Διαβάστε τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τις επερχόμενες αναμετρήσεις στην Stoiximan Super League.

Σάββατο (19/09)

Κόντρα στις έδρες!

19.00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Μάστιγα έχουν γίνει τα εντός έδρας παιχνίδια για τον Ατρόμητο. Το 2024-25 είχε ρεκόρ 3-5-8 εντός έδρας, το 2025-26, ρεκόρ 5-6-7, φέτος έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 0-1-1 και ήττα στο κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως δυσκολεύεται να αξιοποιήσει την έδρα του και σε μία πραγματικά καλή ομάδα όπως η Κηφισιά, δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Περιμένω να πάρει κάτι η ομάδα του Λέτο, το Χ2Δ στο 1.76.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Παραμένει ερωτηματικό ο χαφ Νούνιες (3/1).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Εκτός ο χαφ Κούσουλος και ο στόπερ Φαν Έιμα, τραυματίας και ο αναπληρωματικός χαφ Δοϊρανλής.

19.30 ΑΡΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Σε δύσκολη θέση ο Γρηγορίου. Η ομάδα του εμφανίστηκε κατώτερη των προσδοκιών και γνώρισε διασυρμό στο ντέρμπι με την ΑΕΚ 5-0 και ηττήθηκε 2-0 στην Τούμπα. Μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι του Άρη το έριξαν στη διαιτησία, η αλήθεια πάντως είναι πως ξέρουν πως έχουν διαφορετικά προβλήματα. Ο Άρης έχει σοβαρά μεσοαμυντικά ζητήματα και ο Γρηγορίου δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει το επιθετικό ταλέντο που υπάρχει στο ρόστερ. Ο Ηρακλής δείχνει μεγάλη πρόοδο το τελευταίο διάστημα. Μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο (ήττα 1-3 από τον Βόλο μετά από άθλια εμφάνιση) και την ήττα με 4-0 από τον Ηρακλή, ήρθαν τρία καλά παιχνίδια. Ισοπαλία 1-1 με τον Βόλο εκτός (λύγισε όταν έμεινε με δέκα), διπλό 0-2 στην Τρίπολη και ισοπαλία με παράπονα, καθώς ακυρώθηκε γκολ στο τέλος, με τον Ατρόμητο. Βγάζει καλύτερη εικόνα ο Ηρακλής, θα πάρω το ρίσκο να ποντάρω στο Χ2Δ σε απόδοση 2.20.

ΑΡΗΣ: Δεν παρουσιάζονται προβλήματα τραυματισμών.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Νέα προσθήκη ο εξτρέμ Σαντέ Σίλβα. Νοκ άουτ ο μεσοεπιθετικός Μπαρσένας (1/1).

Κυριακή (20/09)

Διπλά επιβεβαίωσης και ο καλά πληρωμένος ΟΦΗ!

17.00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Την είχε μεγάλη ανάγκη τη νίκη με τη Γιαγκελόνια όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Φρόιλερ, Σίλβα, Μάρτινς βγήκαν μπροστά και οδήγησαν την ομάδα στην πρώτη νίκη της εποχής Αλκουαθίλ. Είναι απαραίτητο όμως να περάσει με διπλό από τη Λειβαδιά, για να μπορέσει να δουλέψει με ηρεμία στη διακοπή. Ο φετινός Λεβαδειακός δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του Παπαδόπουλου που θαυμάσαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Έδειξε βελτίωση και έχει μεγάλη ανάγκη τη νίκη ο Ολυμπιακός. Το διπλό στο 1.40.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Καλή προσθήκη ο Ρουμάνος εξτρέμ Ποπέσκου, ήρθε και ο στόπερ Πάνζο. Αγώνα δρόμου ο αρχηγός/στόπερ Λιάγκας (3/0).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αμφίβολος ο Σα, επανέρχεται ο Φορτούνης.

18.00 ΒΟΛΟΣ – ΑΕΚ

Χτύπημα για τον Νίκολιτς ο τραυματισμός του Βάργκα. Η λογική λέει πως θα δούμε τον Ζίνι δίπλα στον Βόλο. Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, υπάρχει η υποχρέωση να περάσει με το διπλό, μετά από δύο γκέλες στις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις με Κηφισιά και Τρίπολη. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ο Βόλος δεν βγάζει σκληράδα, περιμένω να κερδίσει καθαρά η ΑΕΚ. Το διπλό με OVER 1.5 στο 1.60.

ΒΟΛΟΣ: Απέκτησε τον Λοντίγκιν. Αμφίβολοι παραμένουν ο φορ Ουρτάδο (3/0), οι χαφ Μπαρέ (3/0) και Τσοκάνης (1/0).

ΑΕΚ: Τραυματίες οι Στρακόσια, Βάργκας (4/4).

19.00 ΟΦΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Από ιστορική βραδιά προέρχεται ο ΟΦΗ. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια οι παίκτες του Κόντη, ανταποκρίθηκαν στο σχέδιο του προπονητή και πέτυχαν μία τεράστια νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ. Οι προσδοκίες έχουν ανέβει, είναι δύσκολο το Πέμπτη-Κυριακή, το θετικό όμως είναι πως έρχεται διακοπή. Μία προσπάθεια λοιπόν ακόμη για τους παίκτες του Κόντη και θα ξεκουραστούν. Υπάρχει ξεκάθαρη ανωτερότητα του ΟΦΗ απέναντι στον Αστέρα, είναι τσιμπημένος ο άσος στο 2.22. Το γεγονός πως έρχεται διακοπή θα δώσει ώθηση για να γίνει μία ακόμη προσπάθεια και να τελειώσει τον πρώτο κύκλο της σεζόν ο ΟΦΗ όπως του αξίζει.

ΟΦΗ: Εκτός ο στόπερ Νικολάου.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Μεσοβδόμαδα κέρδισε 0-3 στο κύπελλο τη Νίκη Βόλου. Εσωτερικά τιμωρημένος ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος, αμφίβολο αν θα αγωνιστεί.

19.30 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός, μετατράπηκε με την εικόνα του στο γήπεδο σε πρώτο φαβορί για κατάκτηση του πρωταθλήματος από τις στοιχηματικές εταιρείες. Το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια φαντάζει το πιο δύσκολο που έχουν δώσει μέχρι σήμερα οι παίκτες του Νίστρουπ στο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα έχει δείξει ένα σπουδαίο επιθετικό πρόσωπο σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές, που έφερε την πολύ σημαντική νίκη με τον Βόλο. Αμυντικά όμως είναι ευάλωτη, κάτι που ο φετινός γεμάτος ταλέντο και ποιότητα Παναθηναϊκός μπορεί να εκμεταλλευτεί. Παιχνίδι απόδειξης για την ομάδα του Νίστρουπ που μπορεί να σηκώσει το βάρος του φαβορί. Το διπλό στο 1.40.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Τραυματίας ο εξτρέμ Βάργκας, αμφίβολος ο χαφ Καρεάσο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τραυματίες οι Ταμπόρδα και Τσιριβέγια.

21.00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ

Ο Παναιτωλικός μετά από ένα ξεκίνημα με 3/3 δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός στο ΟΑΚΑ και ηττήθηκε εύκολα με 3-0. Το ξεκίνημα πάντως με 9 βαθμούς στις 4 πρώτες αγωνιστικές είναι κάτι παραπάνω από θετικό και δημιουργεί ευφορία. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να περάσει από το Αγρίνιο, για να πάει ήρεμος και πάνω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ στη διακοπή. Με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, το να κλείσει στη 2η θέση τον πρώτο κύκλο της χρονιάς είναι κάτι παραπάνω από μία θετική πραγματικότητα. Ενισχύθηκε στο φινάλε των μεταγραφών με τις σπουδαίες προσθήκες του στόπερ Ντιέγκο Κόστα, του φορ Μπάνζα και την τίμια μεταγραφή του έμπειρου 6αριού Γιάκιτς. Δεν θα πάρω επιλογή, δεν με πείθει ο ΠΑΟΚ, αλλά περιμένω να τον δω με τις μεταγραφές του για να τον κρίνω. NO BET.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Απέκτησε τον μεσοαμυντικό Θυμιάνη από τον ΠΑΟΚ. Τραυματίστηκε και θα λείψει ο χαφ Σατσιάς (4/0).

ΠΑΟΚ: Αμφίβολος ο Παβλένκα, σταθερά λείπουν Γιαννούλης, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Μεϊτέ.