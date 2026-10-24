Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σάββατο (24/10)

19.00 Ηρακλής-Κηφισιά

Αμφοτερες και οι δύο ομάδες, αδικήθηκαν απο τις ήττες που γνώρισαν την περασμένη Κυριακή. Έπαιξαν καλά, αδικήθηκαν απο τη διαιτησία και ηττήθηκαν με 2-1. Στον Ηρακλή δικαιολογημένα φωνάζουν για το πρώτο τέρμα που ακυρώθηκε στον Μαρκές στην ήττα στην Τούμπα, στην Κηφισιά για το αυστηρό πέναλτι και την υπερβολή που είχε η απόφαση για επανάληψη της εκτέλεσης πέναλτι του Άρη, που έφερε το 0-1. Ο Ηρακλής παίζει καλύτερα σε συνθήκες που δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Ματσάρι χρησιμοποιεί σύστημα με 3 αμυντικους, με την τελευταία γραμμή άμυνας χαμηλά. Η Κηφισιά είναι καλή ομάδα, έχει ποιότητα στη δημιουργία και όταν καλείται να παίξει σε συνθήκες αντεπιθέσεων γίνεται και πιο επικίνδυνη. Της ταιριάζει το παιχνίδι. Επιλογή το Χ2Δ σε απόδοση 1.50

ΗΡΑΚΛΗΣ: Τιμωρημένος ο στόπερ Ροσέ (6/0).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Συνεχίζουν εκτός ο χαφ Κούσουλος (1/0) και ο στόπερ Ντε Λουίς (1/0).

19.30 Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός

Δεν σκοράρει με τίποτα ο Λεβαδειακός, δεν κατάφερε να αξιοποίησει ούτε το μεγάλο διάστημα που είχε παίκτη παραπάνω στο παιχνίδι με τον Βόλο και κόλλησε στο 0-0. Είναι απίστευτο αλλά η καλύτερη η ομάδα που για μεγάλο διάστημα της περσινής περιόδου είχε την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, δεν έχει σκοράρει για 7 παιχνίδια. Ο Αστέρας Τρίπολης έχασε με κάτω τα χέρια στο ΟΑΚΑ, θα ψάξει την νίκη, ο Χαραλάμπους μοιάζει να χρειάζεται οπωσδήποτε αποτέλεσμα για να κρατήσει την θέση του. Θα πάω στο under 2.5 στο 1.64, δεν υπάρχει μεγάλη ποιότητα στις δύο ομάδες.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ:. Εξέτισε ο εξτρέμ Μπαρτόλο (6/2), αμφίβολοι παραμένουν ο στόπερ Σίλβα (4/0) και ο εξτρέμ Ριέρα (1/0).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του ο Ελνένι και θα λείψει. Αμφίβολοι παραμένουν οι φορ Κομπνάν (6/0), Μπάτζι και ο χαφ Συμελίδης (3/0).

20.00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Μετά την περιπέτεια στην Αγγλία, επιστροφή στην εγχώρια δράση για την ΑΕΚ, με ένα βατό παιχνίδι. Η ομάδα του Νίκολιτς στηρίζεται στην δύναμη της έδρας της, όπου μετρά 3 νίκες με 12-0 τέρματα, όλες με μεγαλύτερη διαφορά των δύο γκολ. Ο Παναιτωλικός μετά απο ένα πλασματικό ξεκίνημα με 3/3 μετρά 4 σερί ήττες. Δεν περιμένω να φανεί ανταγωνιστική η ομάδα του Αγρινίου, η νίκη της ΑΕΚ με ασιατικό χάντικαπ 1,5 σε απόδοση 1.52

ΑΕΚ: Τιμωρημένος με κάρτες ο πολύτιμος Μάγερ (6/0, 4 ασίστ), συνεχίζει εκτός ο Στρακόσια (3 συμ.).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ερωτηματικό για τον στόπερ Γκράναθ (7/2), τον χαφ Θυμιάνη (3/0) και τον μπακ Μαυρία (7/1), εκτός ο βασικός τερματοφύλακας Κουτσερένκο (6 συμ.).

Η ποιότητα του ΠΑΟΚ, το μοτίβο μετά από Ευρωπαϊκά.

Κυριακή (25/10)

16.00 Ολυμπιακός-Καλαμάτα

Ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί νικών με τον Αλκουαθίλ δίχως να έχει δεχτεί γκολ. Οι αμυντικές εντάσεις έχουν ανέβει με τον Ισπανό προπονητή, το πρέσινγκ είναι αποτελεσματικό και οι Ρέτσος, Πιρόλα, Φρόιλερ έχουν βγει μπροστά. Σε συνδυασμό με τα καλά παιχνίδια του Ορτέγκα έχει δημιουργηθεί ένα σερί 6 νικών, έχοντας κρατήσει στα 5 τελευταία το μηδέν στην άμυνα. Η Καλαμάτα είναι η ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, προέρχεται από δύο εντυπωσιακά αποτελέσματα, την νίκη με 1-3 στην Τούμπα επι του ΠΑΟΚ και το 4-3 με τον ΟΦΗ. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος η Καλαμάτα, δεν αξίζουν οι πολύ χαμηλές τιμές του Ολυμπιακού, ταυτόχρονα η Καλαμάτα σκοράρει αλλά ο Ολυμπιακός ξέρει να κρατά το μηδέν. Μία πραγματικότητα που κάνει το ΝΟ ΒΕΤ, την πιο λογική επιλογή.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τραυματίας ο Φορτούνης (5/0), εξέτισε ο Σάλιακας (4/1).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Δεν αναφέρονται προβλήματα.

18.00 Βόλος-Παναθηναϊκός

Με εντυπωσιακά παιχνίδια, ξεπέρασε την ήττα στο Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός. 2-1 κέρδισε την Μπάνια Λούκα, 5-1 τον Αστέρα, 1-5 την Καϊράτ. Μόνο το ταξίδι κούρασε τους παίκτες του Νίστρουπ που δείχνουν σε εντυπωσιακή κατάσταση. Ο Βόλος, έχει πάρει στο γήπεδο 3 ισοπαλίες και έχει χάσει 4 παιχνίδια, το -3 που του έχει επιβληθεί τον έχει χωρίς βαθμό. Θα παλέψει για να πάρει αποτέλεσμα, ο φετινός Παναθηναϊκός όμως, δείχνει να έχει ποιότητα για να κερδίζει κατώτερους. Το διπλό στο 1.40

ΒΟΛΟΣ: Τιμωρημένος ο μέσος Μπάρε (5/0) και μπακ Μύγας (5/0), παραμένει αμφίβολος ο φορ Φουρτάδο (6/0).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Τραυματίας ο Ουναΐ (6/1).

19.30 Άρης-Ατρόμητος

Ο Άρης παίζει μόνιμα άσχημα όμως βαθμολογικά είναι καλά. Έχει χάσει με ταπεινωτικό τρόπο 5-0 εκτός απο την ΑΕΚ, 2-0 στην Τούμπα, έμεινε στο 0-0 με τον Ηρακλή εντός, κέρδισέ τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια σε κανένα όμως δεν είχε καλή απόδοση. Το διπλό στην Κηφισιά είχε πολύ τύχη, όμως με βάση την εικόνα του αντιπάλου είναι τεράστιο, όπως τέραστιο το διπλό που έχει πετύχει στην έδρα της Καλαμάτας. Ο Ατρόμητος ξεκουράστηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι του με την ΑΕΚ, η εικόνα του είναι για να μπλέκει. Βρίσκει τον τρόπο να τα κερδίζει αυτά τα παιχνίδια ο Άρης, παρότι δεν πείθει η εικόνα του. Ο άσος στο 1.68.

ΑΡΗΣ:. Δύσκολα ξανά ο εξτρέμ Γιαννιώτας (4/0), ο μεσοεπιθετικός Γκαρθία (4/1) και ο φορ Μορόν (3/0), αμφίβολος ο μπακ Ρίτσαρντς (6/0).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Προς επιστροφή ο μπακ Λύρατζης (3/0) και ο μεσοεπιθετικός Νούνιες (3/1).

20.00 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ

Το μόνο θετικό για τον ΠΑΟΚ, είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει ο ΟΦΗ, όταν αγωνίζεται μετά απο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μετά το διπλό στη Σόφια έχασε 2-1 στο Βικελίδης, μετά την νίκη επί της Χοφενχάιμ, έφερε 2-2 εντός με τον Αστέρα, μετά την ήττα στη Βρετάνη ηττήθηκε 4-3 στην Καλαμάτα. Με λίγα λόγια, η κόπωση δημιουργεί ένα πρόβλημα έντασης που φέρνει και αμυντικά ζητήματα. Και τα τρία παιχνίδια του ΟΦΗ μετά απο ευρωπαϊκά έχουν έρθει στο Goal Goal και αυτό κρατάω σαν επιλογή σε απόδοση 1.78.

ΟΦΗ: Συνεχίζει εκτός ο Χριστογεώργος (7 συμ.), λείπουν εσχάτως ο στόπερ Σιέλης (2/0) και ο φορ Ισέκα (1/0).

ΠΑΟΚ: Εξέτισε ο Τσιφτσής, δύσκολα ο Πέλκας (6/3), αμφίβολος ο Λούσε (2/0), εκτός oi Άλι (4/1), Παβλένκα.