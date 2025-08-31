Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακατεύει την τράπουλα. Ψάχνεται και θέλει όλοι οι «άσοι» στο μανίκι του, να μπορούν να προσφέρουν, ανά πάσα στιγμή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναζητά το «τέλειο». Δεν είναι κάτι που εκπλήσσει. Το γνωρίζαμε ήδη άλλωστε, από όσα είδαμε στη διάρκεια της περασμένης περιόδου.

Μπορεί να μην το βρίσκει πάντα, αλλά θα «ξεσκονίζει» και την παραμικρή λεπτομέρεια, προκειμένου να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται. Όχι μόνο διαφοροποιώντας σχήματα ή ποδοσφαιριστές, αλλά προσπαθώντας να μεταδώσει στους παίκτες του, αυτό ακριβώς που θέλει.

Τα δύο πρώτα ματς του Ολυμπιακού στην Stoiximan Super League αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Πανθεσσαλικό, μάλιστα, ένα επιπλέον στιγμιότυπο περιγράφει ακόμα καλύτερα του λόγου το αληθές.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επικρατήσει σχεδόν σε δύο πανομοιότυπα παιχνίδια. Απέναντι σε κλειστές άμυνες, βρήκαν λύσεις στα τελευταία λεπτά, από εμπνεύσεις παικτών τους. Πρώτα ο Γιαζίτσι με τον Αστέρα, μετά ο Τσικίνιο με τον Βόλο.

Ωστόσο, τα δύο ματς κρύβουν ακόμα κάτι κοινό. Τα γκολ προήλθαν από αλλαγές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κόντρα στους Αρκάδες, ο Γιαζίτσι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 81′ και βρήκε δίχτυα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Νασιμέντο μπήκε στο 74′ και έδωσε την ασίστ για το τέρμα του Ελ Κααμπί.

Στον Βόλο, ο Στρεφέτσα μπήκε στο ματς στο 66′ και στο 77΄ μοίρασε ασίστ. Ο Γιαζίτσι πέρασε στο παιχνίδι στο 78′ και ήταν εκείνος που εκτέλεσε το κόρνερ, από το οποίο προήλθε το γκολ του Ρέτσου, μετά την υπέροχη έμπνευση του Τσικίνιο.

Το έπος του Τσικίνιο στον Βόλο: Δύο εμπνεύσεις, δύο γκολ και η… πρωτιά που χάρισε! (video) Ο Τσικίνιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στον Βόλο, καθώς όχι μόνο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, αλλά το έκανε και με… μαγικό τρόπο. Μάλιστα, χάρισε και μία «πρωτιά» σε συμπαίκτη του.

Ο Μεντιλίμπαρ ανακατεύει την τράπουλα. Ψάχνεται μέχρι να βρει αυτό που χρειάζεται. Ακόμα και οι αρχικές συνθέσεις στα δύο ματς «λένε» κάτι. Στα χαφ, ο Βάσκος ξεκίνησε με τον Αστέρα τους Έσε και Ντάνι Γκαρθία. Επέλεξε να διαφυλάξει τη μεσαία γραμμή του, αλλά στερήθηκε πράγματα επιθετικά και δεν του βγήκε. Το διόρθωσε μέσα στον αγώνα.

Απέναντι στον Βόλο, δεν επανέλαβε την ίδια κίνηση. Ο Νασιμέντο, που ήταν κομβικός με τους Αρκάδες, δίνοντας αμεσότητα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, πήρε φανέλα βασικού δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία, για να προσφέρει περισσότερα επιθετικά.

Ο Πορτογάλος είναι πρωταγωνιστής και στο στιγμιότυπο που αναφέρθηκε. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το προβάδισμα και κρατά τους τρεις βαθμούς. Ο Νασιμέντο είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το γήπεδο. Όμως ο Μεντιλίμπαρ τον πιάνει στην άκρη και αρχίζει το «μάθημα».

Γιατί; Διότι, αντιλαμβάνεται όσα προσφέρει, αλλά θέλει να τον βοηθήσει να κατανοήσει 100% το πλάνο του. Μόνο έτσι θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν όλοι γνωρίζουν επακριβώς τον ρόλο τους.

Αυτός είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και είτε ανακατεύει την τράπουλα, είτε όχι, θέλει όλοι οι «άσοι» στο μανίκι του, να μπορούν να προσφέρουν όσα χρειάζεται, την κατάλληλη στιγμή.