Σάββατο (12/09)

19.00 Λάτσιο-Μίλαν

Καλό ξεκίνημα έχουν κάνει και οι δύο στο πρωτάθλημα. Η Λάτσιο ξεκίνησε την εποχή Γκατούζο με σοκαριστικό αποκλεισμό για το κύπελλο με την εντός έδρας ήττα από τη Μόντενα. Στη συνέχεια όμως ο ιδιόρρυθμος τεχνικός φαίνεται πως δημιούργησε συσπείρωση και οι Λατσιάλι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με τρεις νίκες στο όριο. Πέτυχε ένα τυχερό διπλό στην πρεμιέρα επί της Μπολόνια 0-1 σε παιχνίδι με 2.06-0.61xg, στη συνέχεια όμως ήταν καλύτερη και επικράτησε δίκαια 1-0 της Τζένοα 2.11-0.74xg, 1-2 την Ουντινέζε 0.80-1.98xg. Η Μίλαν ξεκίνησε με δύο καθαρές νίκες 1-2 στην Μπολόνια, 2-0 τη Βενέτσια, προηγήθηκε από το πουθενά στο ντέρμπι στο Τορίνο με τη Γιουβέντους, ήταν κατώτερη, θα ήταν ακραίο να κερδίσει, ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις. Δεν παίζει τόσο καλά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν η Μίλαν, για να ποντάρω πως θα περάσει με διπλό από την έδρα των Λατσιάλι. Τους ξέρει καλά ο Γκατούζο, δίκαιο το 1ΧΔ στο 1.72.

21.45 ΠΑΡΙ F.C.-Λιόν

Το ξεκίνημα της ΠΑΡΙ F.C. στο φετινό πρωτάθλημα πραγματικά εντυπωσιακό. Στην πρεμιέρα έμεινε στο 0-0 στην Τρουά, σε παιχνίδι που ήταν ανώτερη, δεν απειλήθηκε καθόλου όμως δεν ήταν αποτελεσματική 0.34-1.55xg. Στη συνέχεια όμως, η βελτίωση ήταν ραγδαία, διέλυσε με 3-0 τη Νις με 3.02-0.58xg. Το μεγάλο σόου όμως το έκανε στο Βελοντρόμ. Πραγματικά έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, κέρδισε με 2-3 τη Μαρσέιγ σε παιχνίδι με 1.72-3.38xg. Η Λιόν σοκαρίστηκε από τον αποκλεισμό της από τη Φενέρ για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, και μετά τη νίκη στην Τουλούζ έφερε εντός έδρας ισοπαλία με τη Χάβρη 1-1. Βρήκε πατήματα και επικράτησε με 3-1 της Οσέρ. Πρόκειται για δύο επιθετικές με ταλέντο ομάδες, δύσκολα να μην σκοράρουν σε μεταξύ τους μάχη και οι δύο. Το Goal Goal στο 1.51.

Κυριακή (13/09)

Δεν τρομάζει η Σίτι!

18.30 Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σ.

Σε ένα βατό πρόγραμμα, η Γιουνάιτεντ έχει ήδη αφήσει 4 βαθμούς στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Ξεκίνησε με ένα άθλιο παιχνίδι στην έδρα της νεοφώτιστης Χαλ, όπου γνώρισε δίκαιη καθαρή ήττα με 2-0, στη συνέχεια ήρθε η εμφατική επικράτηση με σόου του Μπρούνο Φερνάντες 5-2 επί της Ίπσουιτς και το σοκ της ισοφάρισης στην τελευταία φάση, στην έδρα της Έβερτον. Η Σίτι, χωρίς να βρίσκεται στο επίπεδο των καλών ημερών επί Γκουαρντιόλα, έχει κάνει ένα ξεκίνημα 3/3. Η αλήθεια όμως είναι πως στο ξεκίνημα της εποχής Μαρέσκα δεν έχει ούτε το υψηλό τέμπο, ούτε βρίσκεται στο επίπεδο συνεργασιών που να θυμίζει την ομάδα που τρόμαζε και ήταν ανυπόφορη για τους αντιπάλους της. Έχει μείνει πίσω η Γιουνάιτεντ, δεν την παίρνει να χάσει το παιχνίδι και δεν πιστεύω πως είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο για να συνεχίσει με 4 νίκες η Σίτι. Άλλωστε αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα και η Σίτι τα κέρδιζε μόνο σε εποχές που δεν έβλεπε τη Γιουνάιτεντ και ήταν και σε φόρμα. Θα πάω με το 1ΧΔ στο 1.75

Σάββατο (12/09)

19.00 Λάτσιο-Μίλαν 1ΧΔ@ 1.72

21.45 Παρί-Λιόν Goal Goal@ 1.51

Κυριακή (13/09)

18.30 Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σ. 1ΧΔ@ 1.75