Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου (24& 25/10) στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο

14.30 Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι

Η Άστον Βίλα αποδυναμώθηκε το καλοκαίρι. Έχασε σημαντικούς παίκτες κορμού μεταξύ άλλων Μαρτίνες, Ντιν, Γουότκινς, Τίλεμανς, Ρότζερς. Ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν με ρεκόρ 0-1-3 χωρίς να καταφέρει να σκοράρει στα 3 πρώτα παιχνίδια. Ο Έμερι όμως είναι σπουδαίος προπονητής και κάπως έχει καταφέρει να μαζέψει την κατάσταση, μαζεύοντας 7 βαθμούς στα τελευταία 3 παιχνίδια της. Η Σίτι όμως ανήκει σε πιο υψηλό επίπεδο, η μεταγραφή του Έντσο Φερνάντες, έδωσε σκληράδα κάθετο ποδόσφαιρο που έλειπαν τα περασμένα χρόνια. Η Σίτι δείχνει στο γήπεδο πως όχι μόνο δεν έχει επηρεαστεί, αλλά το σκάνδαλο την έχει ατσαλώσει. Το διπλό στο 1.70

19.30 Τσέλσι-Τότεναμ

Η Τσέλσι μπήκε καλά στο πρωτάθλημα μετά τη διακοπή. Η ομάδα του Αλόνσο κέρδισε 5-1 την Μπόρνμουθ, σε ένα παιχνίδι που το αποτέλεσμα είναι πλασματικό 1.37-1.68xg, αλλωστε η ομάδα του Μάρκο Ρόζε είναι πραγματικά αξιόλογη και στην συνέχεια επικράτησε 0-2 της Έβερτον δίκαια. Με λίγα λόγια είχε δύο πραγματικά δύσκολα παιχνίδια, που τα διαχειρίστηκε υπέροχα. Η Τότεναμ είναι βελτιωμένη μετά τη διακοπή, έπαιξε καλά στο Ολντ Τράφορντ πήρε την ισοπαλία άξιζε και την νίκη, κέρδισε το must win 2-1 με την Κόβεντρι κάπως ηρέμησε η κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως ξοδεύτηκαν πολλά λεφτά το καλοκαίρι και το ρόστερ που έχει είναι για να φτάσει πιο κοντά στην δεκάδα και όχι για να κινδυνέψει. Αυτή την εποχή όμως είναι πιο δεμένη ομάδα η Τσέλσι και περιμένω να κερδίσει. Ο άσος σε απόδοση 1.87.

Γκολ στο κλασικο για μεγάλα πράγματα η Μπράιτον!

Κυριακή (25/10)

16.00 Λίβερπουλ-Μπράιτον

Ποιός να το έλεγε πως ένας αγώνας της Λιβερπουλ με την Μπράιτον θα έμπαινε στα μεγάλα ντέρμπι του διημέρου. Κι όμως η Μπράιτον κάνει μία εντυπωσιακή εκκίνιση της σεζόν και η εικόνα της δείχνει πως είναι για μεγάλα πράγματα. Η εικόνα της Μπράιτον στα τελευταία 4 παιχνίδια δεν αφήνει καμία αμφιβολία, πως δίκαια βρίσκεται στην 3η θέση με ρεκόρ 5-1-1. Στις 13 Σεπτέμβρη κέρδισε με 0-5 την Κόβεντρι, εύκολα κάποιος θα μπορούσε να υποτιμήσει την νίκη της και να πει πως η ομάδα του Λάμπαρντ δεν είναι έτοιμη για την Πρέμιερ Λιγκ. Στις 19 Σεπτεμβρίου, όμως έκρυψε την μπάλα απο την πρωταθλήτρια και χωρίς απώλεια μέχρι εκείνο το παιχνίδι Άρσεναλ, 3-0. Στην επιστροφή στην δράση, έδειξε πως παραμένει στο ίδιο επίπεδο, 0-2 στην Σάντερλαντ, 5-0 την Κρίσταλ Πάλας. Ασφαλώς και η εικόνα της Μπράιτον είναι καλύτερη από αυτή της αλλοπρόσαλης χωρίς συνέπειας και αμυντικής ασφάλεια Λίβερπουλ. Το Χ2Δ στο 1.75.

22.00 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ

Τεράστιο παιχνίδι. Το κλάσικο γίνεται ξανά το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του πλανήτη. Ο Φλινκ έχει αναλάβει την Μπαρτσελόνα απο το καλοκαίρι του 2024, πήρε για πλάκα και τα δύο πρωταθλήματα, έχει καταφέρει να διώξει απο τον πάγκο της Ρεάλ, Αντσελότι, Αλόνσο, Αρμπελόα. Από την ημέρα που ανέλαβε μετράει ρεκόρ 6-0-1 απέναντι στην Ρεάλ με 22-11 τέρματα. Ο Πέρεθ έδωσε την ομάδα στον Μουρίνιο με στόχο να κάνει ότι και στην πρώτη του θητεία. Και το 2010 όταν ανέλαβε ο Μουρίνιο, η Μπαρτσελόνα για δύο χρόνια κέρδιζε μέσα έξω την Ρεάλ, μετρούσε 4 νίκες με γκολ 11-2. Ο Μουρίνιο δυσκολεύτηκε στην αρχή, έχασε με 5-1 το πρώτο κλάσικο άφησε όμως την Ρεάλ έχοντας ένα υπερ του ρεκόρ 4-2-1 στα τελευταία 7 κλάσικο που έδωσε και η ήττα ήταν σε διπλά παιχνίδια για το Σούπερ Καπ του 2012 που είχε κατακτήσει η Ρεάλ. Αυτή την φορά βέβαια δεν έχει τόσο πολύ χρόνο, η Ρεάλ είναι 5 βαθμούς πίσω και υπάρχουν δημοσιεύματα, πως ο Πέρεθ κοιτάει τον Ντεσάμπ. Η Παρί πάντως μεσοβδόμαδα, έδειξε τον τρόπο που μπορείς να χτυπήσεις την Μπαρτσελόνα, παίζοντας με άμεσο ποδόσφαιρο και ταχύτητα πάνω στην τελευταία γραμμή άμυνας της. Η λογική λέει πως θα έχουμε γκολ και απο τις δύο ομάδες και το σκορ θα πάει ψηλά. Το Goal Goal με OVER 3.5 στο 1.65.

Σάββατο

14.30 Άστον Βίλα- Μ Σιτι 2@ 1.70

19.30 Τσέλσι-Τότεναμ 1@ 1.87

Κυριακή

16.00 Λίβερπουλ-Μπράιτον Χ2Δ@ 1.75

22.00 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Goal Goal με OVER 3.5 1.65.