Τα όσα βλέπει (στοιχηματικά) ο Τσάρλυ στα παιχνίδια Κυπέλλου το Σαββατοκύριακο 25-26/4 σε Ελλάδα και Νησί.

ΠΑΟΚ-ΟΦΗ

Τελικός με ξεκάθαρο φαβορί. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καλά στα πλέι οφ, πληρώνοντας ξεκάθαρα τις μεγάλες του απουσίες. Στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ είχε «χαλασμένη» την δεξιά πλευρά καθώς δεν έπαιξαν καθόλου με τον Παναθηναϊκό οι Ζιβκοβιτς, Κένι μπήκαν από τον πάγκο ανέτοιμοι στην Φιλαδέλφεια. Στον άξονα δεν ήταν διαθέσιμος και στα δύο παιχνίδια ο Μεϊτε, δεν ξεκίνησε ο Μιχαηλίδης με την ΑΕΚ ενώ ήταν εκτός ο Γιακουμάκης. Στον τελικό δεν είναι όλα τέλεια αλλά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.

Οι Κένι, Ζίβκοβιτς θα ξεκινήσουν, όπως και ο Μιχαηλίδης ενώ έχει προπονηθεί κανονικά και ο Μεϊτε και η χρησιμοποίηση του εξαρτάται από τον Λουτσέσκου. Ο κανονικός Λουτσέσκου δεν θα τον έβαζε όμως όπως έχουν έρθει τα πράγματα τίποτα δεν αποκλείεται καθώς η πίεση για κατάκτηση του κυπέλλου στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ είναι τεράστια.

Ο ΟΦΗ παίζει σε δύο συνεχόμενους τελικούς κάτι που είναι από μόνο του τεράστια επιτυχία. Πέρυσι η πραγματικότητα είναι πως στον τελικό συμμετείχε, όμως δεν τον έπαιξε. Είχε μια φοβική παθητική συμπεριφορά στο γήπεδο και έχασε εύκολα με 2-0.

Τάισον πάνω στον Σενγκέλια

Ο πρώτος στόχος είναι αυτή την φορά να πολεμήσει και να μας χαρίσει έναν πραγματικό τελικό. Η απουσία του Γκονζάλεθ είναι σημαντική. Ο Κόντης αναμένεται να βάλει με ανάποδο πόδι δεξί μπακ χαφ τον Σενγκέλια κάτι που ο Τάισον μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Πιστεύω πως ο ΠΑΟΚ είναι δίκαιο φαβορί, είναι καλύτερη ομάδα και το γεγονός πως είναι εκτός πρωταθλήματος θα τον βοηθήσει να είναι συγκεντρωμένος στον τελικό και να κερδίσει. Οι τιμές του άσου είναι χαμηλές. Θα πόνταρα σε νίκη στο 1-0 απόδοση, 2-0 που δίνουν απόδοση κοντά στο 7,00 και σαν fan Bet σε anytime γκολ του Τάισον σε απόδοση 3,35.

Μάντσεστερ Σίτι- Σαουθάμπτον

Καθαρή νίκη για Σίτι.

Ημιτελικός κυπέλλου στο Γουέμπλεϊ. Ξαφνικά η Σίτι του Γκουαρντιόλα διεκδικεί κάτι μεγάλο. Δεν φαινόταν πως θα πήγαινε έτσι η χρονιά. Περισσότερο πιστεύω πως έπαιξε ρόλο ο φόβος της Άρσεναλ που την οδήγησε σε μια συντηρητική διαχείριση στα παιχνίδια και το πληρώνει σκληρά. Επίσης παίζει ρόλο και το χαμηλό επίπεδο των υπολοίπων μεγάλων της Πρέμιερ Λιγκ. Η Σίτι πάντως κατέκτησε το Λίγκ Καπ πάτησε κορυφή στην Πρέμιερ και είναι στα ημιτελικά του Κυπέλλου και αν δούμε τις υπόλοιπες ομάδες μοιάζει το φαβορί. Η Σαουθάμπτον μεταμορφώθηκε απο την στιγμή που άρχισε η συνεργασία με τον 33 χρονό τεχνικό Τόντα Έκερτ. Τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί 16-3-0, απο τις 17 Ιανουαρίου. Αποτελέσματα που την έφεραν στο Γουέμπλεϊ και την ανέβασαν στην 4η θέση στο πρωτάθλημα της Τσάμπιονσιπ. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα δώσει την μάχη της για να πετύχει την απευθείας άνοδο, αλλιώς θα παίξει πλέι οφ. Σε αυτό το εντυπωσιακό σερί κατάφερε να αποκλείσει την Φούλαμ αλλά και την Άρσεναλ. Εδώ που έφτασαν τα πράγματα όμως, η λογική λέει πως η ποιότητα της Σίτι θα κάνει την διαφορά. Περιμένω καθαρή νίκη, με ασιατικό χάντικαπ 1,5 δίνεται στο 1,67.

Τσέλσι -Λιντς

Ένα γκολ μετά την αποχώρηση Ροσενιόρ.

Η Λιντς έχει κάνει σπουδαίο 2026, έφτασε στα ημιτελικά πετυχαίνοντας πρώτα να έχει σωθεί στο πρωτάθλημα και μπορεί να παίξει ήρεμη χωρίς δεύτερες σκέψεις το χαρτί της. Στην Τσέλσι έχουν γίνει περίεργα πράγματα. Κανένας δεν κατάλαβε με τι κριτήριο προσλήφθηκε ο άπειρος Ροσενιόρ, ακόμη περισσότερο γιατί του έγινε 6ετές συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση μετά από 5 συνεχόμενες ήττες χωρίς να πετύχει γκολ, απολύθηκε και θα πάρει μία τρομακτική αποζημίωση. Στον ημιτελικό με την Λιντς σαν υπηρεσιακός θα κάτσει ο Μακ Φάρλαντ. Θα ποντάρω πως μετά απο 5 παιχνίδια θα σκοράρει, η Λιντς βγάζει θάρρος και επιθετικό ταλέντο. Το Goal Goal

Σάββατο

19.15 Μάντσεστερ Σ-Σαουθάμπτον 1 ασιατικό χάντικαπ 1,5@ 1,67

20.30 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 1-0 7,00 2-0 7,00, anytime Τάισον 3,35

Kυριακή

17.00 Τσέλσι-Λιντς Goal Goal@ 1,72