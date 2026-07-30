Ο επιμένων πολλώ δε μάλλον όταν εκείνος αμφισβητεί τους επικριτές του με πράξεις, συνήθως νικά. Και ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα προς αυτή τη κατεύθυνση.

«Κοντός, αδύναμος. Ασθενικός γι’ αυτό το επίπεδο. Παίκτης με ταβάνι…». Πίσω από το ονοματεπώνυμο Σιλβέν Φρανσίσκο, δεν κρυβόταν κάποια φήμη σπουδαία. Κάποιο prospect πολυσυζητημένο που ανέμεναν όλοι πως και πως να μεγαλώσει για να διαπιστώσουν του λόγου το αληθές και εκείνος να επιβεβαιώσει το… σούσουρο.

Γεννήθηκε στη Φλόριντα και μεγάλωσε στα προάστια του Παρισιού από Ανγκολέζους γονείς που άφησαν την πατρίδα τους λόγω του πολέμου. Σε μια πολυπληθή οικογένεια (έχει οκτώ αδέρφια), το μπάσκετ τον οδήγησε στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Δυο τρεις χρονιές στο high-school και πάλι πίσω στη Γαλλία, παρότι είχε προσφορές από προγράμματα της πρώτης κατηγορίας στο NCAA.

Την πρώτη του ευκαιρία πάντως – επί μονίμου βάσεως και όχι εποχιακά – στη μεγάλη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος (2020-21) με τη Ροάν, ο Φρανσίσκο την έπιασε από τα μαλλιά (14,7 πόντους και 4,7 ασίστ σε 30′ συμμετοχής). Από εκεί στη Μανρέσα και τον ανταγωνιστικό κόσμο της ACB, πριν διακριθεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη και συνθέσει μία πολύ δυνατή τριάδα με Μπίλαν και Ντένμον.

«Σε θέλω μια σεζόν στο Περιστέρι πριν πας στην Euroleague», αποκάλυψε στους Betarades πως του είχε πει ο Βασίλης Σπανούλης, όπερ και εγένετο.

Σταδιακή εκτόξευση σε όλα τα επίπεδα. Από την πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία στο EuroCup κάτω των 20χρονος τότε ο Φρανσίσκο (2017-18) με τη Λεβαλουά, μέχρι το BCL με ρόλο πλέον σε Μανρέσα και Περιστέρι και από εκεί στην ρούκι του σεζόν στην Ευρωλίγκα με την Μπάγερν του Λάσο (2023-24). Ήταν μάλιστα και η πρώτη μεταγραφή του Βάσκου τεχνικού.

Όταν ο Φρανσίσκο έκανε τη ζωή του Παναθηναϊκού δύσκολη (video) Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε μπει στο μάτι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού πολύ πριν φορέσει τα «πράσινα».

Η αγωνιστική του άνοδος και η μονιμοποίησή του στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έφερε και την οικονονομική εκτόξευση. Από το Περιστέρι 4 σεζόν πριν, ο δουλευταράς πολυσχιδής Σιλβέρν Φρανσίσκο μέσα στο παρκέ 16πλασίασε τον μισθό του στον Παναθηναϊκό, χάρις το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στο οποίο συμφώνησε και το οποίο του πρόσφεραν οι πράσινοι.

Περιστέρι (2022-23) 220.000 ευρώ

Μπάγερν Μονάχου (2023-24) 400.000 ευρώ

Ζαλγκίρις Κάουνας (2024-25) 530.000 ευρώ

Ζαλγκίρις Κάουνας (2025-26) 1.100.000 ευρώ

Παναθηναϊκός (2026-27) 3.500.000 ευρώ

Επένδυσε στην εκρηκτικότητά του, έμαθε να παίζει με επαφή. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο εξέλιξε όχι μόνο την εκτελεστική του δεινότητα αλλά και τη δημιουργική του φύση και μετατράπηκε σε έναν εκ των κορυφαίων ποίντ γκαρντ της «γηραιάς ηπείρου». Με πλουραλισμό και ποικιλία στο παιχνίδι του. Μα και πνευματική διαύγεια. Γεγονός που τον μετάτρεψε και σε στέλεχος των «μπλε» στα τελευταία μεγάλα τουρνουά, παρά την πολυκοσμία και την ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ. Ο ορισμός του clutch.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έσπευσε να κλείσει για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι τον κορυφαίο γκαρντ της Euroleague, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι ενδείξεις (Λορέντζο Μπράουν 2023-24 ως μέλος της 2ης καλύτερης πεντάδας, Τι Τζέι Σορτς 2024-25 ως μέλος της καλύτερης πεντάδας), με την ελπίδα η επένδυση αυτή τη φορά να πιάσει τόπο. Και το όραμα των «πρασίνων» να αποδόσει καρπούς.