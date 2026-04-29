Ο Παναθηναϊκός βγήκε από το καλούπι του, έπαιξε για τον σκοπό που «αγιάζει τα μέσα» έχοντας ξεκάθαρη πρόθεση να αναχαιτήσει τη Βαλένθια και τα κατάφερε.

Για να φέρει ο Παναθηναϊκός στα μέτρα του τη σειρά με την άκρως επικίνδυση, ελκυστική, θελκτική στο μάτι και ασταμάτητη στην κανονική διάρκεια με τις ελληνικές ομάδες Βαλένθια, έπρεπε να βάλει την αμφιβολία στο μυαλό των πρωταγωνιστών της.

Να τοποθετήσει ένα τείχος δεύτερης σκέψης στην αυθόρμητη Βαλένθια, κάτι που λειτούργησε κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. Το «τριφύλλι» κράτησε στους 67 πόντους το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ, στην δεύτερη ασθενέστερη επιθετικά συγκομιδή της μετά τους μόλις 62 που είχε βάλει πριν από εναμιση περίπου μήνα στην Μπαρτσελόνα στην έδρα της.

Για να μπορέσεις να ελέγξεις την κατάσταση ή καλύτερα να την πάρεις από τα χέρια των «νυχτερίδων», πρέπει να… ασχημύνεις. Και παρότι καθόλα ταλαντούχα και ποιοτική επιθετικά αυτή η έκδοση του Παναθηναϊκού, θυσίασε το θέαμα και τους αριθμούς για το καλό του συνόλο.

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, με τον Τούρκο τεχνικό μαζί, έβγαλαν εγωισμό και έσπασαν με το «καλησπέρα» σας την έδρα της Βαλένθια μέσω του πιο τρωτού τους σημείου μέσα στη σεζόν. Την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού.

Η παρέα του Κέντρικ Ναν έβαλε τη Βαλένθια σε σκέψεις κι την αποδιοργάνωσε. Η fast & serious Ισπανοί βγήκαν από τα στεγανά τους και μην έχοντας την εμπειρία και τις παραστάσεις οι παίκτες τους να το διαχειριστούν, βρέθηκαν αμέσως με την πλάτη στον «τοίχο» και το «πρέπει» μαζί τους.

Το κύριο χαρακτηριστικό του συνόλου του κορυφαίου προπονητή χωρίς αμφισβολία στην κανονική διάρκεια, ήταν οι γρήγορες εκτελέσεις. Πριν καλά καλά οργανωθεί η αντίπαλη άμυνα, η Βαλένθια «χτυπούσε» στα πρώτα 10” της επίθεσής της, πιάνοντας συχνά πυκνά στον ύπνο τον αντίπαλο.

Ο Παναθηναϊκός όμως ήταν σαφώς πιο διαβασμένος και υποψιασμένος στον τομέα αυτό σε σχέση με τα ματς της κανονικής διάρκειας. Ανάγκασε τους «πορτοκαλί» σε οκτώ λιγότερα σουτ (29 έναντι 37) στα πρώτα 10” σε σχέση με την βαριά ήττα προ μερικών ημερών στην ίδια πόλη για την Regular Season και σε 26 μόλις έναντι 42 πόντων. Νούμερο που έκαναν τη διαφορά, κρατώντας τη Βαλένθια πολύ κάτω από τον μέσο όρο της (πάνω από 90).

Και χάρις σε ποιους συνέβη αυτό; Κυρίως της τριάδας των Ναν, Γκραντ και Λεσόρ. Η ταυτόχρονη παρουσία των τριών αυτών «σωματοφυλάκων» του Παναθηναϊκού στην «πράσινη» πεντάδα για περίπου 19′, όχι απλά περιόρισε τους Ισπανούς αλλά τους εξασθένισε στο πενιχρό και elite για κάθε άμυνα αριθμό του μισού πόντου ανά κατοχή. Φοβερό νούμερο, δείγμα της επιδραστικότητάς τους.

Κι όλα αυτά σε μια βραδιά που γενικότερα τα μετόπισθεν λειτούργησαν, επιτρέποντας συνολικά 0,82 πόντους ανά κατοχή στη Βαλένθια.

Εξαιρουμένων των πόντων στο τρανζίσιον, η Βαλένθια είδε τους δείκτες της να βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, γεγονός που δεν… έτυχε αλλά πέτυχε για τον Παναθηναϊκό που μοίρασε απαντήσεις.