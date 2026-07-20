Ο Λουίς ντε λα Φουέντε μετέτρεψε την Εθνική Ισπανίας σε ομάδα-killer, δίχως να κατανοήσει κανείς όσα πραγματικά έχει καταφέρει.

Σβηστά; Ναι. Δίκαια; Απόλυτα. Η Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο απέδειξε πως ήρθε για να μείνει.

Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του EURO 2024, η «φούρια ρόχα» πέτυχε ό,τι ακριβώς είχε κάνει και πριν από 16 χρόνια. Ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, ούσα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν είναι κάτι απλό και σίγουρα, δεν είναι σύνηθες να επαναλαμβάνεται.

Σχεδόν από το… πουθενά, όμως, ο Λουίς ντε λα Φουέντε κατάφερε να φτιάξει μία ομάδα, που τα έχει όλα. Και κυρίως, όσο περισσότερο μένει στον πάγκο της, τόσο περισσότερο μοιάζει να τελειοποιεί το παιχνίδι της.

Τι είδαμε στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού από τους Ισπανούς; Είδαμε μια ομάδα που, όταν έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο, ήταν σαν να παίρνει το… τηλεχειριστήριο της αναμέτρησης. Ανέβαζε τον ρυθμό όταν ήθελε, κατέβαζε ταχύτητα κατά βούληση και «έσβηνε» τον εκάστοτε αντίπαλό της με «μαεστρικό» τρόπο. Το εντυπωσιακό, μάλιστα, είναι πως σε κάθε ματς έδειχνε όλο και καλύτερη, με αποκορύφωμα τον ημιτελικό με τη Γαλλία και τον τελικό με την Αργεντινή.

Η Εθνική Ισπανίας έχει μετατραπεί σε ομάδα-killer και ο υπεύθυνος έχει ονοματεπώνυμο. Αφού κατέκτησε δύο EURO με την Κ19 και την Κ21 της χώρας, ο Λουίς ντε λα Φουέντε κέρδισε τη θέση του στην άκρη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του και απέδειξε με το «καλημέρα», πως είναι ο άνθρωπος που χρειαζόταν.

🥇 2015 – De La Fuente wins u19 European Championship with Spain



🥇 2019 – De La Fuente wins u21 European Championship with Spain



🥇 2023 – De La Fuente wins Nations League with Spain



🥇 2024 – De La Fuente wins EURO 2024 with Spain



🥇 2026 – De La Fuente wins 2026 World Cup… pic.twitter.com/rGI8aelbGd — EuroFoot (@eurofootcom) July 19, 2026

Ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της «φούρια ρόχα» τη σεζόν 2022-23 και αμέσως την επανέφερε στην κορυφή. Η αρχή έγινε το 2023 με την κατάκτηση του Nations League, ενώ το 2024 έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Δύο χρονιά μετά, ήρθε και η εμφατική πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, φέρνοντας το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως στα 49 παιχνίδια που μετρά ως προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, έχει ηττηθεί ΜΟΝΟ σε δύο! Ενώ παράλληλα, μετρά τέσσερις διαδοχικούς τελικούς στις διοργανώσεις που έχει συμμετάσχει, έχοντας χάσει αποκλειστικά το τρόπαιο του Nations League το 2025, όταν ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από την Πορτογαλία στον τελικό.

Και το σημαντικότερο; Ο Λουίς ντε λα Φουέντε έχει δημιουργήσει ένα σύνολο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει να οδεύει προς το τέλος του. Εν αντιθέσει, τώρα είναι η αρχή της εποχής του!

Στα μάτια μου ο 65χρονος τεχνικός, που παρεμπιπτόντως είναι ο γηραιότερος προπονητής που κατακτά ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έχει λάβει τα credits που του αναλογούν. Από την άλλη, ίσως είναι λογικό, αφού όλα έχουν γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

At 65 years and 29 days old, Luis de la Fuente is the oldest ever manager to win the World Cup. 🏆 pic.twitter.com/JDfdOV6AG9 — Squawka (@Squawka) July 19, 2026

Συνοψίζοντας σε μία φράση λοιπόν, «veni, vidi, vici» (σ.σ. ήρθα, είδα, νίκησα) και η κορυφή του ανήκει.