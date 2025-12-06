Ο ασυγκρότητος Παναθηναϊκός δεν έδωσε την δέουσα προσοχή στις «σειρήνες» και τα must, βιώνοντας το δάγκωμα της νυχτερίδας Βαλένθια που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

Οι επιμέρους προσλαμβάνουσες του αγώνα του Παναθηναϊκού για την 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκα, είχαν ένα καμπανάκι κινδύνου ψηλά ψηλά, στο εμπροσθόφυλλο. Και ήταν αρκετοί οι λόγοι.

Αφενός η εικόνα και το ρεκόρ της «φρέσκιας» ιδέας της Βαλένθια που αρίβαρε στην Αθήνα με το 8-5 ρεκόρ, βρισκόμενη στα υψηλά στρώματα. Αφετέρου η διακοπή και το… τουρνέ στην Ευρώπη και τον κόσμο για τους «πράσινους» που εκμεταλλεύτηκαν το 4ημερο ρεπό που τους χορήγησε ο Εργκίν Αταμάν αφότου έκαναν μία χαψιά την Παρτιζάν και έριξαν τη «χαριστική βολή» στον άνθρωπο τους, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ή ακόμα και το γεγονός πως προέρχονταν από πέντε σερί θετικά αποτελέσματα. Είχαν χτίσει σερί, ψυχολογία και άρχισαν να νιώθουν άτρωτοι. Όλα τα παραπάνω αποδιοργάνωσαν τον Παναθηναϊκό που παρότι είχε τον Κένεθ Φαρίντ στο ρόστερ του, έμοιαζε με την εικόνα που παρουσίαζε δίχως εκείνον.

Το «τριφύλλι» δεν παρουσιάστηκε υποψιασμένο, παρότι ο Εργκίν Αταμάν είχε κρούσει το «κουμπί του συναγερμού» παραμονές του αγώνα. Ποιος τον άκουσε όμως; Ούτε ο ίδιος, κρίνοντας ως μετά Χριστόν Προφήτες.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Είναι ομάδα που τρέχει πολύ καλά το παρκέ και ψάχνει πόντους στον αιφνιδιασμό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μη βιαζόμαστε και να δώσουμε έμφαση στο αμυντικό μας τρανζίσιον», είχε επισημάνει ο Τούρκος τεχνικός.

Το διάχυτο επιθετικό ταλέντο και η ατομική ποιότητα σε ένα σύνολο, αποτελεί «ευχή» για κάθε προπονητή. Υπάρχουν και μέρες όμως που αυτό το αβαντάζ, μεταμφιέζεται σε… κατάρα, όταν «κάτσεις» στο γεγονός. Όπερ και εγένετο με τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός άφησε στην άκρη τα καλώς κείμενα των τελευταίαων αναμετρήσεων που «κατάπιε» τους αντιπάλους τους. Παρουσιάστηκε βιαστικός, θολωμένος. Το overdribbling του χαρισματικού Κέντρικ Ναν με το αψυχολόγητο αντιαθλητικό στο φινάλε, επανήλθε. Οι αποστάσεις χάλασαν.

«Η Βαλένθια είναι ομάδα που τρέχει πολύ καλά το παρκέ», είχε τονίσει ο Αταμάν και το έδειξε στο glass floor του Telekom Center Athens. Με διπλάσιους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο (20-10) και 15 παραπάνω πόντους από δεύτερες ευκαιρίες (19-4), είναι απορροίας άξιο και μόνο το γεγονός πως οι «πράσινοι» ήταν μέσα στο παιχνίδι ακόμα και στο τελευταίο δίλεπτο αυτού.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε ζωνταντούς από τους σχεδόν διπλάσιους πόντους που πήρε από τα λάθη της αντίπαλης ομάδας (24-13), σε ένα παιχνίδι που το μέγεθος στα γκαρντ έπαιξε τον δικό του σημαντικό ρόλο. Έλλειψε ο Τσέντι Οσμάν και τα χαρακτηριστικά του απέναντι σε μία aggresive Βαλένθια που επιβεβαίωσε τις πολύ θετικές συστάσεις που συνόδευσαν την έλευσή της στην Αθήνα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία.

Watching Valencia is like watching an upgraded version of last year’s Paris team. Very dangerous team — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 5, 2025

Ο ασθενής τις προηγούμενες ημέρες Εβάν Φουρνιέ έβγαλε το… καπέλο στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, χαρακτηρίζοντας τις επιβλητικές στο δεύτερο ημίχρονο «νυχτερίδες» ως μία «πιο επικίνδυνη Παρί». Αναμφίβολα πιο ολοκληρωμένη αφού ακολουθεί σε ρυθμό την παρέα του Χίφι που ήρθε σαν… κομμήτης στον κόσμο της Ευρωλίγκα πριν από μερικούς μήνες.

Οι 77,1 κατοχές μέσο όρο μέχρι πριν το τζάμπολ του αγώνα στο ΟΑΚΑ, την φέρνουν κοντά στο ιδιότυπο στυλ των Παριζιάνων. Μία πιο προσεγμένη όμως έκδοσή της αφού η Βαλένθια συμπληρώνει την πεντάδα και στον δείκτη του αμυντικού Net Rating (πόντοι που δέχεται ανά 100 κατοχές), ούσα μπροστά και από τους δύο «αιώνιους».

Aggresive στην άμυνά της, καλοδουλεμένη στην επίθεσή της σε έναν συνδυασμό ελευθερίας και τακτικής. Ο Καταλανός Πέδρο Μαρτίνεθ που έχει αναδειχθεί καλύτερος προπονητής του EuroCup καθοδηγώντας τη Βαλένθια (2017, 2025), έχει βρει τη φόρμουλα να στρέψει τα βλέμματα της μπασκετικής Ευρώπης στο δημιούργημά του.