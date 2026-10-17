Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα ματς που «έρχονται» στην 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σάββατο (17/10)

17.00 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

Τεράστιο παιχνίδι και για τους δύο. Μοιάζει με απόλυτο 6ποντο παραμονής. Ο Λεβαδειακός έχει πάρει μόλις 1 βαθμό, ακόμη δεν έχει σκοράρει και υποδέχεται τον Βόλο που στο γήπεδο έχει 2 βαθμούς, αλλά έχει μία ποινή -3 που έχει εφεσιβάλει και αυτή την στιγμή βρίσκεται στο -1. Κρίσιμο παιχνίδι και για τους δύο προπονητές, που χρειάζονται την νίκη για να κερδίσουν χρόνο. Δεν θα πάρω σημείο από την αναμέτρηση, μιλάμε για το απόλυτο ΝΟ ΒΕΤ.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Ερωτηματικό ο χαφ Συμελίδης (3/0) και οι στόπερ Κορνέζος (3/0), Τσιβελεκίδης (5/0).

ΒΟΛΟΣ: Εξέτισαν οι μπακ Μύγας (5/0), Μεντίλ (1/0), ίσως επανέλθουν ο χαφ Τζόκα (50), ο φορ Ουρτάδο (3/0) και ο στόπερ Εσαουμπί (4/0).

Κυριακή (18/10)

16.00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΟΦΗ

*Ο αγώνας γίνεται στη Νίκαια, 240 χλμ. μακριά από την Καλαμάτα.

Σκληρό για τον ΟΦΗ, το να παίζει Πέμπτη βράδυ στην Βρετάνη και να πηγαίνει την Κυριακή το μεσημέρι στην Νίκαια για να αντιμετωπίσει την Καλαμάτα. Βαθμολογικά έχει κίνητρο, βλέπει ψηλά όμως δεν είναι εύκολο να αντέξει το ρόστερ αυτό το σκληρό δύσκολο πρόγραμμα. Πάλεψε με την Ρεν η ομάδα του Κόντη, είχε την τύχη να σκοράρει ξανά στην πρώτη φάση, δέχτηκε πίεση, έχασε τον βαθμό στο 89ο λεπτό. Σε κάθε περίπτωση αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια στην ομάδα του Κόντη. Η Καλαμάτα ήταν εντυπωσιακή στην Τούμπα έκανε δίκαια με ωραίο ποδόσφαιρο την έκπληξη της χρονιάς. Είχε προϊδεάσει όμως πως είναι σε θέση να πάρει σπουδαία αποτελέσματα. Επιθετικές και οι δύο, η λογική λέει πως το Goal Goal στο 1.85 έχει λογική.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Με ψυχολογία χωρίς προβλήματα.

ΟΦΗ: Τιμωρημένος ο φορ Αϊτόρ (6/0), δύσκολα ξανά ο φορ Ισέκα (1/0) και ο στόπερ Σιέλης (1/0).

17.00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός του Αλγουαθίλ έχει δημιουργήσει ένα μομέντουμ, έχει βρει έναν χαρακτήρα που φέρνει νίκες στο 1-0. Μετρά 4 νίκες στο όριο, 2-1 επί της Γιαγκελόνια, 0-1 στην Λιβαδειά, 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, 0-1 στο Βελοντρόμ. Τεράστιες οι δύο τελευταίες νίκες που ήρθαν μέσα από πραγματικά ψυχωμένες εμφανίσεις και υψηλή ένταση στα μαρκαρίσματα. Ακόμη ο Αλγουαθίλ δεν έχει βάλει την δική του ταυτότητα στο παιχνίδι με την μπάλα, όμως οι εντάσεις στα μαρκαρίσματα στην πίεση έχουν ανέβει. Ο Ολυμπιακός βρίσκει μομέντουμ φτιάχνει σερί, το οποίο το χτίζει μέσα από το μηδέν στην άμυνα. Και οι 4 του νίκες με Αλγουαθίλ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη έχουν έρθει με under 3,5 το ίδιο περιμένω να γίνει και στο Αγρίνιο. Το καθαρό διπλό πληρώνει μόλις 1.33 με under 3.5 εκτοξεύεται στο 2.00 και έχει αξία.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Πλήγμα ο τραυματισμός του τερματοφύλακα Κουτσερένκο (6 συμ.). Προς επιστροφή αλλά ακόμα αμφίβολοι ο χαφ Εράκοβιτς (5/0) και ο στόπερ Στάγιτς (4/0), συνεχίζει εκτός ο μέσος Σατσιάς (4/0).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τιμωρημένος ο Σάλιακας (4/1), μακροχρόνια ο Ελ Κααμπί.

17.30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης υποδέχτηκε την Μπάνια Λούκα σε ένα παιχνίδι που έκανε ό,τι ήθελε, μπορούσε να το κερδίσει με καθαρό σκορ, αλλά ήταν σπάταλος, φλύαρος και επικράτησε με το ισχνό 2-1. Υποδέχεται τον Αστέρα που στο παρελθόν του έχει κάνει «κηδείες». Η αλήθεια όμως είναι πως φέτος υπάρχει υψηλή ποιότητα και με κατώτερους δεν τον φοβάμαι τον Παναθηναϊκό. Την καθαρή νίκη που δεν πήρε την Πέμπτη περιμένω να την βρει με τον Αστέρα, που μετά την νίκη του επί του Ατρομήτου είναι πιο άνετος. Ο άσος με ασιατικό χάντικαπ 1,5 στο 1.74.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κάρτες ο Καμαρά (6/0).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ:. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο αρχηγός/μέσος Κουρμπέλης (6/0) και δεν είναι σίγουρο αν θα ξεκινήσει.

20.00 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΡΗΣ

Η Κηφισιά απέδειξε με τις δύο συνεχόμενες νίκες που πέτυχε, 1-2 εκτός Ατρόμητος, 2-0 εντός Παναιτωλικός, πως είναι ομάδα που θα σωθεί εύκολα και θα διεκδικήσει την είσοδό της στο 5-8. Ο Άρης μετά από τις δύο ήττες με ΑΕΚ εκτός 5-0 και ΠΑΟΚ εκτός 2-0 και το εντός έδρας 0-0 με Ηρακλή κέρδισε με 3-2 τον Βόλο. Ακόμη και σε αυτό το παιχνίδι όμως βγήκαν σοβαρές παθογένειες, το παιχνίδι έγινε από 3-0, 3-2. Είναι ξεκάθαρο πως η ομάδα του Γρηγορίου δεν είναι καλά. Η Κηφισιά έχει ποιότητα στην δημιουργία, ο Λέτο έχει κάνει πραγματικά σπουδαία προπονητική δουλειά, θα επιλέξω να πάρει αποτέλεσμα. Το 1ΧΔ στο 1.56.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Αμφίβολοι ξανά ο χαφ Κούσουλος (1/0) και ο εξτρέμ Εμπουλά (3/0).

ΑΡΗΣ: Εκτός ο εξτρέμ Γιαννιώτας (5/0) και ο μεσοεπιθετικός Μανού Γκαρθία (4/1).

21.00 ΠΑΟΚ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Ντέρμπι από τα παλιά στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από μία σκληρή ήττα από την Καλαμάτα, στην χειρότερή του εμφάνιση, από την στιγμή που ο Σαββίδης έκανε τον σύλλογο ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ο Ματσάρι κατάφερε να βρει τρόπο, ώστε να παίρνει αποτελέσματα ο Ηρακλής, δίχως να χρειάζεται την μπάλα στα πόδια του. Αήττητος μετά την ήττα στην πρεμιέρα ο Ηρακλής, πιεσμένος και χωρίς αγωνιστική ταυτότητα ο ΠΑΟΚ, καλύτερα να πάμε πάσο. Ξεκάθαρο λοιπόν ΝΟ ΒΕΤ.

ΠΑΟΚ: Βασικός θα παίξει ο νεαρός Μοναστηρλής, καθώς αποβλήθηκε ο Τσιφτσής, ενώ παραμένει τραυματίας ο Παβλένκα, όπως και ο εξτρέμ Άλι (4/1). Αναγκαστική αλλαγή ο Μιχαηλίδης, αλλά προλαβαίνει.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Καιρό λείπει ο μεσοεπιθετικός Μπαρσένας (1/0).