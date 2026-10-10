Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα σημαντικότερα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου (10 & 11/10) στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο (10/10)

Η ευκαιρία της Γιουνάιτεντ!

19.30 Μάντσεστερ Γ-Τότεναμ

Απογοητευτικό ξεκίνημα και για τους δύο. Η Γιουνάιτεντ μαζεύτηκε πέρυσι με τον Κάρικ, κατάφερε να επιστρέψει στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχω όμως την αίσθηση πως δεν ενισχύθηκε όσο χρειαζόταν. 1-2-2 το ρεκόρ της Γιουνάιτεντ με μοναδική επικράτηση το 5-2 επί της Ίπσουιτς. Τα πράγματα όμως είναι ακόμη χειρότερα για την Τότεναμ. Η διοίκηση χάλασε 366 εκ. και η Τότεναμ είναι στην τελευταία θέση, έχοντας βάλει μόλις δύο τέρματα στο φινάλε του αγώνα με την Άστον Βίλα, που το 0-3 έγινε 2-3. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει στην επιστροφή στη δράση, η ομάδα του Ντε Τσέρμπι όμως είναι ασύνδετη και προσφέρεται η ευκαιρία στη Γιουνάιτεντ για να φτάσει στη νίκη. Ο άσος στο 1.73.

Κυριακή (11/10)

Η απάντηση της Σίτι!

13.30 Κόμο-Ρόμα

Τεράστιο παιχνίδι. Η Κόμο βρίσκεται στην 8η θέση, μόλις όμως στο -3 από την πρωτοπόρο Ρόμα. Η ομάδα του Σεσκ, ενώ έδειχνε να βρίσκεται σε εντυπωσιακή κατάσταση, έπεσε θύμα έκπληξης και ηττήθηκε με 2-0 στη Φροζινόνε. Δεδομένα πάντως υπάρχει ταλέντο και φιλοδοξίες στο Κόμο. Η Ρόμα του Γκασπερίνι εντυπωσιάζει. Ξεκίνησε με 4/4, έκλεισε τον πρώτο κύκλο της σεζόν με το εντός έδρας παιχνίδι με την Ίντερ. Κέρδιζε 2-0, έφτασε κοντά σε μία σπουδαία νίκη, δεν την κράτησε όμως. Η ισοπαλία την κράτησε στην κορυφή με 13 βαθμούς, μαζί με Λάτσιο και Ίντερ. Ποιοτικές και οι δύο ομάδες, θα προσφέρουν ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο με φάσεις και γκολ. Το Goal Goal στο 1.55.

18.30 Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σ.

Πρώτο παιχνίδι για τη Σίτι μετά τις εξελίξεις που κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τι αποφάσεις θα φέρουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επηρεάσουν όλα αυτά την ομάδα του Μαρέσκα. Η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 2-3-0, η εικόνα της πάντως είναι προβληματική. Η Σίτι δεν θα έχει τον Σεμένιο, ο Μαρέσκα αναμένεται να ξεκινήσει με Εντιαγέ, Ντοκού, Σερκί πίσω από τον Χάλαντ. Η Σίτι ασφαλώς και έχει το επιθετικό ταλέντο να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Λίβερπουλ. Το Χ2Δ στο 1.50.

Σάββατο (10/10)

19.30 Μάντσεστερ Γ-Τότεναμ 1@ 1.73

Κυριακή (11/10)

13.30 Κόμο-Ρόμα Goal Goal@ 1.55

18.30 Λίβερπουλ-Μ. Σίτι Χ2Δ@ 1.50