Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα σημαντικότερα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου (17 & 18/10) στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο (17/10)

19.30 Μπέτις-Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα μοιάζει ασταμάτητη. Μετρά ένα εντυπωσιακό 8/8 με 34-7 τέρματα. Δηλαδή πετυχαίνει 4.25 τέρματα το παιχνίδι. Πηγαίνει σε θεωρητικά δύσκολη έδρα. Η Μπέτις έχει ταλέντο, ποιότητα δείχνει πως είναι ομάδα 4άδας και έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με ρεκόρ 6-1-1 στο πρωτάθλημα. Θεωρητικά είναι από τα παιχνίδια, που μπορεί να δυσκολεύουν τους παίκτες του Φλικ. Υπάρχει και ένα μομέντουμ στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Η Μπέτις παίζει άμυνα ψηλά, έχει όμως επιθετικότητα, δέχεται πολλά γκολ και για αυτόν τον λόγο τα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν πάντοτε πολλά τέρματα. 8 συνεχόμενα παιχνίδια έχουν έρθει Goal Goal OVER 2.5 στο 1.52.

19.30 Μπάγερν-Λειψία

Η Μπάγερν έχει υψηλό κίνητρο για να είναι συγκεντρωμένη. Οι εκτός έδρας ισοπαλίες που έφερε με την Σάλκε και την Άουγκσμπουργκ την έχουν κρατήσει στην 3η θέση. Η αλήθεια είναι πως το τελικό 2-2 στο Άουγκσμπουργκ είναι μία μαγική εικόνα. Τα τελικά xGoals ήταν 1.58-4.58, ενώ η Μπάγερν πέτυχε και 4 τέρματα τα οποία ακυρώθηκαν σαν οφσάιντ. Η Μπάγερν βγάζει αμυντικά ζητήματα, σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, τα οποία φάνηκαν και στο 3-3 με την Βίκινγκ. Αυτές οι δύο εκτός έδρας απώλειες όμως πιστεύω πως έχουν δημιουργήσει έντονο κίνητρο στους παίκτες του Κομπανί. Η Μπάγερν την Λειψία πέρυσι την κέρδισε 1-5 και 6-0. Επειδή είμαι συντηρητικός, θα πάω με το απλό ασιατικό χάντικαπ 1,5 στο 1.57.

Κυριακή (18/10)

Άσος βαθμολογικής διόρθωσης

19.00 Μίλαν-Αταλάντα

Αήττητη η Μίλαν, έχει κερδίσει 1-2 την Τορίνο στην πρεμιέρα, 2-0 την ουραγό Βενέτσια και 3-0 την Λέτσε. Από την πρεμιέρα στο Τορίνο έχει έρθει ισόπαλη και στα τρία εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει, 1-1 στο ντέρμπι με την Γιουβέντους, προηγήθηκε ισοφαρίστηκε στο φινάλε σε παιχνίδι που δέχτηκε πολύ πίεση και δεν απείλησε καθόλου, 1.69-0.09xG, έδειξε χαρακτήρα στην έδρα της Λάτσιο, επέστρεψε από το 2-0 και πήρε την ισοπαλία. Στην επιστροφή στην δράση, έμεινε στο 1-1 σε παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσει. Η Αταλάντα είναι σταθερή. Είτε κερδίζει είτε χάνει παίζει άσχημα. Ακόμη και στην πρόσφατη νίκη επί της ουραγού Βενέτσια που προηγήθηκε με 2-0 στο 5λεπτο και 3-0 στο 29’, έβγαλε αμυντικές αδυναμίες και δέχτηκε πολλές φάσεις. Έχει βρει τα τελευταία χρόνια η Αταλάντα το κουμπί της Μίλαν, τρέχει απέναντί της ρεκόρ 5-2-0 ανεξαρτήτως έδρας η επιλογή μου θα είναι το Goal Goal σε απόδοση 1.70

21.45 Γιουβέντους-Λάτσιο

Αυτοκτονία στο Κάλιαρι για την Γιουβέντους. Χάθηκαν απίστευτες ευκαιρίες με πιο ακραία αυτή στο φινάλε του Κόλο Μουανί που έγινε viral. Έμεινε στο 1-1 σε ένα παιχνίδι με 0.81-2.38xG. Την ανατροπή που άξιζε και δεν βρήκε στο Κάλιαρι την πέτυχε στο Βίγο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 6η θέση στο πρωτάθλημα με ρεκόρ 3-2-1 κι όμως βάσει της βαθμολογίας που προκύπτει από τα xGoals θα έπρεπε να είναι πρώτη, έχει πάρει 11 βαθμούς, θα έπρεπε να έχει 4 περίπου περισσότερους. Υποδέχεται την Λάτσιο που είναι πρώτη με ρεκόρ 5-1-0 μαζί με την Ίντερ. Η βαθμολογία της σίγουρα θα διορθωθεί, με βάση τα xGoals θα έπρεπε να έχει 6 βαθμούς λιγότερους. Ο άσος της Γιουβέντους στο 1.70 ξεκάθαρα είναι ένα σημείο βαθμολογικής διόρθωσης.

Σάββατο (17/10)

19.30 Μπέτις-Μπαρτσελόνα Goal Goal Over 2.5@ 1.52

19.30 Μπάγερν-Λειψία 1 ασιατικό χάντικαπ 1.5@ 1.57

Κυριακή (18/10)

19.00 Μίλαν-Αταλάντα Goal Goal@1.70

21.45 Γιουβέντους-Λάτσιο 1@ 1.70