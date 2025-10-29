Βραδιά καριέρας για τον Ομέρ Γιουρτσεβέν το βράδυ της Τρίτης (29/10) κόντρα στη Μακάμπι στο ΟΑΚΑ.

«Καιρός φέρνει τα λάχανα καιρός και τα παραπούλια», ισχυρίζεται ο θυμόσοφος λαός σε μία από τις ρήσεις του που βρίσκουν αντίκρυσμα στην καθημερινότητα. Η επομένη της 5ης νίκης του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα της περιόδου 2025-26, είναι αφιερωμένη στον Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Ναι, τον Τούρκο «πύργο» που κι αν έχει ακούσει πολλά όχι και τόσο κοσμιτικά προσωνύμια και έβγαλε το… λάδι από τη φωτιά. Ο πρώην ΝΒΑερ ήταν κυριαρχικός κόντρα στους φιλόδοξους και πολύ ανταγωνιστικούς για 27′ Ισραηλινούς που ζόρισαν τους «πράσινους».

Ο πυραυλικίνητος όμως Παναθηναϊκός γύρισε τον διακόπτη. Επέτρεψε στην Μακάμπι 25 πόντους σε 13’40” ενώ την είχε αφήσει να κάνει… πάρτι μέχρι τότε. Και έγειρε την πλάστιγγα οριστικά στο μέρος του για το 5-2 ρεκόρ, πριν το δεύτερο μέρος της τρίτης «διπλής» εβδομάδας.

Όλα αυτά δίχως τον Ρισόν Χολμς στο πιο κρίσιμο σημείο και με μοναδικό καθαρό «πεντάρι» τον Ομέρ Γιουρτσεβέν. Που έχει ακούσει τα… εξ’ αμάξης.

Πρώτο double double καριέρας στην Ευρωλίγκα για τον Τούρκο ψηλό που ήταν επιβλητικός και στις δύο μπασκέτες με ρεκόρ στα ριμπάουντ, κάνοντας… κομμάτια την προηγούμενη καλύτερη επίδοση (13 ενώ ήταν 8).

Η ποιότητά του να σταθεί στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και των απαιτήσεών του, έχει αμφισβητηθεί ποικιλοτρόπως τους τελευταίους μήνες. Εκείνος όμως δείχνει έτοιμος και αποφασισμένος να δώσει απαντήσεις. Αρχές γεννομένης από την 7η στροφή.

Τελικά, όλοι οι καλοί «χωρούν» στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού & αυτό φάνηκε Οι γκαρντ του Παναθηναϊκού φαίνεται πως έχουν βρει το «πώς» θα είναι μαζί στο παρκέ και κάνουν πράξη το: «Όλοι οι καλοί χωράνε»!

Άλλωστε στο «τριφύλλι» τον έχουν ανάγκη με τον Λεσόρ ακόμα να χρειάζεται κάποιο διάστημα για να μπορέσει έστω να προσεγγίσει το επίπεδό του και προπαντώς να παίξει και τον Χολμς στα… πιτς για τουλάχιστον έναν μήνα. Αυτή είναι η ευκαιρία του Ομέρ Γιουρτσεβέν, στον οποιό έχουν καταλογιστεί όλα τα δεινά του «πράσινου κόσμου», να κλείσει στόματα.

Η ταμπέλα του τρίτου σέντερ δεν του αξίζει. Στον Παναθηναϊκό και βλέποντας τους υπόλοιπους γύρω του, θέλοντας και μη την έχει. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν… κάνει για αυτό το επίπεδο. Το καλός για μέχρι εκεί δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Και το έδειξε. Ανθρωποφαγία, λατρεμένο σπορ των Ελλήνων.

Σαφέστατα και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν έχει χτυπητές αδυναμίες, όπως οι αργές του περιστροφές στην άμυνα. Κάτι που ήταν ορατό διά γυμνού οφθαλμού και στο διάστημα που ήταν στο παρκέ του Telekom Center Athens, μέχρι την τελική αντεπίθεση.

Παρόλα αυτά, είναι άτοπο, αδύνατο και ανάρμοστο να περιμένεις από τον Γιουρτσεβέν να έχει την ίδια αντίδραση μετά το PnR με τον Λεσόρ για παράδειγμα που είναι σαφώς πιο αθλητικός και δίνει τη βοήθεια πολύ πιο αποτελεσματικά σε αμυντική ανισορροπία.

Ο Γιουρτσεβέν εκτίθεται σε μεγάλο βαθμό από την ράθυμη σε αρκετές περιπτώσεις συμπεριφορά αμυντικά της περιφερειακής γραμμής του Παναθηναϊκού και μοιάζει με… τρύπα.

Αναμφίβολα ο Τούρκος σέντερ που γύρισε πέρυσι στην «γηραιά ήπειρο» για χατήρι του Παναθηναϊκού, δεν παίρνει τον ίδιο βαθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ. Το μόνο εύκολο ωστόσο είναι να στοχοποιείται κάποιος για όλες τις «σκιές».

The beautiful alley-oop between TJ Shorts and Omer Yurtseven! What a connection! pic.twitter.com/sjE9Zy2mqq — SKWEEK (@skweektv) October 28, 2025

Στην τέταρτη περίοδο που το «τριφύλλι» έβγαζε… σπίθες με την πεντάδα Σορτς, Ναν, Σλούκας, Οσμάν και Γιουρτσεβέν και κάλυψαν και οι υπόλοιποι τον Γιουρτσεβέν βοηθώντας τον, ο Παναθηναϊκός έχτισε τη διαφορά με το 22-12 επιμέρους σε 6μιση λεπτά που αγωνίστηκαν παρέα.

Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, πρώην σέντερ των Μαιάμι Χιτ κέρδισε χρόνο και ηρεμία. Γέμισε υποσχέσεις τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ζητώντας του με τον τρόπο του μια χάρη. Από όλους αυτούς που λατρέουν να στήνουν κόσμο και κοσμάκη στον τοίχο. Να τον πιστέψουν και να τον αφήσουν να το παλέψει. Με κριτήρια δίκαια. Χωρίς δογματισμούς, ταβάνια και συγκρίσεις.

Δεν είναι ο κορυφαίος όλων, απέχει αρκετά από αυτό. Αλλά ούτε και ο πιο ελλιπής σέντερ στην Ευρωλίγκα, όπως κάποιες φορές παρουσιάζονται όσοι μπαίνουν σε έναν κουβά.