. Ο Λίτσι, ψάχνει να βρει τη λύση του μέσα από το 4-4-2. Στο παιχνίδι κυπέλλου με την ΑΕΚ, το δίδυμο Εντιαγέ, Μπανζά έδωσε πολλά πράγματα και βοήθησε σε μία σημαντική νίκη με 3-1, που έδωσε ανάσα και στον προπονητή. Περιμένω ο Λίτσι, να κριθεί την επόμενη αγωνιστική στο Καραϊσκάκης. Με τον Κοντοέ σαν υπηρεσιακό στον πάγκο αναμένεται να πάει ο Αστέρας στην Τούμπα, καθώς απολύθηκε ο Αντωνόπουλος μετά την ήττα στο κύπελλο από την Κηφισιά. Δύσκολα να κάνει ζημιά ο Αστέρας, περιμένω νίκη του ΠΑΟΚ με OVER 1.5 σε απόδοση 1.50.

ΠΑΟΚ: Τραυματίας παραμένει ο Μιχαηλίδης (8/1), μακροχρόνια τα άλλα προβλήματα.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Ερωτηματικό ο μεσοεπιθετικός Μπαρτόλο (9/2) που έλειψε την Τρίτη.

19.30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Τεράστιο παιχνίδι. Με βάση την εικόνα που έχουμε στο πρωτάθλημα, μοιάζει να μιλάμε για τα δύο μεγάλα φαβορί για τον τίτλο. Αναμένουμε να δούμε δύο ομάδες που θα παρουσιαστούν με 2 φορ και θα ψάξουν τη νίκη. Πιστεύω πως ούτε ο Παναθηναϊκός, με τον Καμαρά στο 6, ούτε η ΑΕΚ που στην πράξη δεν έχει καθαρό 6άρι, μπορούν να αντέξουν την πίεση που θα δεχτούν στα καλά διαστήματα των αντιπάλων τους. Επιλογή το Goal Goal σε απόδοση 1.67.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Καιρό θα λείψει ο πολύτιμος Ουναΐ (8/3).

ΑΕΚ: Σταθερά λείπει ο Στρακόσια.

Δευτέρα (02/11)

Με το στιλ που βολεύει τον Ματσάρι

18.00 Ατρόμητος – Βόλος

Πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τους δύο. Ο Ατρόμητος δεν κερδίζει με τίποτα στο γήπεδό του. Φέτος έχει ρεκόρ 0-1-2, 8-12-17 το ρεκόρ εντός έδρας από τη σεζόν 2024-25. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις εμπιστοσύνη στην εντός έδρας συμπεριφορά της ομάδας του Περιστερίου. Αλλαγή προπονητή στον Βόλο, ο Ισπανός Γκαρίδο παίρνει τη θέση του Μπράτσου. Ο Ατρόμητος θέλει μόνο τη νίκη, δύσκολα σε άλλο αποτέλεσμα θα κρατήσει ο Κέρκεζ τη θέση του, ψάχνει απεγνωσμένα βαθμούς και ο Βόλος, περιμένω να σκοράρουν και οι δύο, δεν κρατά το μηδέν ο Ατρόμητος στο γήπεδό του. Το Goal Goal σε απόδοση 1.85.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Φρέσκο πρόβλημα ο έμπειρος χαφ Γκαρθία (3/1), λείπουν στα τελευταία ο μεσοεπιθετικός Νούνιες (3/1) και ο στόπερ Μήτογλου (3/0).

ΒΟΛΟΣ: Λείπει τον τελευταίο καιρό ο εξτρέμ Φουρτάδο (6/0).

19.30 Καλαμάτα – Ηρακλής

Η Καλαμάτα δεν το έπαιξε επί της ουσίας το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, έχασε εύκολα και δίκαια. Ο Ηρακλής δεν βολεύεται, όταν πρέπει να βγει από τη συντηρητική φιλοσοφία του Ματσάρι. Στην ομάδα του Ιταλού προπονητή ταιριάζουν τα παιχνίδια που θα αφήνει την μπάλα στον αντίπαλο, θα αμύνεται χαμηλά με 5άδα και θα ψάχνει για αποτελεσματικότητα στις λίγες φάσεις που θα δημιουργεί. Καλύτερη ομάδα η Καλαμάτα, όμως το παιχνίδι μοιάζει να μην της ταιριάζει, δεν θα βρει απέναντι στο ταμπούρι του Ματσάρι τους χώρους που θέλει για να χτυπήσει στην πλάτη της άμυνας. Θα ρισκάρω πως με το ποδόσφαιρό του ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός θα πάρει έναν βαθμό. Το Χ σε απόδοση 3.25.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Εξέτισε ο μπακ Αλόνσο (7/0), αμφίβολος ο χαφ Ντιαρά (7/0). Επανέρχεται ο μέσος Λιατσικούρας (6/0).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Τιμωρημένος ο μεσοεπιθετικός Λόπεθ (7/2), εξέτισε ο στόπερ Ρος (6/0).