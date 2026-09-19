Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα σπουδαιότερα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σάββατο (19/09)

Δύο διπλές ευκαιρίες!

19.00 Ρόμα-Ίντερ

Οι δύο πρωτοπόροι θα συναντηθούν την 5η αγωνιστική. Οι μόνες ομάδες που μετρούν από 4 νίκες στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Η Ίντερ έχει εντυπωσιακή παράδοση στο Ολιμπικό με αντίπαλο τη Ρόμα, 10-6-2 το ρεκόρ στα 18 τελευταία παιχνίδια και αήττητο 5-4-0 στα τελευταία 9. Η Ρόμα όμως, δείχνει πως βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση. Η Ίντερ μπορεί να κερδίζει, όμως δέχεται γκολ. Πιστεύω πως η ομάδα του Γκασπερίνι θα πάρει κάτι από το παιχνίδι. Το 1ΧΔ στο 1.55.

19.30 Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ

Δεν έχει μπει καλά η Στουτγκάρδη στη σεζόν. Έχει ρεκόρ 1-0-2, έχει δεχτεί 8 τέρματα και ακόμη στη μοναδική νίκη που πέτυχε 4-1 με την Κολωνία δέχτηκε φάσεις για 2.67 xG. Η Ντόρτμουντ έχει ξεκινήσει με 3 νίκες τη σεζόν, κέρδισε και 3-2 τη Βιγιαρεάλ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Με βάση τις αμυντικές αδυναμίες που έχει δείξει η Στουτγκάρδη και το επιθετικό ταλέντο της Ντόρτμουντ θα πάω με το Χ2Δ στο 1.62.

Κυριακή (20/09)

Γκολ στο ντέρμπι, ευκαιρία για να της κάνει μεγάλη ζημιά!

17.15 Ατλέτικο Μ-Ρεάλ Μ

Τεράστιο παιχνίδι. Η Ατλέτικο έχει κάνει ήδη δύο λάθη και είναι στο -5 από την Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ δυσκολεύεται εκτός έδρας, κέρδισε με γκολ του Έσπι στις καθυστερήσεις Εσπανιόλ και Έλτσε, ηττήθηκε 1-0 από την Μπέτις στο με διαφορά καλύτερο εκτός έδρας παιχνίδι της. Η Ρεάλ έχει μία τάση που θα ορίσει και τη στοιχηματική μου επιλογή. Υπάρχουν διαστήματα στο παιχνίδι που αφήνει κατοχή, μπάλα και μέτρα στους αντιπάλους, χωρίς όμως να έχει τους επιθετικούς που θα μαρκάρουν ψηλά. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί τις συνθήκες ώστε να παίζει παθητική άμυνα η Ρεάλ και να της ασκείται πίεση. Θα βρει λοιπόν το διάστημα πίεσής της η Ατλέτικο και περιμένω να σκοράρει, ασφαλώς έχει σπουδαίο ταλέντο το ρόστερ της Ρεάλ. Το Goal Goal στο 1.45.

21.45 Μαρσέιγ-Παρί

Άθλια η Μαρσέιγ στο ξεκίνημα της σεζόν. Μικρό ρόστερ, με απίστευτα αμυντικά κενά, πηγαίνει από ήττα σε ήττα. Τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα, όλες δίκαιες με βάση την εικόνα των αγώνων. Την περασμένη Πέμπτη ήρθε η σκληρή 4άρα από την Μπεσίκτας. Η Παρί δεν έχει μπει καλά στη σεζόν, έχει αφήσει ήδη 7 βαθμούς σε 4 παιχνίδια και έχει την ευκαιρία να πετύχει μία καθαρή, εμφαντική νίκη απέναντι στον μεγάλο της αντίπαλο. Είναι σε επικίνδυνη κατάσταση η Μαρσέιγ, περιμένω καθαρή νίκη της Παρί. Το διπλό με ασιατικό χάντικαπ 1.5 στο 2.02.

Σάββατο (19/09)

19.00 Ρόμα-Ίντερ 1ΧΔ@ 1.55

19.30 Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ Χ2Δ@ 1.62

Κυριακή (20/09)

17.15 Ατλέτικο Μ-Ρεάλ Μ Goal Goal@ 1.45

21.45 Μαρσέιγ-Παρί 2 ασιατικό χάντικαπ 1.5@ 2.02