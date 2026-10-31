Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου (31/10 & 01/11) στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο (31/10)

Χωρίς ανταγωνισμό!

14.30 Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ

Από τη χειρότερη εμφάνιση της εποχής Αλόνσο προέρχεται η Τσέλσι, την ήττα με 0-2 από την Τότεναμ. Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε μία πολύ δύσκολη αγωνιστική κατάσταση. Παραμονές του παιχνιδιού με την Τσέλσι, ο Κάρικ πήρε μία μικρή προθεσμία να γυρίσει την κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως αν δεν πάρει αποτελέσματα μέχρι τη διακοπή, θα φύγει και το πρόγραμμα δεν βοηθάει. Τσέλσι εκτός, Ρόμα εκτός, Άστον Βίλα εντός. Ούτε η Τσέλσι πάντως πείθει, ούτε το 3-4-3 του Αλόνσο με Χέντερσον δίπλα στον Καϊσέδο προσφέρει αμυντική σιγουριά. Πιστεύω πως και οι δύο άμυνες θα κάνουν λάθη, επιλογή το Goal Goal στο 1.57.

19.30 Μπάγερν-Ντόρτμουντ

Το πιο σοβαρό πρόβλημα της Μπάγερν είναι πως δεν θα έχει στον πάγκο τον Κομπανί, σημαντική πάντως και η απουσία του Ντίας αν και υπάρχει ο Γκνάμπρι. Αγωνιστικά πάντως η Μπάγερν δεν έχει αντίπαλο στην Μπουντεσλίγκα. Είναι πολύ καλύτερη από τον ανταγωνισμό και από τη στιγμή που βρίσκεται στους ίδιους βαθμούς με την Ντόρτμουντ, θα την οδηγήσει στο να κάνει ένα παιχνίδι, που θα αναδείξει τη σοβαρή διαφορά ποιότητας που τη χωρίζει από την ομάδα του Κόβατς. Δύσκολο να αντέξει η άμυνα του Κόβατς την τετράδα Σαϊμπάρι, Ολίσε, Γκνάμπρι, Κέιν. Περιμένω καθαρή νίκη της Μπάγερν. Ο άσος με ασιατικό χάντικαπ 1,5 στο 1.87.

Κυριακή (01/11)

Κόμπο στο Άνφιλντ, με γκολ στο βασκικό ντέρμπι!

18.30 Λίβερπουλ-Άρσεναλ

Η Άρσεναλ αποκλείστηκε στο Καραμπάο από τη Φλίτγουντ Τάουν. Στο πρωτάθλημα πάντως έφτασε τη Σίτι στην κορυφή με τη νίκη που πέτυχε 2-0 επί της Έβερτον. Νωρίτερα η Σίτι είχε ηττηθεί από την Άστον Βίλα και την έφτασε στην κορυφή. Η Λίβερπουλ πέτυχε σπουδαία νίκη επί της φορμαρισμένης Μπράιτον με 2-0 και πάτησε γερά στην κορυφή. Καλές απουσίες έχουν και οι δύο. Λείπουν οι Σομποσλάι, Μουνιόθ για τους γηπεδούχους, οι Γκάμπριελ, Σάκα για τους φιλοξενούμενους. Συνολικά πάντως ομάδα με βάσεις που ξέρει να παίρνει αποτελέσματα είναι η Άρσεναλ, θα πάρει αποτέλεσμα και θα φροντίσει να μην πάει ψηλά το σκορ. Το Χ2Δ με under 3,5 σε απόδοση 2.00.

22.00 Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ

Κλασικό βασκικό ντέρμπι. Αμφότερες οι δύο ομάδες προέρχονται από καλές εμφανίσεις. Η Μπιλμπάο από νίκη 4-0 επί της Έλτσε, η Σοσιεδάδ τρέχει ένα απίθανο σερί με 5 σερί νίκες όλες με Goal Goal. Η φιλοσοφία των Τέρζιτς, Ματαράτσο είναι καθαρά επιθετική και περιμένω να ορίσουν την τύχη του ντέρμπι. Το Goal Goal με Over 2.5 σε απόδοση 1.95.

Σάββατο (31/10)

14.30 Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ Goal Goal @ 1.57.

19.30 Μπάγερν-Ντόρτμουντ 1 ασιατικό χάντικαπ 1.5 @ 1.87

Κυριακή (01/11)

18.30 Λίβερπουλ-Άρσεναλ Χ2Δ under 3.5 @ 2.00

22.00 Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ Goal Goal Over 2.5 @ 1.95.