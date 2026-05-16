Τα προγνωστικά του Τσάρλυ για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου (16 & 17/5) στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο (16/05)

16.30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Στουτγκάρδη

Τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga. Η Στουτγκάρδη με τον τεράστιο βαθμό από 3-1 με παίκτη λιγότερο που πήρε στη Χοφενχάιμ και τη νίκη με 3-1 επι της Μπάγερ Λεβερκούζεν έχει την κατάσταση στα δικά της χέρια στη μάχη για την 4άδα.

Ισοβαθμεί με τη Χοφενχάιμ, έχει όμως ένα πλεονέκτημα τριών τερμάτων που μπορεί να την οδηγήσει στο επόμενο Champions League. Η λογική λέει πως αν κερδίσει στη Φρανκφούρτη θα πανηγυρίσει την πρόκριση στην κορυφαία διοργάνωση.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης δεν είναι αδιάφορη. Βρίσκεται έναν βαθμό από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Χρειάζεται νίκη, ελπίζοντας να περάσει τη Φράιμπουργκ, που υποδέχεται την Λειψία, ή να κατακτήσει η Φράιμπουργκ το Europa League την Τετάρτη. Πιστεύω πάντως, πως η Στουτγκάρδη, έχει αποδείξει πως μπορεί να περάσει από τη Φρανκφούρτη και να κλειδώσει το εισιτήριο για το Champions League. Το «διπλό» σε απόδοση 1,91.

17.00 Τσέλσι- Μάντσεστερ Σίτι

Τελικός Κυπέλλου Αγγλίας. Δεν είναι καλά η Τσέλσι. Η απόφαση της διοίκησης να διώξει στο ξεκίνημα της σεζόν τον Μαρέσκα, μοναδικό πετυχημένο προπονητή της εποχής Τοντ Μπόελι αποδείχτηκε καταστροφική.

Η περίεργη πρόσληψη Ροζίνιορ δεν βγήκε και η Τσέλσι συνεχίζει με τον υπηρεσιακό ΜακΦάρλαν. Ο ΜακΦάρλαν κατάφερε να περάσει τη Λιντς στον ημιτελικό, συνέχισε όμως με ήττα 1-3 εντός με τη Νότιγχαμ και πήρε την ισοπαλία 1-1 στο Άνφιλντ με τη Λίβερπουλ.

Η Τσέλσι συνολικά τρέχει ένα ρεκόρ 0-1-6 στα τελευταία επτά ματς πρωταθλήματος. Στη Σίτι καταλαβαίνουν πως το πρωτάθλημα «πέταξε» στην ισοπαλία με την Έβερτον, το FA Cup μπορεί να προσφέρει το δικαίωμα στον Γκουαρδτιόλα, να κλείσει με τίτλο την σεζόν, τον δεύτερο φετινό καθώς η Σίτι κατέκτησε και το Carabao Cup. Η νίκη της Σίτι στο 90λεπτό σε απόδοση 1,70.

Κυριακή (17/05)

13:00 Ρόμα – Λάτσιο

Η Ρόμα κερδίζοντας με δύο γκολ στις καθυστερήσεις την Πάρμα κατάφερε να φτάσει τη Μίλαν στους 67 βαθμούς. Παραμένει πέμπτη όμως στην ισοβαθμία.

Τις τύχες της, τις έχει εναποθέσει σε έναν μεγάλο της θρύλο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Η Μίλαν βρισκόταν στο κυνήγι της Ίντερ, μόλις έχασε το πρωτάθλημα ναυάγησε. Με ρεκόρ 1-1-4 κινδυνεύει βάσιμα να χάσει το χρυσό εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Αυτή την στιγμή κρατά την τέταρτη θέση στην ισοβαθμία με τη Ρόμα. Το καλό για εκείνη είναι πως έχει ένα βατό πρόγραμμα που επιτρέπει στην ομάδα του Αλέγκρι να κάνει το 2/2 στο φινάλε και να κλειδώσει το εισιτήριο για το επόμενο Champions League. Πηγαίνει στην έδρα της αδιάφορης Τζένοα και κλείνει με εντός έδρας παιχνίδι με την Κάλιαρι. Υπάρχει όμως μία ειδική δυσκολία για τη Μίλαν, που ακούει στο όνομα: Ντε Ρόσι. Είναι δεδομένο πως ο θρύλος της Ρόμα, θα θέλει να κάνει ένα μεγάλο δώρο στην ομάδα του.

Αυτό το δώρο ελπίζει να δεχτεί ο Γκασπερίνι στην πρώτη του χρονιά στην Ρόμα και να την οδηγήσει στο Champions League. Για να έχει αξία, θα πρέπει να κερδίσει την κατώτερη και απογοητευμένη απο τον εύκολο χαμένο τελικό Κυπέλλου, Λάτσιο. Ο «άσος» στο 1,55.



