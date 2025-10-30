Ο Μπάμπης Κωστούλας άρχισε να παίρνει τις πρώτες του ευκαιρίες στην Μπράιτον, με τον Φαμπιάν Χιούρτζελερ να «μιμείται» την κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μπάμπης Κωστούλας διανύει την καλύτερη περίοδό του, από την στιγμή που πήρε τη μεταγραφή στην Μπράιτον.

Πρώτα, ήρθε το ντεμπούτο του στην Premier League, έπειτα το «παρθενικό» γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα και το βράδυ της Τετάρτης (29/10), «έγραψε» την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός, με τη φανέλα των «γλάρων».

Μπορεί αυτή να μην συνδυάστηκε με πρόκριση, αφού η Άρσεναλ επικράτησε με 2-0 στον 4ο γύρο του Carabao Cup, όμως ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, σίγουρα θα μνημονεύει το συγκεκριμένο ματς στο Emirates. Όπως θα θυμάται, φυσικά, το τέρμα που πέτυχε κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο Ολντ Τράφορντ.

Πάντως, πέρα από τις «πρωτιές» του 18χρονου wonderkid, αξίζει να σταθούμε και σε κάτι ακόμα αξιοσημείωτο, από τα δύο τελευταία παιχνίδια της Μπράιτον. Ο προπονητής των «γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτζελερ, φαίνεται πως «ακολούθησε» μία κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την περασμένη σεζόν, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του Μπάμπη Κωστούλα.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπράιτον, έφτασε πια τις 5 συμμετοχές με τη νέα του ομάδα. Όμως, στις δύο τελευταίες, απέναντι σε Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ, βγαίνει ένα χρήσιμο συμπέρασμα. Αφήνουμε εκτός τα ματς με Όξφορντ Γιουνάιτεντ και Μπάρνσλεϊ για το Carabao Cup, αφού μπήκε ως αλλαγή, την στιγμή που αμφότερα είχαν κριθεί, ενώ στο ντεμπούτο του στην Premier League, κόντρα στη Νιούκαστλ, πρόλαβε να αγωνιστεί μόνο για λίγο στις καθυστερήσεις.

Τι είδαμε, λοιπόν, από τον Φαμπιάν Χιούρτζελερ; Να τοποθετεί τον Κωστούλα πίσω από τον κεντρικό του επιθετικό και όχι στην «αιχμή του δόρατος» της ομάδας του. Ακριβώς ό,τι έκανε και ο Μεντιλίμπαρ, στη διάρκεια της περασμένης σεζόν.

Επί της ουσίας, ο Βάσκος πέρυσι, με αυτόν τον τρόπο, είχε καταφέρει να «ξεκλειδώσει» τον νεαρό επιθετικό. Ο Χιούρτζελερ τον «μιμήθηκε» και είδε πως μπορεί να κερδίσει περισσότερα από εκείνον στον αγωνιστικό χώρο, χάρη στην πίεση που ασκεί, όταν ο αντίπαλος έχει την μπάλα.

Στο ματς με τους «κόκκινους διαβόλους», ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκε αρχικά πίσω από τον Ντάνι Γουέλμπεκ, όταν πέρασε ως αλλαγή, ενώ στη συνέχεια ο τεχνικός της Μπράιτον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και τον Τζίμα, ώστε να πιέσει ακόμα περισσότερο τη Γιουνάιτεντ. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, πάντως, δεν μετακινήθηκε από τη θέση του.

Το ίδιο συνέβη και στο Emirates, απέναντι στην Άρσεναλ. Ο Κωστούλας ξεκίνησε βασικός, όντας πίσω από τον Στέφανο Τζίμα.

Screenshot

Σιγά-σιγά, ο Χιούρτζελερ φαίνεται πως επιθυμεί να του δίνει όλο και περισσότερες ευκαιρίες. Φαίνεται, όμως, ότι έχει και ένα συγκεκριμένο «πλάνο» για εκείνον. Ένα «σχέδιο» που ταυτίζεται με το αντίστοιχο που είχε για τον Κωστούλα ο Μεντιλίμπαρ και το οποίο, πιθανότατα, ήταν εκείνο που τον έκανε να ξεχωρίσει και στα μάτια του Γερμανού τεχνικού της Μπράιτον.