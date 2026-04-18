Σάββατο (18/04)

22.00 Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πίσωγύρισμα της Γιουνάιτεντ. Έδειχνε σε καλή κατάσταση και πως εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια να εξασφαλίσει εισιτήριο για το επόμενο Champions League, όμως έχασε με κάτω τα χέρια από την Λιντς. Συνεχίζει να έχει την τύχη στα δικά της χέρια. Χρειάζεται να πάρει κάτι στο Στάμφορντ Μπριτζ για να μην επιτρέψει στην Τσέλσι να την απειλήσει.

Η αλήθεια είναι πως η Τσέλσι του Ροσενιόρ δεν φοβίζει. Όσο περνάει ο καιρός δουλεύοντας με τον άπειρο σε αυτό το επίπεδο προπονητή βγάζει περισσότερες παθογένειες και φαντάζει πιο ευάλωτη. Στο χέρι της Γιουνάιτεντ να κρατήσει το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει στην μάχη για την επιστροφή της στο Champions League το Χ2Δ.στο 1.68.

22.00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Η Ατλέτικο προέρχεται από μια τεράστια πρόκριση, που ανοίγει τον δρόμο για μια ιστορική πρόκληση. Σίγουρα το γεγονός πως έφτασε στους ημιτελικούς του Champions League συνιστά από μόνο του μια τεράστια επιτυχία, ειδικά από την στιγμή που συνδυάστηκε με πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα. Σε περίπτωση που κατακτήσει και το Κύπελλο Ισπανίας είναι εξασφαλισμένο πως η φετινή σεζόν θα κριθεί επιτυχημένη και θα μένει μόνο η προσπάθεια για ιστορική υπέρβαση.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι σαφώς βελτιωμένη με την αλλαγή τεχνικού. Ο Ματαράτσο έχει μεταμορφώσει την ομάδα, όμως μοιάζει πολύ σοφτ σαν σύνολο για τα δόντια της ανεβασμένης ψυχολογικά Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο στόχος μετράει η κατάκτηση του Κυπέλλου από την Ατλέτικο στο 1.42.

Κυριακή (19/04)

18.30 Μπάγερν Μονάχου -Στουτγκάρδη

Η Μπάγερν Μονάχου με νίκη εξασφαλίζει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Κομπανί μεσοβδόμαδα πανηγύρισε την πρόκριση επί της Ρεάλ για τα ημιτελικά του Champions League. Άνετη έχοντας κατακτήσει ένα από τα πιο εύκολα πρωταθλήματα της ιστορίας της, μπορεί να παλέψει για τον μεγάλο στόχο. Βαθμολογικά το αποτέλεσμα το έχει μεγαλύτερη ανάγκη η Στουτγκάρδη που δίνει μάχη για την πρώτη 4αδα.



Η λογική λέει πως θα δούμε ένα επιθετικό παιχνίδι με πολλές φάσεις και γκολ και από τις δύο ομάδες. Το Goal/Goal με Οver 2.5 στο 1.50.

18.30 Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

Ένα μεγάλο λάθος της Άρσεναλ στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μπόρνμουθ και το πέρασμα με «διπλό» της Μάντσεστερ Σίτι στο Στάμφορντ Μπριτζ έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα. Η διαφορά μειώθηκε στους έξι βαθμούς με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει παιχνίδι λιγότερο και την δυνατότητα αν κερδίσει την Άρσεναλ να εξαρτάται το πρωτάθλημα από τα δικά της αποτελέσματα.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πως πρόκειται για έναν αγώνα με χαρακτήρα τελικού πρωταθλήματος. Σε αυτές τις οριακές για τον στόχο δύο ομάδων μονομαχίες η επιλογή είναι με ποιον πιστεύω πως αξίζει να τον πετύχει.

Με βάση όλη την σεζόν, θεωρώ πως έχει έρθει η ώρα της Άρσεναλ και πως η φετινή Μάντσεστερ Σίτι , δεν είναι μια παραδοσιακή καλή ομάδα Γκουαρντιολα. Επιλογή το Χ2Δ σε απόδοση 2.00!